18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Мордовии сотрудники ФСБ задержали 18-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб поджигал релейные шкафы на железной дороге и привлекал к этой преступной деятельности подростков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, злоумышленник посредством мессенджера установил конфиденциальное сотрудничество с представителем главного управления разведки минобороны Украины и за денежное вознаграждение согласился осуществлять поджоги релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии.После поджогов молодой человек направлял куратору фото и видеоматериалы, а также координаты мест преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "государственная измена" и "террористический акт". Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.Ранее суд в Севастополе приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя, который по заданию спецслужб Киева изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористовПовар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОЖительница Энергодара получила 14 лет за госизмену
