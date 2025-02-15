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В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза

В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза

Количество жалоб крымчан в Банк России на действия мошенников в 2024 году вырос более чем в четыре раза, сообщил эксперт отделения Банка России по Республике... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T18:03

2025-02-15T18:03

2025-02-15T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Количество жалоб крымчан в Банк России на действия мошенников в 2024 году вырос более чем в четыре раза, сообщил эксперт отделения Банка России по Республике Крым Александр Бобриков.По словам Бобрикова, такая статистика в очередной раз доказывает необходимость принятия дополнительных мер защиты средств граждан от мошенников.Эксперт напомнил, что на этой неделе Госдума приняла закон, согласно которому вводится период охлаждения по кредитам и займам. С такой инициативой для защитой граждан от мошенников Банк России выступил прошлой осенью.Согласно документу, получить деньги по кредиту или займу от 50 до 200 тысяч рублей можно будет через четыре часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, то средства будут перечислены не раньше, чем через 48 часов.При этом период охлаждения не будет устанавливаться для:- кредитов и займов до 50 тысяч рублей;- ипотечных, образовательных и автокредитов (при условии, что деньги зачисляются сразу на счет автодилера);- кредитов на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не влечет увеличения их размера;- кредитов и займов, если обязательство по договору принимает несколько созаемщиков или если у заемщика есть поручители.Если мы говорим о покупке товаров или услуг в кредит, то это можно будет сделать без периода охлаждения только при личном присутствии потребителя в магазине или организации, уточнил Бобриков.Норма о периоде охлаждения заработает с 1 сентября 2025 года.В крымском отделении ЦБ надеются, что эта мера станет достаточно эффективной в борьбе с кибермошенничеством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньгиИпотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноИнфляция в России - прогноз на конец года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, мошенничество, совет эксперта, крым, александр бобриков, новости крыма, видео