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В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ
В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ - РИА Новости Крым, 22.01.2024
В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ
В Крыму есть несколько проблем, связанных с работой ЖКХ, которые требуют скорейшего решения или изменения организации контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T06:01
2024-01-22T06:01
радио "спутник в крыму"
жкх крыма и севастополя
анатолий петров
ано "жкх контроль республики крым"
городская среда
крым
мнения
новости крыма
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Анатолий Петров о главных проблемах ЖКХ
Анатолий Петров о главных проблемах ЖКХ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму есть несколько проблем, связанных с работой ЖКХ, которые требуют скорейшего решения или изменения организации контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.В частности эксперт указал на несвоевременную окраску газовых труб. На это контролеры постоянно обращают внимание во время поездок на объекты.Вторая опасность – лифты.В Крыму, по его словам, до сих пор работают те, что были установлены четверть века назад. Понимание, насколько это серьезно, конечно, есть, и работа по их замене не прекращается в соответствии с графиком, подчеркнул он."Планомерно идем. Уже 35-летние заменены, 30-летние меняются, и будем переходить к 25-летним. Потихонечку выравнивается ситуация. Если сравнивать с другими регионами Российской Федерации, то мы в Крыму молодцы, даже впереди идем", – отметил Петров.Вызывает опасения и вопросы также ситуация с кровлями в домах, в частности, по итогам минувшего шторма, добавил Петров. По его словам, анализ тех, что были сорваны ветром в ненастье, показывает: все дело в "плохом управлении домами"."Каждый год при осмотрах – весенних, осенних – что нужно делать? Лезешь на самый верх и смотришь, в каком состоянии дымовентканалы, кровли. Шатровые кровли у нас – это 1980-е годы. Что стало за это время со шляпкой гвоздя? Листы шифера просто прилипли к обрешетке и за счет этого держатся, потому что шляпки уже сгнили. И я понимаю, что на крышу при осмотрах тут никто не поднимается. А надо пройти, посмотреть, пробить все эти гвозди и, где надо, укрепить. Где это было сделано – там крыши стоят", – поделился наблюдениями Петров.Та же история, по его словам, с балконами."Осмотр и проверка состояния каждого балкона должны проходить каждый год. Кто видел у нас хоть одного человека, который пришел бы и спросил: "Что у тебя на балконе?" и сказал, что надо убрать отсюда посторонние вещи?" – задался риторическим вопросом эксперт.ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии &gt;&gt;Немало переживаний вызывает также нынешнее состояние теплотрасс, о которых много говорится, но делается пока не столько, сколько хотелось бы. По словам Петрова, планы нового руководителя "Крымтеплокоммунэнерго" Игоря Даниловича заменить 60 километров сетей новыми трубами – "это капля в море".Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены &gt;&gt;Он отметил, что в случае установки даже новой, но стальной трубы, выход ее из строя не исключен уже спустя месяц.По его совам, несмотря на сложности, ситуация с работой теплосетей в республике, в том числе в крымской столице, улучшается. Об этом говорит анализ, проведенный по итогам работ, сделанных в том числе в минувшем году."Наша горячая линия перестала быть такой горячей, какой была в предыдущие годы: раньше были с утра до вечера звонки. Мы смотрим – да, все, что сделано дает результат. Но мы только в начале пути. Пока еще есть участки, где латают трубы каждый год. Ржавеет – и все повторяется снова", – заключил он.Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости вернуть в государственную собственность теплосети, что позволит решить проблемы в сфере ЖКХ, а также поддержал предложение провести большие парламентские слушания по проблемам отрасли, отметив, что к депутатам поступает много обращений с жалобами на неэффективную работу коммунальных служб. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домов В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько
https://crimea.ria.ru/20240117/v-krymu-otsenili-rabotu-zhkkh-s-nastupleniem-nastoyaschikh-kholodov-1134269921.html
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жкх крыма и севастополя, анатолий петров, ано "жкх контроль республики крым", городская среда, крым, мнения, новости крыма
В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ

Эксперт назвал главные проблемы ЖКХ в Крыму

06:01 22.01.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМанометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области, Украина
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области, Украина - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму есть несколько проблем, связанных с работой ЖКХ, которые требуют скорейшего решения или изменения организации контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.
Анатолий Петров о главных проблемах ЖКХ
06:01
В частности эксперт указал на несвоевременную окраску газовых труб. На это контролеры постоянно обращают внимание во время поездок на объекты.
"К сожалению, наверное, больше половины того, что является общим имуществом каждого многоквартирного дома – я не беру те трассы, которые относятся к Газсетям – стоит с окраской такой, что видно – уже ржавые все разводки, особенно по фасадам. Это все надо красить, на это надо обращать внимание. Доиграться можно до того, что газ начнет травить и может взорваться. Это самое страшное", – сказал Петров.
Вторая опасность – лифты.В Крыму, по его словам, до сих пор работают те, что были установлены четверть века назад. Понимание, насколько это серьезно, конечно, есть, и работа по их замене не прекращается в соответствии с графиком, подчеркнул он.
"Планомерно идем. Уже 35-летние заменены, 30-летние меняются, и будем переходить к 25-летним. Потихонечку выравнивается ситуация. Если сравнивать с другими регионами Российской Федерации, то мы в Крыму молодцы, даже впереди идем", – отметил Петров.
Вызывает опасения и вопросы также ситуация с кровлями в домах, в частности, по итогам минувшего шторма, добавил Петров. По его словам, анализ тех, что были сорваны ветром в ненастье, показывает: все дело в "плохом управлении домами".
"Каждый год при осмотрах – весенних, осенних – что нужно делать? Лезешь на самый верх и смотришь, в каком состоянии дымовентканалы, кровли. Шатровые кровли у нас – это 1980-е годы. Что стало за это время со шляпкой гвоздя? Листы шифера просто прилипли к обрешетке и за счет этого держатся, потому что шляпки уже сгнили. И я понимаю, что на крышу при осмотрах тут никто не поднимается. А надо пройти, посмотреть, пробить все эти гвозди и, где надо, укрепить. Где это было сделано – там крыши стоят", – поделился наблюдениями Петров.
Та же история, по его словам, с балконами.
"Осмотр и проверка состояния каждого балкона должны проходить каждый год. Кто видел у нас хоть одного человека, который пришел бы и спросил: "Что у тебя на балконе?" и сказал, что надо убрать отсюда посторонние вещи?" – задался риторическим вопросом эксперт.
ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии >>
Немало переживаний вызывает также нынешнее состояние теплотрасс, о которых много говорится, но делается пока не столько, сколько хотелось бы. По словам Петрова, планы нового руководителя "Крымтеплокоммунэнерго" Игоря Даниловича заменить 60 километров сетей новыми трубами – "это капля в море".

"У нас есть трубы, которые лежат по 20-30 лет – хомут на хомуте. И это капля в море, конечно. Но нельзя поменять все и сразу. Чтобы система работала долго и надежно, все должно выполняться из долгосрочных материалов, которые служат много лет. Да, надо потратить немного больше денег и использовать пластиковые трубы, которые предварительно изолированы и могут лежать в земле вообще без специальных каналов 15-20 лет, и никто не будет переживать", – поделился мнением Петров.

Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены >>
Он отметил, что в случае установки даже новой, но стальной трубы, выход ее из строя не исключен уже спустя месяц.
"То, что лежит в земле, подвержено очень многим факторам. Это не только коррозия, которая происходит от кислотности, влаги и прочего. Есть еще токи Фуко (вихревые, неконтролируемые, возникающие в электропроводниках при изменениях магнитных полей – ред.), из-за которых даже если это новая труба, она может быть пробита через месяц. И сразу потеря теплоносителя, а дальше все это ржавеет и рассыпается", – объяснил он.
По его совам, несмотря на сложности, ситуация с работой теплосетей в республике, в том числе в крымской столице, улучшается. Об этом говорит анализ, проведенный по итогам работ, сделанных в том числе в минувшем году.
"Наша горячая линия перестала быть такой горячей, какой была в предыдущие годы: раньше были с утра до вечера звонки. Мы смотрим – да, все, что сделано дает результат. Но мы только в начале пути. Пока еще есть участки, где латают трубы каждый год. Ржавеет – и все повторяется снова", – заключил он.
Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости вернуть в государственную собственность теплосети, что позволит решить проблемы в сфере ЖКХ, а также поддержал предложение провести большие парламентские слушания по проблемам отрасли, отметив, что к депутатам поступает много обращений с жалобами на неэффективную работу коммунальных служб.
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