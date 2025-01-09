https://crimea.ria.ru/20250109/mazut-s-zatonuvshikh-tankerov-mozhet-doyti-do-turtsii--ekspert-1143183788.html
Мазут с затонувших танкеров может дойти до Турции – эксперт
Мазут с затонувших танкеров может дойти до Турции – эксперт - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Мазут с затонувших танкеров может дойти до Турции – эксперт
Мазут с затонувших танкеров "Волгонефть" при определенных условиях может достичь берегов Турции, предположил в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T10:58
2025-01-09T10:58
2025-01-09T10:59
радио "спутник в крыму"
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
турция
экология
новости
мнения
андрей артов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Мазут с затонувших танкеров "Волгонефть" при определенных условиях может достичь берегов Турции, предположил в эфире радио "Спутник в Крыму" зампредседателя крымской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.Эксперт напомнил, что в Черном море существует два больших замкнутых кольца течений – так называемые "Очки Книповича", названные в честь ученого, который первым обнаружил это природное явление. Одно кольцо идет примерно от Кавказа до Ялты, а потом уходит в сторону Турции. Второе кольцо идет от Ялты в сторону Одессы и далее на Болгарию в сторону проливов Босфор и Дарданеллы.По словам эксперта, на данный момент сложно сказать, сколько нефтепродуктов еще остается в воде и сколько еще море будет их выбрасывать, в том числе во время весенних штормов. Часть крупных тяжелых комков мазута опустилась на дно, более мелкие кусочки висят в толще воды, а на поверхности воды – мазутная пленка.Еще одна серьезная проблема – выкачать мазут из оставшихся затонувших танков, указал Артов. Его температура плавления составляет +25 градусов. Сейчас он твердый, выкачать его невозможно. Нужно его нагреть, чтобы выкачать, а это очень непросто, пояснил он.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 126 тонн загрязненного мазутом грунта убрали в СевастополеНужна помощь: в Крыму растет число зараженных мазутом птицРазработан план откачки мазута с "Волгонефти-239" – когда завершат работы
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, турция, экология, новости, мнения, андрей артов
Мазут с затонувших танкеров может дойти до Турции – эксперт
Мазут с затонувших танкеров "Волгонефть" может достичь берегов Турции – эколог Артов
10:58 09.01.2025 (обновлено: 10:59 09.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым
. Мазут с затонувших танкеров "Волгонефть" при определенных условиях может достичь берегов Турции, предположил в эфире радио "Спутник в Крыму"
зампредседателя крымской общественной организации "Экология и мир" Андрей Артов.
Эксперт напомнил, что в Черном море существует два больших замкнутых кольца течений – так называемые "Очки Книповича", названные в честь ученого, который первым обнаружил это природное явление. Одно кольцо идет примерно от Кавказа до Ялты, а потом уходит в сторону Турции. Второе кольцо идет от Ялты в сторону Одессы и далее на Болгарию в сторону проливов Босфор и Дарданеллы.
"Судя по нынешнему распространению мазута, часть его отошла от берега и попала в эти крупные течения... Теоретически можно ожидать появления мазута на турецком побережье. В таком случае это уже будет касаться не только России, но и других стран Черноморского региона. Возможно, этого и не произойдет, и он останется в прибрежных водах. Нужно следить за ситуацией", - сказал Артов.
По словам эксперта, на данный момент сложно сказать, сколько нефтепродуктов еще остается в воде и сколько еще море будет их выбрасывать, в том числе во время весенних штормов. Часть крупных тяжелых комков мазута опустилась на дно, более мелкие кусочки висят в толще воды, а на поверхности воды – мазутная пленка.
"Пока в январе, феврале, марте будет наблюдаться такая ситуация, которую мы видим сегодня. Если что-то останется до лета, тогда при нагреве (воды) ситуация будет другая – больше мазута начнет подниматься. Если основную часть сейчас выбросит на берег и ее уберут, ситуация летом будет не такая критичная", - отметил эколог.
Еще одна серьезная проблема – выкачать мазут из оставшихся затонувших танков, указал Артов. Его температура плавления составляет +25 градусов. Сейчас он твердый, выкачать его невозможно. Нужно его нагреть, чтобы выкачать, а это очень непросто, пояснил он.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря
, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута
попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность
, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
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