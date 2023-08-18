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Поймать и наказать вандала - эксперт "ЖКХ-Контроль" оценил новый закон
Поймать и наказать вандала - эксперт "ЖКХ-Контроль" оценил новый закон - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Поймать и наказать вандала - эксперт "ЖКХ-Контроль" оценил новый закон
Платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах теперь будут сами нарушители — осенью вступят в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T20:17
2023-08-18T20:17
2023-08-18T14:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах теперь будут сами нарушители — осенью вступят в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ. Грядущие изменения в эфире радио "Спутник в Крыму" прокомментировал директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров.По его словам, сейчас за действия недобросовестных соседей отвечают все жильцы многоквартирного дома: люди платят за обслуживание дома, часть этих денег приходится направлять на ликвидацию последствий проделок недобросовестных жильцов. Новая инициатива поможет восстановить справедливость. Однако прежде чем наказать рублем конкретного виновника, его сначала нужно установить."Существует национальный проект "Жилье и городская среда", в нем еще один - "Умный город", в котором предусмотрено видеонаблюдение в различных общественных местах. Это задача администраций и это развивается, но, учитывая финансирование, сложности имеются. С другой стороны сами жильцы могут посчитать стоимость установки и содержания видеонаблюдения и выступить с такой инициативой к управляющей компании", - предлагает эксперт.По его мнению, неотвратимость наказания заставит потенциальных вандалов отказаться от порчи общедомового имущества.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не получить долг по капремонту в довесок к новой квартиреСодержание многоэтажек: что управляющие компании должны делать летомКак повлиять на управляющую компанию
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Поймать и наказать вандала - эксперт "ЖКХ-Контроль" оценил новый закон
Эксперт "ЖКХ-Контроль" Петров оценил антивандальные поправки в Гражданский кодекс
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым.
Платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах теперь будут сами нарушители — осенью вступят в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ. Грядущие изменения в эфире радио "Спутник в Крыму"
прокомментировал директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров.
"Это давно ожидаемо. Если взять жилищный кодекс, там четко написано: бремя по содержанию общего имущества лежит на собственниках. Однако наказать рублем собственника, который что-то портит пока невозможно. Разрисованные подъездов, воровство цветов и саженцев, разбитые окна, выброс мусора в неположенных местах, выкручивание лампочек - эти и множество других нарушений пока никак не были прописано в админкодексе", - констатирует Петров.
По его словам, сейчас за действия недобросовестных соседей отвечают все жильцы многоквартирного дома: люди платят за обслуживание дома, часть этих денег приходится направлять на ликвидацию последствий проделок недобросовестных жильцов. Новая инициатива поможет восстановить справедливость. Однако прежде чем наказать рублем конкретного виновника, его сначала нужно установить.
"Существует национальный проект "Жилье и городская среда", в нем еще один - "Умный город", в котором предусмотрено видеонаблюдение в различных общественных местах. Это задача администраций и это развивается, но, учитывая финансирование, сложности имеются. С другой стороны сами жильцы могут посчитать стоимость установки и содержания видеонаблюдения и выступить с такой инициативой к управляющей компании", - предлагает эксперт.
По его мнению, неотвратимость наказания заставит потенциальных вандалов отказаться от порчи общедомового имущества.
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