Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
Житель Краснодарского края получил срок за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации и перейти на строну ВСУ, сообщает... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T19:54
2025-09-29T18:32
краснодарский край
прокуратура краснодарского края
новости
происшествия
госизмена
суд
приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края получил срок за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации и перейти на строну ВСУ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным надзорного ведомства, 45-летний противник спецоперации решил перейти на сторону врага. Для этого в апреле 2024 года связался через мессенджер с представителем террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, предоставил сведения о себе и выразил желание стать ее участникомМужчина признан виновным по статям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Южный окружной военный суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, и оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. *запрещенная в России террористическая организация
краснодарский край
краснодарский край, прокуратура краснодарского края, новости, происшествия, госизмена, суд, приговор
Житель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов

Житель Кубани и получил срок за попытку госизмены – прокуратура

19:54 29.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края получил срок за попытку вступить в ряды запрещенной в России террористической организации и перейти на строну ВСУ, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, 45-летний противник спецоперации решил перейти на сторону врага. Для этого в апреле 2024 года связался через мессенджер с представителем террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, предоставил сведения о себе и выразил желание стать ее участником
"Действуя по указанию куратора, приобрел билеты в направлении Донецкой республики с целью последующего убытия на территорию Украины, однако не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ", – сообщили в пресс-службе.
Мужчина признан виновным по статям о приготовлении к совершению госизмены и приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Южный окружной военный суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, и оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима. Также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
*запрещенная в России террористическая организация
Краснодарский крайПрокуратура Краснодарского краяНовостиПроисшествияГосизменаСудПриговор
 
