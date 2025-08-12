Рейтинг@Mail.ru
Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле - РИА Новости Крым, 12.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250812/dvukh-podrostkov-zaderzhali-za-podzhog-teplovoza-v-orle-1148668177.html
Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
В Орле задержаны двое местных жителей 16 и 17 лет, которые за обещание вознаграждения в 120 тысяч рублей подожгли тепловоз в локомотивном депо. Об этом... РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Орле задержаны двое местных жителей 16 и 17 лет, которые за обещание вознаграждения в 120 тысяч рублей подожгли тепловоз в локомотивном депо. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.По данным ведомства, что в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел поступило сообщение, что на территории железнодорожного предприятия с пешеходного моста неизвестные кинули зажигательную смесь в маневровый тепловоз, после чего тот загорелся. В результате происшествия частично выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших нет.Подозреваемых установили и задержали. Ими оказались несовершеннолетние местные жители.За проделанную "работу" подросткам пообещали от 90 тысяч до 120 тысяч рублей, однако никаких денег они так и не получили. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", фигуранты дела арестованы.Ранее в Краснодарском крае двое несовершеннолетних подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис. Поджог они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России предотвратили более 170 терактов с начала годаСпецслужбы Украины хотели сделать из российских пенсионерок "живые бомбы"ФСБ предотвратила теракт на Кубани
Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле

Двое подростков подожгли тепловоз в Орле за вознаграждение в 120 тысяч рублей

12:55 12.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Орле задержаны двое местных жителей 16 и 17 лет, которые за обещание вознаграждения в 120 тысяч рублей подожгли тепловоз в локомотивном депо. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.
По данным ведомства, что в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел поступило сообщение, что на территории железнодорожного предприятия с пешеходного моста неизвестные кинули зажигательную смесь в маневровый тепловоз, после чего тот загорелся. В результате происшествия частично выгорел аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших нет.
Подозреваемых установили и задержали. Ими оказались несовершеннолетние местные жители.

"Они ранее не привлекались к уголовной и административной ответственности, также не состояли на различных видах учета. По имеющимся данным, юноши в ночное время совершили противоправное деяние, следуя указаниям анонимного куратора в мессенджере. Свои действия они фиксировали на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.

За проделанную "работу" подросткам пообещали от 90 тысяч до 120 тысяч рублей, однако никаких денег они так и не получили. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", фигуранты дела арестованы.
Ранее в Краснодарском крае двое несовершеннолетних подожгли объект транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Лорис. Поджог они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров.
