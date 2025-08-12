https://crimea.ria.ru/20250812/dvukh-podrostkov-zaderzhali-za-podzhog-teplovoza-v-orle-1148668177.html

Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле

Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле

В Орле задержаны двое местных жителей 16 и 17 лет, которые за обещание вознаграждения в 120 тысяч рублей подожгли тепловоз в локомотивном депо. Об этом... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T12:55

2025-08-12T12:55

2025-08-12T12:55

россия

новости

теракт

дети

орел

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111775/71/1117757196_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_7f41dd00631bc0b78a489edfb8ecb20e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Орле задержаны двое местных жителей 16 и 17 лет, которые за обещание вознаграждения в 120 тысяч рублей подожгли тепловоз в локомотивном депо. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.По данным ведомства, что в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел поступило сообщение, что на территории железнодорожного предприятия с пешеходного моста неизвестные кинули зажигательную смесь в маневровый тепловоз, после чего тот загорелся. В результате происшествия частично выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших нет.Подозреваемых установили и задержали. Ими оказались несовершеннолетние местные жители.За проделанную "работу" подросткам пообещали от 90 тысяч до 120 тысяч рублей, однако никаких денег они так и не получили. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", фигуранты дела арестованы.Ранее в Краснодарском крае двое несовершеннолетних подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис. Поджог они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предотвратили более 170 терактов с начала годаСпецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"ФСБ предотвратила теракт на Кубани

россия

орел

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, теракт, дети, орел, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)