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Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых
Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых
Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, однако аграриев смущает непривычно теплый и... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T06:04
2025-01-22T06:04
крым
денис кратюк
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
урожай зерновых культур
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, однако аграриев смущает непривычно теплый и относительно сухой январь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Серьезной угрозы урожаю озимых со стороны грызунов также не наблюдается. В то же время, по словам министра, "смущают" крайне теплый январь и незначительное для этого времени года количество осадков. Тем не менее, урожай озимых в Крыму в этом году ожидается хороший.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше яиц и молокаЯблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады Субтропики в степи: где в Крыму выращивают лимоны и апельсины
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крым, денис кратюк, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, урожай зерновых культур, урожай в крыму, новости крыма, крымская погода
Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

В Крыму более 60% озимых всходов находятся в хорошем состоянии – минсельхоз

06:04 22.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимые
Озимые - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, однако аграриев смущает непривычно теплый и относительно сухой январь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Состояние посевов более чем удовлетворительное. Три-четыре процента посевов у нас находятся в угнетенном состоянии, более 60% – в хорошем состоянии. Оставшаяся часть находится в состоянии отставания по вегетации на две-три недели", – сказал глава ведомства.

Серьезной угрозы урожаю озимых со стороны грызунов также не наблюдается. В то же время, по словам министра, "смущают" крайне теплый январь и незначительное для этого времени года количество осадков. Тем не менее, урожай озимых в Крыму в этом году ожидается хороший.

"На данный момент никаких предпосылок к отставанию, плохому урожаю. Каких-то серьезных проблем, требующих немедленного нивелирования, к примеру, подкормкой или чем-то еще, сейчас нет. В целом ситуация по озимым культурам у нас более чем удовлетворительная", – добавил Кратюк.

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КрымДенис КратюкСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаУрожай зерновых культурУрожай в КрымуНовости КрымаКрымская погода
 
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