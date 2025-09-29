https://crimea.ria.ru/20250929/zhitel-kubani-poluchil-9-let-za-popytku-vstupit-v-ryady-terroristov-1149835766.html

Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов

Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов - РИА Новости Крым, 29.09.2025

Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов

29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края получил срок за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации и перейти на строну ВСУ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным надзорного ведомства, 45-летний противник спецоперации решил перейти на сторону врага. Для этого в апреле 2024 года связался через мессенджер с представителем террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, предоставил сведения о себе и выразил желание стать ее участникомМужчина признан виновным по статям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Южный окружной военный суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, и оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.*запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел воевать за Украину: ФСБ задержала жителя Новгородской областиПередавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУВ Крыму осудили участника незаконного вооруженного формирования

