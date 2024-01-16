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Теплосети надо возвратить в госсобственность – Володин
Теплосети надо возвратить в госсобственность – Володин - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Теплосети надо возвратить в госсобственность – Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею о том, что возврат в государственную собственность теплосетей и генераций – один из способов решения проблем в РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T14:31
2024-01-16T14:31
2024-01-16T14:31
вячеслав володин
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жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею о том, что возврат в государственную собственность теплосетей и генераций – один из способов решения проблем в сфере ЖКХ. Об этом он сказал он на пленарном заседании.Также председатель Госдумы поддержал предложение о проведении больших парламентских слушаний по проблемам ЖКХ."Коллеги и сами не должны стоять в стороне", – сказал он на пленарном заседании Госдумы.Спикер добавил, что председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов должен также подключиться к подготовке больших парламентских слушаний и дать оценку эффективности законов.Он отметил, что все думские фракции должны внести свои предложения к парламентским слушаниям.
https://crimea.ria.ru/20240116/10-chelovek-poluchili-ozhogi-pri-poryve-truby-s-kipyatkom-v-nizhnem-novgorode-1134227851.html
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вячеслав володин, новости, россия, государственная дума рф, жкх
Теплосети надо возвратить в госсобственность – Володин
Возврат в госсобственность теплосетей это способ решения проблем в ЖКХ – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею о том, что возврат в государственную собственность теплосетей и генераций – один из способов решения проблем в сфере ЖКХ. Об этом он сказал он на пленарном заседании.
"Мы все подходы рассмотрим, где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность теплосетей и генераций", – цитирует Володина РИА Новости.
Также председатель Госдумы поддержал предложение о проведении больших парламентских слушаний по проблемам ЖКХ.
"Коллеги и сами не должны стоять в стороне", – сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Спикер добавил, что председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов должен также подключиться к подготовке больших парламентских слушаний и дать оценку эффективности законов.
Он отметил, что все думские фракции должны внести свои предложения к парламентским слушаниям.