https://crimea.ria.ru/20231031/chp-s-balkonom-v-schelkino-chto-privelo-k-tragedii-1132460659.html

ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии

ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии - РИА Новости Крым, 31.10.2023

ЧП с балконом в Щелкино: что привело к трагедии

Факторов, которые могут спровоцировать обрушение балкона в многоквартирном доме, несколько, и отсутствие контроля за использованием общедомового имущества и его РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T20:44

2023-10-31T20:44

2023-10-31T21:47

радио "спутник в крыму"

щелкино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Факторов, которые могут спровоцировать обрушение балкона в многоквартирном доме, несколько, и отсутствие контроля за использованием общедомового имущества и его состоянием – один из них. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказали эксперты АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" – директор организации Анатолий Петров и его заместитель Олег Бышук.28 октября в городе Щелкино в Крыму в многоквартирном девятиэтажном доме обрушился балкон шестого этажа, погибли два человека, еще один с травмами был доставлен в больницу. Предварительно сообщалось, что "жители дома инициативно решили застелить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение".Собственники обязаны следить за своим жильемКак отметил Олег Бышук, судя по фотографиям с места происшествия, эта лестница была единственной оставшейся между балконами: соседи сверху и снизу квартиры, в которой произошло ЧП, уже спилили ее у себя.По его словам, это свидетельствует о том, что люди не задумывались о своей безопасности и не предполагали, что демонтаж лестницы приведет к таким печальным последствиям. Не подумали и о том, какой может быть оптимальная допустимая нагрузка на такой балкон, площадью чуть больше одного квадратного метра, добавил он."Оптимальная временная нагрузка для балконной плиты такой площади – 400 кг. Но есть разные виды плит и креплений, и у них разная нагрузка – есть 200 кг. Какая была по проекту в данном случае - надо еще уточнять", - сказал Бышук.Если учитывать, что на балконе перед трагедией находились три взрослых человека, а сам он был обложен плиткой, которая имеет немалый вес, и, не исключено, претерпел бетонные работы по увеличению стяжки, то можно предположить, что нагрузка была чрезмерной, полагает эксперт.Проверки никто не отменялСамовольное переустройство любых элементов общего имущества чревато нехорошими последствиями, и невыполнение собственниками обязанности следить за его состоянием, безусловно, является одной из причин случившегося, однако проверки никто не отменял, говорит в свою очередь Анатолий Петров."Каждый человек, живущий в многоквартирном доме, два раза в год должен допустить туда работника управляющей организации (УК), или это может быть представитель ТСН, ТСЖ – тот, кто непосредственно управляет домом", – сказал эксперт.Петров перечислил несколько документов, которые регламентируют такие процедуры, в том числе Жилищный кодекс, 290-е постановление правительства и 170-е постановление Госстроя РФ. И подчеркнул, что его маленькое исследование показало: большинство людей не видят у себя в квартирах никаких проверяющих, тем более тех, кого бы заботило состояние балконов.Он также выразил надежду на то, что после произошедшего в Щелкино прокуратура "направит соответствующие письма, в том числе в Жилищную инспекцию, контролирующие органы, чтобы все, кто проверяет дома, пошли и наконец-то провели реальные осмотры, а не подписывали формальные бумажки"."Аварийных балконов теоретически может быть много, просто это никто не мониторил, этим до сих пор никто, к сожалению, не занимался", – заявил эксперт.Корреспондент РИА Новости Крым попытался выяснить, в чьем управлении находится дом 78 В2 в городе Щелкино. Согласно онлайн-сервису о состоянии жилого фонда в России Дом.МинЖКХ, зданием ведает "УЖХХ Щелкино". Однако в организации ответили, что дом к ним не относится, и обращаться следует в Товарищество собственников недвижимости (ТСН) "Белый Лебедь". Его директор Петр Проценко, узнав, что общается с представителем СМИ, комментировать что-либо отказался. Редакция готовит информационный запрос в организацию.Читайте также на РИА Новости Крым:"ЖКХ-Контроль": газовые баллоны в жилых домах строжайше запрещеныПоймать и наказать вандала - эксперт "ЖКХ-Контроль" оценил новый законСодержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летом

щелкино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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