Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян

В городах Крыма в день вывода войск из Афганистана почтили память россиян
В Симферополе традиционно возложили цветы к памятнику в Сквере воинов-интернационалистов
В Симферополе традиционно возложили цветы к памятнику в Сквере воинов-интернационалистов
Памятные мероприятия прошли и у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина
Памятные мероприятия прошли и у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина
Здесь присутсвовали ветераны-афганцы, семьи погибших и все неравнодушные
Здесь присутсвовали ветераны-афганцы, семьи погибших и все неравнодушные
В этот день мы вспоминаем о всех солдатах и офицерах, кто в трудных условиях, вдали от Родины, честно и самоотверженно исполнял свой долг, отстаивая интересы Отечества.
В этот день мы вспоминаем о всех солдатах и офицерах, кто в трудных условиях, вдали от Родины, честно и самоотверженно исполнял свой долг, отстаивая интересы Отечества.
Многие из них не вернулись домой – светлая память героям!
Многие из них не вернулись домой – светлая память героям!
В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана также почтили память россиян-интернационалистов
В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана также почтили память россиян-интернационалистов
Были возложены цветы к могилам павших воинов
Были возложены цветы к могилам павших воинов
Также, как и вгоды Ведикой Отечественной, никто не забыт, ничто не забыто
Также, как и вгоды Ведикой Отечественной, никто не забыт, ничто не забыто
В Бахчисарае траурную дату отметили памятными мероприятиями
В Бахчисарае траурную дату отметили памятными мероприятиями
Почтили память погибших, вспомнили о событиях тех лет
Почтили память погибших, вспомнили о событиях тех лет
На траурный митинг собралось много людей
На траурный митинг собралось много людей
В Евпатории участники афганской войны воспоминали военные дни
В Евпатории участники афганской войны воспоминали военные дни
Также возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти погибшим
Также возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти погибшим
В Керчи рассказы ветеранов слушали Юнармейцы, которые приняли участие в траурном митинге
В Керчи рассказы ветеранов слушали Юнармейцы, которые приняли участие в траурном митинге
414 жителей Керчи стали ветеранами Афганистана
414 жителей Керчи стали ветеранами Афганистана
Длившаяся почти десятилетие война унесла жизни 12-ти керчан
Длившаяся почти десятилетие война унесла жизни 12-ти керчан
В Евпатории в сквере Воинов-интернационалистов прошел траурный митинг
В Евпатории в сквере Воинов-интернационалистов прошел траурный митинг
Ветераны и школники возложили цветы к мемориалу
Ветераны и школники возложили цветы к мемориалу
В Феодосии почтили память воинов-интернационалистов, оставшихся верными присяге до конца.
В Феодосии почтили память воинов-интернационалистов, оставшихся верными присяге до конца.
Молодое поколение знает об Афганской войне и героизме советских воинов
Молодое поколение знает об Афганской войне и героизме советских воинов
В Симферополе традиционно возложили цветы к памятнику в Сквере воинов-интернационалистов
Памятные мероприятия прошли и у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина
Здесь присутсвовали ветераны-афганцы, семьи погибших и все неравнодушные
В этот день мы вспоминаем о всех солдатах и офицерах, кто в трудных условиях, вдали от Родины, честно и самоотверженно исполнял свой долг, отстаивая интересы Отечества.
Многие из них не вернулись домой – светлая память героям!
В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана также почтили память россиян-интернационалистов
Были возложены цветы к могилам павших воинов
Также, как и вгоды Ведикой Отечественной, никто не забыт, ничто не забыто
В Бахчисарае траурную дату отметили памятными мероприятиями
Почтили память погибших, вспомнили о событиях тех лет
На траурный митинг собралось много людей
В Евпатории участники афганской войны воспоминали военные дни
Также возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти погибшим
В Керчи рассказы ветеранов слушали Юнармейцы, которые приняли участие в траурном митинге
414 жителей Керчи стали ветеранами Афганистана
Длившаяся почти десятилетие война унесла жизни 12-ти керчан
В Евпатории в сквере Воинов-интернационалистов прошел траурный митинг
Ветераны и школники возложили цветы к мемориалу
В Феодосии почтили память воинов-интернационалистов, оставшихся верными присяге до конца.
Молодое поколение знает об Афганской войне и героизме советских воинов