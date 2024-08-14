https://crimea.ria.ru/20240814/v-krymu-moshenniki-khoteli-kupit-kvartiru-po-lozhnym-khersonskim-pasportam-1139601032.html

В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам

В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам

В Симферополе трое мужчин подозреваются в попытке приобретения квартир по фальшивым имущественным сертификатам. Они были оформлены по купленным заранее... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T16:03

2024-08-14T16:03

2024-08-14T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе трое мужчин подозреваются в попытке приобретения квартир по фальшивым имущественным сертификатам. Они были оформлены по купленным заранее подложным паспортам жителей Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Мужчины заключили договор купли-продажи на приобретение квартиры в Партените общей стоимостью 7,4 млн руб. Оплата должны была пройти за счет государственных жилищных сертификатов. Их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ.Уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено за покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд вынес решение о мерах пресечения одному фигуранту в виде домашнего ареста, двум другим – в виде подписки о невыезде.Ранее в Херсонской области был задержан крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по благоустройству города. Он находился в федеральном розыске и был задержан сотрудниками ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификатыСотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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