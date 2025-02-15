https://crimea.ria.ru/20250215/pokushenie-na-aksenova-i-opasnye-rody-v-krymu-top-novostey-nedeli-1144177723.html

Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели

Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели

Масштабные антидиверсионные учения в Крыму и безопасность полуострова. Суд по делу о покушении на главу региона Сергея Аксенова. Опасные роды в симферопольском... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T17:22

2025-02-15T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Масштабные антидиверсионные учения в Крыму и безопасность полуострова. Суд по делу о покушении на главу региона Сергея Аксенова. Опасные роды в симферопольском роддоме №2 и проверки Следкома. Начало маловодного периода в Крыму. Расширение сухопутного маршрута через новые регионы страны. Переоформление украинских документов на земельные участки в республике. Опасная погода на полуострове.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Масштабные учения в Крыму12 февраля в Раздольненском и Красноперекопском районах Крыма временно отключили мобильную связь и организовали досмотры на дорогах. Такие меры были приняты в связи с совместными антидиверсионными учениями подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Министерства обороны, других силовых и правоохранительных структур. В их ходевсе задачи были выполнены в полном объеме. Как заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам масштабной тренировки, в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы со стороны противника.Дело о покушении на АксеноваВ Крыму перед судом предстанут члены организованной преступной группы, которая планировала совершить теракт в отношении главы республики Сергея Аксенова, сообщила 10 февраля пресс-служба прокуратуры региона. Для убийства злоумышленники планировали использовать взрывное устройство, которое спрятали арендованном гараже в Симферополе. Совершить запланированный теракт не успели, поскольку были задержаны работниками ФСБ. В зависимости от роли и степени участия мужчины обвиняются в приготовлении к теракту, а также в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Уголовные дела направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Опасные родыВ четверг в соцсетях появилась информация о пострадавших от действий медперсонала женщинах и детях в симферопольском роддоме №2. Минздрав Крыма сообщил, что проводит ведомственную проверку. Следком и прокуратура Крыма также организовали проверки. Открыто уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности. Дело о нанесении травм младенцам взял на контроль глава российского Следствия Александр Бастрыкин.Вододефицит в КрымуКрым переходит к маловодному периоду, предупреждают эксперты-водники – Илья Николенко и Анатолий Копачевский. При этом беспокойств о том, что в 2025 году наступит вододефицит, нет, в том числе с учетом выпадения снега в феврале. Однако январь был засушливым, водохранилища естественного стока наполнены всего наполовину, и следует быть готовыми, что притоков станет еще меньше.Расширение сухопутного маршрутаРосавтодор планирует капитально отремонтировать участок трассы Р-280 "Новороссия" от пункта пропуска "Джанкой" до населенного пункта Островское, сообщили на этой неделе в пресс-службе ведомства. Это нужно для комфортного проезда по Азовскому транспортному кольцу. К проектированию капитального ремонта с расширением трассы с двух до четырех полос приступят в этом году. До конца года также планируют привести в порядок около 70 км трассы на разных отрезках. Как отметили в Росавтодоре, трасса не ремонтировалась несколько лет, поэтому сейчас активно ведутся работы по ликвидации образовавшихся дефектов покрытия.Оформление земельных участковЖители Крыма, имеющие украинские документы на земельные участки, должны регистрировать их в российском правовом поле. Иначе они могут столкнуться с ситуацией, когда кадастровый номер на их участок получил кто-то другой, предупредил на этой неделе глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин. В марте 2025 года в силу вступает Федеральный Закон №487, согласно которому процедура перехода права собственности на участок будет приостановлена, если сведения о его границах будут отсутствовать в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). Многие владельцы земли после этого пойдут получать кадастровые номера и оформлять российские документы, напомнил он.Опасная погода в КрымуНа этой неделе в Крыму солнечная погода чередовалась со снежными метелям. Высота сугробов на некоторых участках достигала четырех метров - на дороги выводили коммунальную технику и спасателей. 10 человек пострадали во время катаний на санках и тюбингах, общее число травмированных за две недели зимней погоды - почти 930 человек. По прогнозам синоптиков, ближайшие дни на полуострове также будут сопровождаться сильными ветрами и снегопадами, с максимальным понижением температуры воздуха в среду до 11 градусов мороза. Как сообщал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, зима в Крыму в феврале отыграется за аномально теплый январь, потепления не стоит ждать до начала календарной весны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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