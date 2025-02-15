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В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
Власти Евпатории внесли в "черный список" подрядчиков, выполнявших ремонт междворовых проездов и тротуаров. Об этом сообщил глава администрации города Александр РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T15:46
2025-02-15T15:46
крым
евпатория
александр юрьев
городская среда
благоустройство
ремонт и строительство дорог в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Власти Евпатории внесли в "черный список" подрядчиков, выполнявших ремонт междворовых проездов и тротуаров. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.Также глава администрации проверил ход работ по ремонту тротуара на улице им. Братьев Буслаевых и выразил недовольство качеством проведенных работ.Юрьев подчеркнул, что все недоработки должны быть устранены, в том числе на объектах, акты по которым уже подписаны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млнПять дорог в Евпатории отремонтируют к концу летаВ Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов
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крым, евпатория, александр юрьев, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму, новости крыма
В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт

Власти Евпатории внесли в "черный список" подрядчиков ремонта междворовых проездов

15:46 15.02.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог во дворах Евпатории
Ремонт дорог во дворах Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Власти Евпатории внесли в "черный список" подрядчиков, выполнявших ремонт междворовых проездов и тротуаров. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
"Проехали по адресам, где уже приняты работы по ремонту междворовых проездов. Вопросов к подрядчику и сотрудникам, подписавшим акты, много: люки, которые не подняли до необходимого уровня, беспорядки, оставшиеся после окончания ремонта и другое", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог во дворах Евпатории
Ремонт дорог во дворах Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Ремонт дорог во дворах Евпатории
Также глава администрации проверил ход работ по ремонту тротуара на улице им. Братьев Буслаевых и выразил недовольство качеством проведенных работ.
Юрьев подчеркнул, что все недоработки должны быть устранены, в том числе на объектах, акты по которым уже подписаны.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог во дворах Евпатории
Ремонт дорог во дворах Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Ремонт дорог во дворах Евпатории
"Закрывать глаза на подобные факты и прикрывать сотрудников, которые ставят свои подписи на актах выполненных работ, не вижу смысла. В таких случаях лично буду инициировать проверку надзорных органов. А подрядчиков, допустивших это, заносим в черные списки и больше работать на территории нашего города они не будут", - заверил он.
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваРемонт дорог во дворах Евпатории
Ремонт дорог во дворах Евпатории
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
Ремонт дорог во дворах Евпатории
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КрымЕвпаторияАлександр ЮрьевГородская средаБлагоустройствоРемонт и строительство дорог в КрымуНовости Крыма
 
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