Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240814/v-krymu-moshenniki-khoteli-kupit-kvartiru-po-lozhnym-khersonskim-pasportam-1139601032.html
В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам
В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам
В Симферополе трое мужчин подозреваются в попытке приобретения квартир по фальшивым имущественным сертификатам. Они были оформлены по купленным заранее... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T16:03
2024-08-14T16:03
новости
новости крыма
крым
херсонская область
жилье в крыму
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bc3d73fd080434371f7bf932942cffa7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе трое мужчин подозреваются в попытке приобретения квартир по фальшивым имущественным сертификатам. Они были оформлены по купленным заранее подложным паспортам жителей Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Мужчины заключили договор купли-продажи на приобретение квартиры в Партените общей стоимостью 7,4 млн руб. Оплата должны была пройти за счет государственных жилищных сертификатов. Их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ.Уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено за покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд вынес решение о мерах пресечения одному фигуранту в виде домашнего ареста, двум другим – в виде подписки о невыезде.Ранее в Херсонской области был задержан крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по благоустройству города. Он находился в федеральном розыске и был задержан сотрудниками ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификатыСотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902762_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_76ae4b3845f2c2bdaccaea66472511ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, херсонская область, жилье в крыму, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам

В Крыму трое мошенников хотели купить квартиру у моря по ложным херсонским сертификатам

16:03 14.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе трое мужчин подозреваются в попытке приобретения квартир по фальшивым имущественным сертификатам. Они были оформлены по купленным заранее подложным паспортам жителей Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Установлено, что трое жителей г. Симферополя 1967, 1973 и 1997 г. р. приобрели подложные паспорта граждан РФ на имена жителей г. Херсона, которые имели право на приобретение за счет средств бюджета жилого помещения", – сказано в сообщении ведомства.

Мужчины заключили договор купли-продажи на приобретение квартиры в Партените общей стоимостью 7,4 млн руб. Оплата должны была пройти за счет государственных жилищных сертификатов. Их преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ.
Уголовное дело в отношении подозреваемых было возбуждено за покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Киевский районный суд вынес решение о мерах пресечения одному фигуранту в виде домашнего ареста, двум другим – в виде подписки о невыезде.

"Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", – сообщают в ведомстве.

Ранее в Херсонской области был задержан крымчанин, обвиняемый в хищении 15 миллионов рублей из бюджета Ялты на контрактах по благоустройству города. Он находился в федеральном розыске и был задержан сотрудниками ФСБ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты
Сотрудница воинской части ЮВО задержана за шпионаж для Украины
Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
 
НовостиНовости КрымаКрымХерсонская областьЖилье в КрымуПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов
17:35Какой мед делают крымские пчелы
17:02Пять беспилотников сбиты над Брянской областью
16:47Смертельное ДТП под Геленджиком: погиб водитель и пострадали дети
16:28Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму
16:03В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам
15:49Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта
15:43В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:40В Севастополе объявлена ракетная опасность – угроза баллистики
15:22Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии
15:0485 российских паралимпийцев допустили к Играм в Париже
14:52Еще более 1800 украинских боевиков и вооружение ликвидированы войсками РФ
14:33Аналитика: жители Крыма стали чаще пользоваться онлайн-копилками
14:32Новости Курской области – данные об операции от Минобороны
14:22Армия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области
14:17Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителя
14:12Более 1,7 триллиона за десять лет: Крым вышел на инвестиционный максимум
13:59Природные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причину
13:51Экотехнопарк на западе Крыма готов на 80%
13:45В Ялте четыре исторических особняка получили охранный статус
Лента новостейМолния