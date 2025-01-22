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Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, однако аграриев смущает непривычно теплый и... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T06:04

2025-01-22T06:04

2025-01-22T06:04

крым

денис кратюк

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, однако аграриев смущает непривычно теплый и относительно сухой январь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Серьезной угрозы урожаю озимых со стороны грызунов также не наблюдается. В то же время, по словам министра, "смущают" крайне теплый январь и незначительное для этого времени года количество осадков. Тем не менее, урожай озимых в Крыму в этом году ожидается хороший.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше яиц и молокаЯблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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