Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых
В Крыму более 60% озимых всходов находятся в хорошем состоянии – минсельхоз
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимые
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, однако аграриев смущает непривычно теплый и относительно сухой январь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"Состояние посевов более чем удовлетворительное. Три-четыре процента посевов у нас находятся в угнетенном состоянии, более 60% – в хорошем состоянии. Оставшаяся часть находится в состоянии отставания по вегетации на две-три недели", – сказал глава ведомства.
Серьезной угрозы урожаю озимых со стороны грызунов также не наблюдается. В то же время, по словам министра, "смущают" крайне теплый январь и незначительное для этого времени года количество осадков. Тем не менее, урожай озимых в Крыму в этом году ожидается хороший.
"На данный момент никаких предпосылок к отставанию, плохому урожаю. Каких-то серьезных проблем, требующих немедленного нивелирования, к примеру, подкормкой или чем-то еще, сейчас нет. В целом ситуация по озимым культурам у нас более чем удовлетворительная", – добавил Кратюк.
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