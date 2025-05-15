https://crimea.ria.ru/20250515/peredavali-dannye-dlya-raketnykh-udarov-v-sevastopole-zaderzhany-agenty-sbu-1146444138.html

Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ

Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ - РИА Новости Крым, 15.05.2025

Передавали данные для ракетных ударов: в Севастополе задержаны агенты СБУ

В Севастополе задержаны два местных жителя по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и... РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T08:04

2025-05-15T08:04

2025-05-15T08:18

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе задержаны два местных жителя по подозрению в сотрудничестве со службой безопасности Украины. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, один из задержанных – 53-летний севастополец – был завербован представителем СБУ через Telegram.Второй подозреваемый в связях с украинскими спецслужбами севастополец был завербован разоблаченным агентом СБУ. Кроме того, во время обыска дома у 51-летнего задержанного обнаружили два брикета взрывчатого вещества иностранного производства на основе гексогена общей массой более одного килограмма, электродетонатор и радиоуправляемое исполнительное устройство.В отношении севастопольцев возбуждены уголовные дела о государственной измене. Задержанным грозит вплоть до пожизненного заключения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВОЖительница Севастополя получила 16 лет за госизменуСевастополец сядет на 17 лет за попытку убийства военнослужащего

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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