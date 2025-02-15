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Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
15 февраля 1989 года последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск покинули территорию Афганистана. Завершилось почти... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T16:48
2025-02-15T16:48
защитники земли русской
афганистан
инфографика
история
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля 1989 года последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск покинули территорию Афганистана. Завершилось почти десятилетнее участие в конфликте, унесшем тысячи жизней советских бойцов. Воины-интернационалисты с честью и до конца выполнили свой долг. Их мужество и самоотверженность стали ярким примером преданности Родине. Дата 15 февраля стала символом памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами страны, и с тех пор отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято в декабре 1979 года. К тому моменту эта страна стала ареной геополитического противостояния СССР и США. В частности, Москва поддерживала Народно-демократическую партию Афганистана, а Вашингтон и его союзники, в том числе Пакистан, помогали вооруженной оппозиции (моджахеды, душманы). Обстановка обострилась после убийства лидера НДПА Нур Мохаммада Тараки по приказу Хафизуллы Амина. В стране шла гражданская война. Поэтому, помимо поддержки НДПА, советское руководство стремилось обезопасить свои южные границы.Одной из основных задач ограниченного контингента в Афганистане было ведение совместно с афганскими частями и подразделениями боевых действий различного масштаба по разгрому наиболее опасных отрядов и групп вооруженной оппозиции, а также борьба с караванами, доставлявшими оружие и боеприпасы в Афганистан из Пакистана и Ирана.В состав советского контингента входили: управление 40‑й армии с частями обеспечения и обслуживания, четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна трубопроводная бригада, одна бригада материального обеспечения и некоторые другие части и учреждения.Боевой состав и численность ограниченного контингента менялись год от года. Наибольшей численности он достиг в 1985 году: почти 109 тысяч человек, в том числе 106 тысяч военнослужащих.В ходе войны советским войскам пришлось перейти от охраны пунктов дислокации и различных объектов к ведению активных боевых действий, в том числе широкомасштабных военных операций. На заключительном этапе советские войска участвовали в проведении афганским руководством политики национального примирения.14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) между министрами иностранных дел Пакистана и Афганистана при посредничестве ООН и участии США и СССР в качестве гарантов были подписаны соглашения по афганскому урегулированию. СССР обязался вывести из Афганистана свой контингент в девятимесячный срок, США и Пакистан должны были прекратить поддерживать моджахедов.Вывод войск осуществлялся поэтапно, с мая 1988 по февраль 1989 года. Последними Афганистан покинули командующий армией генерал-лейтенант Борис Громов и пограничные отряды прикрытия.Афганская война продолжалась 2238 дней. На территории страны военную службу прошли 620 тысяч советских военнослужащих.Потери Советской армии составили 14 тысяч 427 человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тысяч человек.Более 200 тысяч военнослужащих, а также рабочих и гражданских служащих награждены орденами и медалями. 86 советским бойцам за проявленные мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза, из них 25 - посмертно.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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защитники земли русской, афганистан, история, ссср
Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана

Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана

16:48 15.02.2025
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкВывод советских войск из Афганистана
Вывод советских войск из Афганистана - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. 15 февраля 1989 года последние колонны частей 40-й армии и все специальные подразделения пограничных войск покинули территорию Афганистана. Завершилось почти десятилетнее участие в конфликте, унесшем тысячи жизней советских бойцов. Воины-интернационалисты с честью и до конца выполнили свой долг. Их мужество и самоотверженность стали ярким примером преданности Родине. Дата 15 февраля стала символом памяти россиян, исполнявших свой долг за пределами страны, и с тех пор отмечается как День памяти воинов-интернационалистов.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Вывод советских войск из АфганистанаВывод советских войск из Афганистана
Решение о вводе советских войск в Афганистан было принято в декабре 1979 года. К тому моменту эта страна стала ареной геополитического противостояния СССР и США. В частности, Москва поддерживала Народно-демократическую партию Афганистана, а Вашингтон и его союзники, в том числе Пакистан, помогали вооруженной оппозиции (моджахеды, душманы). Обстановка обострилась после убийства лидера НДПА Нур Мохаммада Тараки по приказу Хафизуллы Амина. В стране шла гражданская война. Поэтому, помимо поддержки НДПА, советское руководство стремилось обезопасить свои южные границы.
Одной из основных задач ограниченного контингента в Афганистане было ведение совместно с афганскими частями и подразделениями боевых действий различного масштаба по разгрому наиболее опасных отрядов и групп вооруженной оппозиции, а также борьба с караванами, доставлявшими оружие и боеприпасы в Афганистан из Пакистана и Ирана.
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В состав советского контингента входили: управление 40‑й армии с частями обеспечения и обслуживания, четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна трубопроводная бригада, одна бригада материального обеспечения и некоторые другие части и учреждения.
Боевой состав и численность ограниченного контингента менялись год от года. Наибольшей численности он достиг в 1985 году: почти 109 тысяч человек, в том числе 106 тысяч военнослужащих.
В ходе войны советским войскам пришлось перейти от охраны пунктов дислокации и различных объектов к ведению активных боевых действий, в том числе широкомасштабных военных операций. На заключительном этапе советские войска участвовали в проведении афганским руководством политики национального примирения.
14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) между министрами иностранных дел Пакистана и Афганистана при посредничестве ООН и участии США и СССР в качестве гарантов были подписаны соглашения по афганскому урегулированию. СССР обязался вывести из Афганистана свой контингент в девятимесячный срок, США и Пакистан должны были прекратить поддерживать моджахедов.
Вывод войск осуществлялся поэтапно, с мая 1988 по февраль 1989 года. Последними Афганистан покинули командующий армией генерал-лейтенант Борис Громов и пограничные отряды прикрытия.
Афганская война продолжалась 2238 дней. На территории страны военную службу прошли 620 тысяч советских военнослужащих.
Потери Советской армии составили 14 тысяч 427 человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тысяч человек.
Более 200 тысяч военнослужащих, а также рабочих и гражданских служащих награждены орденами и медалями. 86 советским бойцам за проявленные мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза, из них 25 - посмертно.
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Вывод ограниченного военного контингента советских войск из Афганистана. Колонны советских войск движутся через перевал Саланг в горах Гиндукуш. 14 февраля 1989 года - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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