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Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15 февраля – День памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году с территории Афганистана были выведены... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T15:53
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15 февраля – День памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году с территории Афганистана были выведены последние подразделения советских войск.В городах Крыма прошли памятные мероприятия, посвященные памяти погибших в Афганистане россиян. Как это было - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Они выполняли свой долг: вывод советских войск из АфганистанаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, симферополь, керчь, евпатория, алушта, феодосия, афганистан, история, праздники и памятные даты
Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян

В городах Крыма в день вывода войск из Афганистана почтили память россиян

15:53 15.02.2025 (обновлено: 16:13 15.02.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
В Керчи в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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15 февраля – День памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году с территории Афганистана были выведены последние подразделения советских войск.
В городах Крыма прошли памятные мероприятия, посвященные памяти погибших в Афганистане россиян.
Как это было - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© МВД по Республике Крым

В Симферополе традиционно возложили цветы к памятнику в Сквере воинов-интернационалистов

В Симферополе в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
1 из 20

В Симферополе традиционно возложили цветы к памятнику в Сквере воинов-интернационалистов

© МВД по Республике Крым
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Памятные мероприятия прошли и у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина

В Симферополе в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
2 из 20

Памятные мероприятия прошли и у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Здесь присутсвовали ветераны-афганцы, семьи погибших и все неравнодушные

В Симферополе в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
3 из 20

Здесь присутсвовали ветераны-афганцы, семьи погибших и все неравнодушные

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

В этот день мы вспоминаем о всех солдатах и офицерах, кто в трудных условиях, вдали от Родины, честно и самоотверженно исполнял свой долг, отстаивая интересы Отечества.

В Симферополе в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
4 из 20

В этот день мы вспоминаем о всех солдатах и офицерах, кто в трудных условиях, вдали от Родины, честно и самоотверженно исполнял свой долг, отстаивая интересы Отечества.

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева

Многие из них не вернулись домой – светлая память героям!

В Симферополе в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
5 из 20

Многие из них не вернулись домой – светлая память героям!

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
© Telegram Галина Огнева

В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана также почтили память россиян-интернационалистов

В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
6 из 20

В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана также почтили память россиян-интернационалистов

© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина Огнева

Были возложены цветы к могилам павших воинов

В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
7 из 20

Были возложены цветы к могилам павших воинов

© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина Огнева

Также, как и вгоды Ведикой Отечественной, никто не забыт, ничто не забыто

В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
8 из 20

Также, как и вгоды Ведикой Отечественной, никто не забыт, ничто не забыто

© Telegram Галина Огнева
© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова

В Бахчисарае траурную дату отметили памятными мероприятиями

В Бахчисарае в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
9 из 20

В Бахчисарае траурную дату отметили памятными мероприятиями

© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова
© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова

Почтили память погибших, вспомнили о событиях тех лет

В Бахчисарае в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
10 из 20

Почтили память погибших, вспомнили о событиях тех лет

© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова
© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова

На траурный митинг собралось много людей

В Бахчисарае в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
11 из 20

На траурный митинг собралось много людей

© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова

В Евпатории участники афганской войны воспоминали военные дни

В Евпатории в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
12 из 20

В Евпатории участники афганской войны воспоминали военные дни

© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова

Также возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти погибшим

В Евпатории в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
13 из 20

Также возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти погибшим

© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина

В Керчи рассказы ветеранов слушали Юнармейцы, которые приняли участие в траурном митинге

В Керчи в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
14 из 20

В Керчи рассказы ветеранов слушали Юнармейцы, которые приняли участие в траурном митинге

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина

414 жителей Керчи стали ветеранами Афганистана

В Керчи в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
15 из 20

414 жителей Керчи стали ветеранами Афганистана

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина

Длившаяся почти десятилетие война унесла жизни 12-ти керчан

В Керчи в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
16 из 20

Длившаяся почти десятилетие война унесла жизни 12-ти керчан

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева

В Евпатории в сквере Воинов-интернационалистов прошел траурный митинг

В Евпатории в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
17 из 20

В Евпатории в сквере Воинов-интернационалистов прошел траурный митинг

© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева

Ветераны и школники возложили цветы к мемориалу

В Евпатории в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
18 из 20

Ветераны и школники возложили цветы к мемориалу

© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко

В Феодосии почтили память воинов-интернационалистов, оставшихся верными присяге до конца.

В Феодосии в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
19 из 20

В Феодосии почтили память воинов-интернационалистов, оставшихся верными присяге до конца.

© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко

Молодое поколение знает об Афганской войне и героизме советских воинов

В Феодосии в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана почтили память россиян-интернационалистов
20 из 20

Молодое поколение знает об Афганской войне и героизме советских воинов

© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
1 из 20

В Симферополе традиционно возложили цветы к памятнику в Сквере воинов-интернационалистов

© МВД по Республике Крым
2 из 20

Памятные мероприятия прошли и у мемориала "Могила неизвестного солдата" в парке имени Гагарина

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
3 из 20

Здесь присутсвовали ветераны-афганцы, семьи погибших и все неравнодушные

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
4 из 20

В этот день мы вспоминаем о всех солдатах и офицерах, кто в трудных условиях, вдали от Родины, честно и самоотверженно исполнял свой долг, отстаивая интересы Отечества.

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
5 из 20

Многие из них не вернулись домой – светлая память героям!

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
6 из 20

В Алуште в 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана также почтили память россиян-интернационалистов

© Telegram Галина Огнева
7 из 20

Были возложены цветы к могилам павших воинов

© Telegram Галина Огнева
8 из 20

Также, как и вгоды Ведикой Отечественной, никто не забыт, ничто не забыто

© Telegram Галина Огнева
9 из 20

В Бахчисарае траурную дату отметили памятными мероприятиями

© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова
10 из 20

Почтили память погибших, вспомнили о событиях тех лет

© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова
11 из 20

На траурный митинг собралось много людей

© Telegram-канал главы администрации Бахчисарайского района Дмитрия Скобликова
12 из 20

В Евпатории участники афганской войны воспоминали военные дни

© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
13 из 20

Также возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти погибшим

© Telegram-канал 1-го замглавы администрации Евпатории Ивана Просоедова
14 из 20

В Керчи рассказы ветеранов слушали Юнармейцы, которые приняли участие в траурном митинге

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
15 из 20

414 жителей Керчи стали ветеранами Афганистана

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
16 из 20

Длившаяся почти десятилетие война унесла жизни 12-ти керчан

© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
17 из 20

В Евпатории в сквере Воинов-интернационалистов прошел траурный митинг

© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
18 из 20

Ветераны и школники возложили цветы к мемориалу

© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
19 из 20

В Феодосии почтили память воинов-интернационалистов, оставшихся верными присяге до конца.

© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
20 из 20

Молодое поколение знает об Афганской войне и героизме советских воинов

© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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