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Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ
Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ - РИА Новости Крым, 15.05.2025
Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ
В Севастополе задержаны два местных жителя по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T08:04
2025-05-15T08:18
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны два местных жителя по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.Второй подозреваемый в связях с украинскими спецслужбами севастополец был завербован разоблаченным агентом СБУ. Кроме того, во время обыска дома у 51-летнего задержанного обнаружили два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более одного килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство.В отношении севастопольцев возбуждены уголовные дела о государственной измене. Задержанным грозит вплоть до пожизненного заключения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВОЖительница Севастополя получила 16 лет за госизменуСевастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, госизмена, происшествия, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины), новости севастополя, новости крыма
Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ

В Севастополе задержаны два агента СБУ

08:04 15.05.2025 (обновлено: 08:18 15.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны два местных жителя по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.
"По заданию СБУ мужчина изъял из тайника на территории городского кладбища мобильный телефон для организации конспиративной связи с представителями иностранной спецслужбы. В дальнейшем мужчина собирал в целях передачи сведения разведывательного характера о местах дислокации на территории Севастополя вооружения и военной техники для определения подходящих целей и нанесения по ним огневого поражения", - уточняется в сообщении УФСБ.
Второй подозреваемый в связях с украинскими спецслужбами севастополец был завербован разоблаченным агентом СБУ.
"По его заданию мужчина осуществил сбор и передачу сведений о расположенных в городе объектах ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации. Информация была передана иностранной разведке для использования при нанесении ракетных ударов", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время обыска дома у 51-летнего задержанного обнаружили два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более одного килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство.
В отношении севастопольцев возбуждены уголовные дела о государственной измене. Задержанным грозит вплоть до пожизненного заключения.
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