https://crimea.ria.ru/20250215/zaschitniki-zemli-russkoy-vyvod-sovetskikh-voysk-iz-afganistana-1144206800.html

Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана

Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана

15 февраля 1989 года последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск покинули территорию Афганистана. Завершилось почти... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T16:48

2025-02-15T16:48

2025-02-15T16:48

защитники земли русской

афганистан

инфографика

история

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля 1989 года последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск покинули территорию Афганистана. Завершилось почти десятилетнее участие в конфликте, унесшем тысячи жизней советских бойцов. Воины-интернационалисты с честью и до конца выполнили свой долг. Их мужество и самоотверженность стали ярким примером преданности Родине. Дата 15 февраля стала символом памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами страны, и с тех пор отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято в декабре 1979 года. К тому моменту эта страна стала ареной геополитического противостояния СССР и США. В частности, Москва поддерживала Народно-демократическую партию Афганистана, а Вашингтон и его союзники, в том числе Пакистан, помогали вооруженной оппозиции (моджахеды, душманы). Обстановка обострилась после убийства лидера НДПА Нур Мохаммада Тараки по приказу Хафизуллы Амина. В стране шла гражданская война. Поэтому, помимо поддержки НДПА, советское руководство стремилось обезопасить свои южные границы.Одной из основных задач ограниченного контингента в Афганистане было ведение совместно с афганскими частями и подразделениями боевых действий различного масштаба по разгрому наиболее опасных отрядов и групп вооруженной оппозиции, а также борьба с караванами, доставлявшими оружие и боеприпасы в Афганистан из Пакистана и Ирана.В состав советского контингента входили: управление 40‑й армии с частями обеспечения и обслуживания, четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна трубопроводная бригада, одна бригада материального обеспечения и некоторые другие части и учреждения.Боевой состав и численность ограниченного контингента менялись год от года. Наибольшей численности он достиг в 1985 году: почти 109 тысяч человек, в том числе 106 тысяч военнослужащих.В ходе войны советским войскам пришлось перейти от охраны пунктов дислокации и различных объектов к ведению активных боевых действий, в том числе широкомасштабных военных операций. На заключительном этапе советские войска участвовали в проведении афганским руководством политики национального примирения.14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) между министрами иностранных дел Пакистана и Афганистана при посредничестве ООН и участии США и СССР в качестве гарантов были подписаны соглашения по афганскому урегулированию. СССР обязался вывести из Афганистана свой контингент в девятимесячный срок, США и Пакистан должны были прекратить поддерживать моджахедов.Вывод войск осуществлялся поэтапно, с мая 1988 по февраль 1989 года. Последними Афганистан покинули командующий армией генерал-лейтенант Борис Громов и пограничные отряды прикрытия.Афганская война продолжалась 2238 дней. На территории страны военную службу прошли 620 тысяч советских военнослужащих.Потери Советской армии составили 14 тысяч 427 человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тысяч человек.Более 200 тысяч военнослужащих, а также рабочих и гражданских служащих награждены орденами и медалями. 86 советским бойцам за проявленные мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза, из них 25 - посмертно.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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афганистан

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

защитники земли русской, афганистан, история, ссср