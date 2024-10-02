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Дистанционные мошенники за неделю обманули 60 крымчан
Дистанционные мошенники за неделю обманули 60 крымчан - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Дистанционные мошенники за неделю обманули 60 крымчан
Жертвами дистанционных мошенников с 23 по 29 сентября стали 60 крымчан. О самых распространенных способах обмана в своем Telegram-канале сообщает региональное... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T08:02
2024-10-02T08:02
2024-10-02T08:02
мошенничество
крым
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Жертвами дистанционных мошенников с 23 по 29 сентября стали 60 крымчан. О самых распространенных способах обмана в своем Telegram-канале сообщает региональное МВД.Также дистанционные мошенники звонили людям по мобильной связи или в мессенджерах и предлагали быстрый прибыльный заработок. На такую уловку попались 23 человека.Одним из жертв аферистов стал житель Керчи, который получил серию звонков неизвестных с разных номеров, которые представлялись сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили мужчину, что на его счету происходят несанкционированные списания, поэтому нужно срочно отправить сбережения на "безопасный" счет.Еще 26 граждан обманули через соцсети. Одна из жертв мошенников - жительница Симферополя - нашла объявление о быстром заработке через определенную платформу. Женщина перешла по ссылке и оставила информацию о себе для связи. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы, где женщина оставила заявку, и рассказал о сути заработка – инвестиции в акции компании.Еще четыре крымчанина перешли по ссылкам при установке сторонних приложений.В МВД Крыма в очередной раз напоминают, что после звонка с неизвестного номера и сообщения об угрозе вашему банковскому счету, важно опередить мошенников и перевести свои деньги на безопасный счет.Также важно не доверять незнакомцам, которые предлагают легкий или быстрый заработок. Если вам пишет знакомый с просьбой о займе денег, перезвоните ему лично и убедитесь, что его аккаунт не взломан неизвестными, настаивают правоохранители."Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники – оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, у которого покупали ранее сами или кто-то из ваших знакомых", - обращают внимание в полиции.Ранее в Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго", которые могут приходить к потребителям, а также звонить и предлагать услуги. Полученная личная информация может быть использована для совершения противоправных действий в отношении граждан, отметили в "Крымэнерго".Также в Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования, сообщили ранее в Мининформе республики. Основной целью преступников является получение доступа к личным данным, к примеру, на портале Госуслуг, или к сбережениям – через банковские приложения, отметили в министерстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники рассылают сообщения под видом сотрудников полицииКешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиянЭксперт назвал самые популярные в Крыму схемы мошенников
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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мошенничество, крым, мвд по республике крым, цифровая безопасность, общество, новости крыма
Дистанционные мошенники за неделю обманули 60 крымчан
60 крымчан стали жертвами дистанционных мошенников за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Жертвами дистанционных мошенников с 23 по 29 сентября стали 60 крымчан. О самых распространенных способах обмана в своем Telegram-канале сообщает региональное МВД.
"Девять граждан поверили неизвестному, который писал в мессенджерах или соцсетях от имени знакомого, приятеля, родственника с просьбой одолжить денежные средства. Через звонки обмануты 30 граждан", - сообщают в МВД Крыма.
Также дистанционные мошенники звонили людям по мобильной связи или в мессенджерах и предлагали быстрый прибыльный заработок. На такую уловку попались 23 человека.
Одним из жертв аферистов стал житель Керчи, который получил серию звонков неизвестных с разных номеров, которые представлялись сотрудниками Росфинмониторинга. Они убедили мужчину, что на его счету происходят несанкционированные списания, поэтому нужно срочно отправить сбережения на "безопасный" счет.
"Торопя и запугивая заявителя, собеседники убедили его отправить около 2 миллионов 350 тысяч рублей. Позже керчанин понял, что пароля к новому счету не знает. Он перезвонил по номерам, они оказались не доступны", - уточняют в полиции.
Еще 26 граждан обманули через соцсети. Одна из жертв мошенников - жительница Симферополя - нашла объявление о быстром заработке через определенную платформу. Женщина перешла по ссылке и оставила информацию о себе для связи. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы, где женщина оставила заявку, и рассказал о сути заработка – инвестиции в акции компании.
"Согласившись на предложение, заявительница отправила на указанный счет 330 тысяч 220 рублей в качестве стартового капитала. Спустя время, когда заявленный доход на карту не поступил, женщина перезвонила абоненту, но на другом конце провода никто не ответил", - сообщают силовики.
Еще четыре крымчанина перешли по ссылкам при установке сторонних приложений.
В МВД Крыма в очередной раз напоминают, что после звонка с неизвестного номера и сообщения об угрозе вашему банковскому счету, важно опередить мошенников и перевести свои деньги на безопасный счет.
Также важно не доверять незнакомцам, которые предлагают легкий или быстрый заработок. Если вам пишет знакомый с просьбой о займе денег, перезвоните ему лично и убедитесь, что его аккаунт не взломан неизвестными, настаивают правоохранители.
"Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники – оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, у которого покупали ранее сами или кто-то из ваших знакомых", - обращают внимание в полиции.
Ранее в Крыму появились новые мошенники под видом сотрудников "Крымэнерго
", которые могут приходить к потребителям, а также звонить и предлагать услуги. Полученная личная информация может быть использована для совершения противоправных действий в отношении граждан, отметили в "Крымэнерго".
Также в Крыму участились случаи телефонного мошенничества, связанные с полисом обязательного медицинского страхования
, сообщили ранее в Мининформе республики. Основной целью преступников является получение доступа к личным данным, к примеру, на портале Госуслуг, или к сбережениям – через банковские приложения, отметили в министерстве.
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