https://crimea.ria.ru/20250215/krymskie-termy-ekspert-otsenil-potentsial-na-severe-poluostrova-1144130818.html

Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова

Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова

На севере и северо-востоке Крыма есть большой потенциал для развития санаторно-курортной отрасли в связи со строительством кольцевой дороги вокруг Азовского... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T20:45

2025-02-15T20:45

2025-02-15T20:45

крым

радио "спутник в крыму"

владислав буря

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На севере и северо-востоке Крыма есть большой потенциал для развития санаторно-курортной отрасли в связи со строительством кольцевой дороги вокруг Азовского моря и наличием уникальных природных ресурсов, таких как источники горячей минеральной воды и лечебные грязи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.По прогнозам эксперта, с учетом того, что планируется строительство кольцевой дороги в рамках стратегии развития Приазовья до 2040 года, "туристический трафик в перспективе будет увеличиваться именно на побережье Азовского моря".В частности, он считает, что следует вернуться к идее строительства бальнеогрязелечебницы на севере Керченского полуострова. Такие планы, по словам Бури, были в советское время, но после распада СССР о них забыли."Но там большой потенциал, и можно построить огромный термальный комплекс", –заметил эксперт.Также, по мнению Бури, инвесторам следует обратить внимание на район озера Чокрак в Ленинском районе Крыма. По его словам, здесь большие запасы лечебных грязей, которые по лечебному потенциалу не уступают грязям Сакского озера.На западе Крыма, по мнению специалиста, санатории постепенно станут появляться западнее Евпатории. Некоторые планы по строительству там санаторно-курортных комплексов с лечебно-оздоровительным отделением уже озвучены, заметил он."И я в прошлом воду озвучивал идею Сакских терм, которая, по последним данным, все-таки будет реализована в ближайшие несколько лет. И в Саках появится проект на основе природной термальной воды, комплекс открытых бассейнов", – добавил он.По мнению эксперта, все это работает на возвращение Крыму статуса круглогодичной всероссийской здравницы, которой полуостров, безусловно, достоин."И у нас есть для этого очень хорошие перспективы. Все для этого есть", – подчеркнул эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один курортный город в Крыму благоустроят В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80% Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владислав буря, новости крыма, мнения