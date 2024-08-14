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В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам
В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам
В Симферополе трое мужчин подозреваются в попытке приобретения квартир по фальшивым имущественным сертификатам. Они были оформлены по купленным заранее... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T16:03
2024-08-14T16:03
2024-08-14T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе трое мужчин подозреваются в попытке приобретения квартир по фальшивым имущественным сертификатам. Они были оформлены по купленным заранее подложным паспортам жителей Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Мужчины заключили договор купли-продажи на приобретение квартиры в Партените общей стоимостью 7,4 млн руб. Оплата должны была пройти за счет государственных жилищных сертификатов. Их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ.Уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено за покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд вынес решение о мерах пресечения одному фигуранту в виде домашнего ареста, двум другим – в виде подписки о невыезде.Ранее в Херсонской области был задержан крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по благоустройству города. Он находился в федеральном розыске и был задержан сотрудниками ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификатыСотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, новости крыма, крым, херсонская область, жилье в крыму, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам
В Крыму трое мошенников хотели купить квартиру у моря по ложным херсонским сертификатам
СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе трое мужчин подозреваются в попытке приобретения квартир по фальшивым имущественным сертификатам. Они были оформлены по купленным заранее подложным паспортам жителей Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что трое жителей г. Симферополя 1967, 1973 и 1997 г. р. приобрели подложные паспорта граждан РФ на имена жителей г. Херсона, которые имели право на приобретение за счет средств бюджета жилого помещения", – сказано в сообщении ведомства.
Мужчины заключили договор купли-продажи на приобретение квартиры в Партените общей стоимостью 7,4 млн руб. Оплата должны была пройти за счет государственных жилищных сертификатов. Их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ.
Уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено за покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд вынес решение о мерах пресечения одному фигуранту в виде домашнего ареста, двум другим – в виде подписки о невыезде.
"Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", – сообщают в ведомстве.
Ранее в Херсонской области был задержан крымчанин
, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по благоустройству города. Он находился в федеральном розыске и был задержан сотрудниками ФСБ.
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