https://crimea.ria.ru/20250109/mazut-s-zatonuvshikh-tankerov-mozhet-doyti-do-turtsii--ekspert-1143183788.html

Мазут с затонувших танкеров может дойти до Турции – эксперт

Мазут с затонувших танкеров может дойти до Турции – эксперт - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Мазут с затонувших танкеров может дойти до Турции – эксперт

Мазут с затонувших танкеров "Волгонефть" при определенных условиях может достичь берегов Турции, предположил в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T10:58

2025-01-09T10:58

2025-01-09T10:59

радио "спутник в крыму"

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

турция

экология

новости

мнения

андрей артов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Мазут с затонувших танкеров "Волгонефть" при определенных условиях может достичь берегов Турции, предположил в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя крымской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.Эксперт напомнил, что в Черном море существует два больших замкнутых кольца течений – так называемые "Очки Книповича", названные в честь ученого, который первым обнаружил это природное явление. Одно кольцо идет примерно от Кавказа до Ялты, а потом уходит в сторону Турции. Второе кольцо идет от Ялты в сторону Одессы и далее на Болгарию в сторону проливов Босфор и Дарданеллы.По словам эксперта, на данный момент сложно сказать, сколько нефтепродуктов еще остается в воде и сколько еще море будет их выбрасывать, в том числе во время весенних штормов. Часть крупных тяжелых комков мазута опустилась на дно, более мелкие кусочки висят в толще воды, а на поверхности воды – мазутная пленка.Еще одна серьезная проблема – выкачать мазут из оставшихся затонувших танков, указал Артов. Его температура плавления составляет +25 градусов. Сейчас он твердый, выкачать его невозможно. Нужно его нагреть, чтобы выкачать, а это очень непросто, пояснил он.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в СевастополеНужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птицРазработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы

черное море

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, турция, экология, новости, мнения, андрей артов