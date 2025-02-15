В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
Власти Евпатории внесли в "черный список" подрядчиков ремонта междворовых проездов
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог во дворах Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Власти Евпатории внесли в "черный список" подрядчиков, выполнявших ремонт междворовых проездов и тротуаров. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
"Проехали по адресам, где уже приняты работы по ремонту междворовых проездов. Вопросов к подрядчику и сотрудникам, подписавшим акты, много: люки, которые не подняли до необходимого уровня, беспорядки, оставшиеся после окончания ремонта и другое", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог во дворах Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Ремонт дорог во дворах Евпатории
Также глава администрации проверил ход работ по ремонту тротуара на улице им. Братьев Буслаевых и выразил недовольство качеством проведенных работ.
Юрьев подчеркнул, что все недоработки должны быть устранены, в том числе на объектах, акты по которым уже подписаны.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог во дворах Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Ремонт дорог во дворах Евпатории
"Закрывать глаза на подобные факты и прикрывать сотрудников, которые ставят свои подписи на актах выполненных работ, не вижу смысла. В таких случаях лично буду инициировать проверку надзорных органов. А подрядчиков, допустивших это, заносим в черные списки и больше работать на территории нашего города они не будут", - заверил он.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог во дворах Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Ремонт дорог во дворах Евпатории
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