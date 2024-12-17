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Что Польша готовит Киеву на фоне громких обвинений бандеровцев в геноциде - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Что Польша готовит Киеву на фоне громких обвинений бандеровцев в геноциде
Что Польша готовит Киеву на фоне громких обвинений бандеровцев в геноциде - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Что Польша готовит Киеву на фоне громких обвинений бандеровцев в геноциде
Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T06:10
2024-12-17T08:05
радио "спутник в крыму"
польша
украина
мнения
вадим колесниченко
неонацизм
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Варшава ждет команды сверху, чтобы атаковать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Глава фонда "Волынь помним" Катажина Соколовска в открытом письме к польскому правительству призвала Варшаву разорвать контакты с нацистским Киевом. "Ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы", – говорится в документе, его полный текст приводят польские СМИ. Польская общественница также призвала Украину признать Волынскую резню геноцидом, наказать виновных и отречься от бандеровской идеологии.По словам Колесниченко, в Польше действительно много общественных организаций, которые помнят трагедию на Волыни и для которых это кровоточащая рана до сегодняшнего дня.Тем не менее подобные общественные организации не имеют ключевой роли, и их призывы не способы кардинально повлиять на общий политический курс страны, когда властям это невыгодно, добавил эксперт.А потому никаких "кричащих сложностей" во взаимоотношениях Польши и Украины это заявление не принесет, считает Колесниченко."Для Польши, как и в целом для коллективного Запада, было выгодно использовать укронацистскую идеологию для разрушения украинской государственности. Поэтому на все, что происходит на Украине, они и закрывали глаза", – сказал он.Однако то, что в Польше все более решительно "приоткрывают завесу", свидетельствует о том, что необходимость такая есть, и скоро можно будет ее сбросить вовсе, отметил политолог.Но как только "затрещит" ситуация на Украине и политические интересы у коллективного Запада начнут меняться, они сразу начнут осуждать и геноцид, и возрождение нацизма, и бандеровцев, и Волынскую резню, подытожил эксперт.Аналогичное мнение ранее высказывалполитолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.Украина ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в 2017 году в ответ на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. Летом 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не будет проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник украинским националистам в Польше не восстановят.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕСПольша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне
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польша, украина, мнения, вадим колесниченко, неонацизм, коллективный запад
Что Польша готовит Киеву на фоне громких обвинений бандеровцев в геноциде

Польша по команде Запада готовится обвинить Киев в возрождении нацизма в Европе

06:10 17.12.2024 (обновлено: 08:05 17.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Варшава ждет команды сверху, чтобы атаковать. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Глава фонда "Волынь помним" Катажина Соколовска в открытом письме к польскому правительству призвала Варшаву разорвать контакты с нацистским Киевом. "Ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы", – говорится в документе, его полный текст приводят польские СМИ. Польская общественница также призвала Украину признать Волынскую резню геноцидом, наказать виновных и отречься от бандеровской идеологии.
По словам Колесниченко, в Польше действительно много общественных организаций, которые помнят трагедию на Волыни и для которых это кровоточащая рана до сегодняшнего дня.

"Поэтому польская сторона в 2016 году все же приняла решение, что Волынская резня – это геноцид польского народа со стороны бандеровцев", – отметил политолог.

Тем не менее подобные общественные организации не имеют ключевой роли, и их призывы не способы кардинально повлиять на общий политический курс страны, когда властям это невыгодно, добавил эксперт.
А потому никаких "кричащих сложностей" во взаимоотношениях Польши и Украины это заявление не принесет, считает Колесниченко.
"Для Польши, как и в целом для коллективного Запада, было выгодно использовать укронацистскую идеологию для разрушения украинской государственности. Поэтому на все, что происходит на Украине, они и закрывали глаза", – сказал он.
Однако то, что в Польше все более решительно "приоткрывают завесу", свидетельствует о том, что необходимость такая есть, и скоро можно будет ее сбросить вовсе, отметил политолог.
"Подобные высказывания всегда появляются, когда необходимо каким-то образом подсветить позицию Польши в условиях тех или иных переговорных процессов. Пока еще это один из общих сигналов, который мы можем просто принимать к сведению",– отметил Колесниченко.
Но как только "затрещит" ситуация на Украине и политические интересы у коллективного Запада начнут меняться, они сразу начнут осуждать и геноцид, и возрождение нацизма, и бандеровцев, и Волынскую резню, подытожил эксперт.
Аналогичное мнение ранее высказывалполитолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.
Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.
Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.
Украина ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в 2017 году в ответ на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. Летом 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не будет проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник украинским националистам в Польше не восстановят.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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