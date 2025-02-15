https://crimea.ria.ru/20250215/v-krymu-dorozhnye-podryadchiki-popali-v-chernyy-spisok-za-plokhoy-remont-1144208981.html

В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт

В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт

Власти Евпатории внесли в "черный список" подрядчиков, выполнявших ремонт междворовых проездов и тротуаров. Об этом сообщил глава администрации города Александр РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T15:46

2025-02-15T15:46

2025-02-15T15:46

крым

евпатория

александр юрьев

городская среда

благоустройство

ремонт и строительство дорог в крыму

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Власти Евпатории внесли в "черный список" подрядчиков, выполнявших ремонт междворовых проездов и тротуаров. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Также глава администрации проверил ход работ по ремонту тротуара на улице им. Братьев Буслаевых и выразил недовольство качеством проведенных работ.Юрьев подчеркнул, что все недоработки должны быть устранены, в том числе на объектах, акты по которым уже подписаны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млнПять дорог в Евпатории отремонтируют к концу летаВ Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов

крым

евпатория

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, александр юрьев, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма