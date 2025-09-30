Рейтинг@Mail.ru
18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге - РИА Новости Крым, 30.09.2025
18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
В Мордовии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы на железной дороге и привлекал к РИА Новости Крым, 30.09.2025
россия
мордовия
новости
теракт
госизмена
дети
железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Мордовии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы на железной дороге и привлекал к этой преступной деятельности подростков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, злоумышленник посредством мессенджера установил конфиденциальное сотрудничество с представителем главного управления разведки минобороны Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии.После поджогов молодой человек направлял куратору фото и видеоматериалы, а также координаты мест преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "государственная измена" и "террористический акт". Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее суд в Севастополе приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя, который по заданию спецслужб Киева изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь.
Новости
россия, мордовия, новости, теракт, госизмена, дети, железная дорога
18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге

ФСБ задержала 18-летнего житель Мордовии за поджоги релейных шкафов на железной дороге

10:07 30.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Мордовии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы на железной дороге и привлекал к этой преступной деятельности подростков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, злоумышленник посредством мессенджера установил конфиденциальное сотрудничество с представителем главного управления разведки минобороны Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии.
"Для осуществления указанной противоправной деятельности он привлекал несовершеннолетних жителей региона", - говорится
После поджогов молодой человек направлял куратору фото и видеоматериалы, а также координаты мест преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "государственная измена" и "террористический акт". Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее суд в Севастополе приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя, который по заданию спецслужб Киева изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь.
РоссияМордовияНовостиТерактГосизменадетиЖелезная дорога
 
