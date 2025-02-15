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Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
Представителей Европы не будет за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T17:46
2025-02-15T17:46
2025-02-15T17:57
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кит келлог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Представителей Европы не будет за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, которого цитируют украинские СМИ.На вопрос, будет ли Украина и Европа за столом переговоров, Келлог сказал: "Ответ на последнюю часть этого вопроса - нет. Конечно, украинцы будут за столом переговоров, глупо было бы говорить, что их там не будет".В этой связи спецпосланник американского лидера напомнил ситуацию с Минскими соглашениями, гарантами исполнения которых были Франция и Германия.В то же время он заверил, что интересы Европы будут учитываться в переговорном процессе.Спецпосланник Трампа добавил, что Вашингтон продолжит финансировать Украину. Он также уточнил, что рассматриваются разные варианты гарантий безопасности для Украины, но "окончательное решение будет за президентом Трампом".12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.При этом Вашингтон не уведомил своих европейских союзников о готовящемся разговоре с президентом РФ.Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия и Испания, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия составили совместную ноту, заявив, что Европа должна стать участницей переговоров по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атомные технологии в руках Зеленского несут угрозу миру - ЗахароваВ Белом доме допускают отправку военных США на УкраинуСтала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи Европы
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новости, украина, европейский союз (ес), кит келлог, переговоры
Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
Европа не будет участвовать в переговорах по Украине – спецпосланник Трампа Келлог
17:46 15.02.2025 (обновлено: 17:57 15.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Представителей Европы не будет за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности, которого цитируют украинские СМИ.
На вопрос, будет ли Украина и Европа за столом переговоров, Келлог сказал: "Ответ на последнюю часть этого вопроса - нет. Конечно, украинцы будут за столом переговоров, глупо было бы говорить, что их там не будет".
В этой связи спецпосланник американского лидера напомнил ситуацию с Минскими соглашениями, гарантами исполнения которых были Франция и Германия.
"Мы посмотрели на проблему "Минска-2". Там было много людей за столом (переговоров – ред.) и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу. Это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск", - сказал Келлог.
В то же время он заверил, что интересы Европы будут учитываться в переговорном процессе.
Спецпосланник Трампа добавил, что Вашингтон продолжит финансировать Украину. Он также уточнил, что рассматриваются разные варианты гарантий безопасности для Украины, но "окончательное решение будет за президентом Трампом".
12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 1,5-часовой телефонный разговор
, во время которого в том числе обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
При этом Вашингтон не уведомил своих европейских союзников о готовящемся разговоре с президентом РФ.
Великобритания, Германия, Франция, Польша, Италия и Испания, а также Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия составили совместную ноту
, заявив, что Европа должна стать участницей переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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