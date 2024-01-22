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В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ

В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ - РИА Новости Крым, 22.01.2024

В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ

В Крыму есть несколько проблем, связанных с работой ЖКХ, которые требуют скорейшего решения или изменения организации контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T06:01

2024-01-22T06:01

2024-01-22T06:01

радио "спутник в крыму"

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Анатолий Петров о главных проблемах ЖКХ Анатолий Петров о главных проблемах ЖКХ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Крыму есть несколько проблем, связанных с работой ЖКХ, которые требуют скорейшего решения или изменения организации контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор АНО "ЖКХ-контроль" Анатолий Петров.В частности эксперт указал на несвоевременную окраску газовых труб. На это контролеры постоянно обращают внимание во время поездок на объекты.Вторая опасность – лифты.В Крыму, по его словам, до сих пор работают те, что были установлены четверть века назад. Понимание, насколько это серьезно, конечно, есть, и работа по их замене не прекращается в соответствии с графиком, подчеркнул он."Планомерно идем. Уже 35-летние заменены, 30-летние меняются, и будем переходить к 25-летним. Потихонечку выравнивается ситуация. Если сравнивать с другими регионами Российской Федерации, то мы в Крыму молодцы, даже впереди идем", – отметил Петров.Вызывает опасения и вопросы также ситуация с кровлями в домах, в частности, по итогам минувшего шторма, добавил Петров. По его словам, анализ тех, что были сорваны ветром в ненастье, показывает: все дело в "плохом управлении домами"."Каждый год при осмотрах – весенних, осенних – что нужно делать? Лезешь на самый верх и смотришь, в каком состоянии дымовентканалы, кровли. Шатровые кровли у нас – это 1980-е годы. Что стало за это время со шляпкой гвоздя? Листы шифера просто прилипли к обрешетке и за счет этого держатся, потому что шляпки уже сгнили. И я понимаю, что на крышу при осмотрах тут никто не поднимается. А надо пройти, посмотреть, пробить все эти гвозди и, где надо, укрепить. Где это было сделано – там крыши стоят", – поделился наблюдениями Петров.Та же история, по его словам, с балконами."Осмотр и проверка состояния каждого балкона должны проходить каждый год. Кто видел у нас хоть одного человека, который пришел бы и спросил: "Что у тебя на балконе?" и сказал, что надо убрать отсюда посторонние вещи?" – задался риторическим вопросом эксперт.ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии >>Немало переживаний вызывает также нынешнее состояние теплотрасс, о которых много говорится, но делается пока не столько, сколько хотелось бы. По словам Петрова, планы нового руководителя "Крымтеплокоммунэнерго" Игоря Даниловича заменить 60 километров сетей новыми трубами – "это капля в море".Более 60 километров теплотрасс в Крыму требуют замены >>Он отметил, что в случае установки даже новой, но стальной трубы, выход ее из строя не исключен уже спустя месяц.По его совам, несмотря на сложности, ситуация с работой теплосетей в республике, в том числе в крымской столице, улучшается. Об этом говорит анализ, проведенный по итогам работ, сделанных в том числе в минувшем году."Наша горячая линия перестала быть такой горячей, какой была в предыдущие годы: раньше были с утра до вечера звонки. Мы смотрим – да, все, что сделано дает результат. Но мы только в начале пути. Пока еще есть участки, где латают трубы каждый год. Ржавеет – и все повторяется снова", – заключил он.Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости вернуть в государственную собственность теплосети, что позволит решить проблемы в сфере ЖКХ, а также поддержал предложение провести большие парламентские слушания по проблемам отрасли, отметив, что к депутатам поступает много обращений с жалобами на неэффективную работу коммунальных служб. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домов В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько

https://crimea.ria.ru/20240117/v-krymu-otsenili-rabotu-zhkkh-s-nastupleniem-nastoyaschikh-kholodov-1134269921.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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