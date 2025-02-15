https://crimea.ria.ru/20250215/vyvod-voysk-iz-afganistana--v-krymu-pochtili-pamyat-rossiyan-1144206961.html

Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян

Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян

15 февраля – День памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году с территории Афганистана были выведены... РИА Новости Крым, 15.02.2025

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15 февраля – День памяти о россиянах, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году с территории Афганистана были выведены последние подразделения советских войск.В городах Крыма прошли памятные мероприятия, посвященные памяти погибших в Афганистане россиян. Как это было - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Они выполняли свой долг: вывод советских войск из АфганистанаДва страха майора Санникова: к годовщине начала "исхода" из Афганистана25 декабря 1979 года советские войска вошли в Афганистан – как это было

https://crimea.ria.ru/20250215/veterany-afganistana-mnogo-delayut-dlya-zaschity-kryma-ot-vragov--aksenov-1144198589.html

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крым, симферополь, керчь, евпатория, алушта, феодосия, афганистан, история, праздники и памятные даты