Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов

2025-09-29T19:54
2025-09-29T19:54
2025-09-29T18:32
Житель Кубани и получил срок за попытку госизмены – прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края получил срок за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации и перейти на строну ВСУ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 45-летний противник спецоперации решил перейти на сторону врага. Для этого в апреле 2024 года связался через мессенджер с представителем террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, предоставил сведения о себе и выразил желание стать ее участником
"Действуя по указанию куратора, приобрел билеты в направлении Донецкой республики с целью последующего убытия на территорию Украины, однако не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ", – сообщили в пресс-службе.
Мужчина признан виновным по статям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Южный окружной военный суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, и оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
*запрещенная в России террористическая организация
