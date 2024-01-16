https://crimea.ria.ru/20240116/teploseti-nado-vozvratit-v-gossobstvennost--volodin-1134227950.html

Теплосети надо возвратить в госсобственность – Володин

Теплосети надо возвратить в госсобственность – Володин - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Теплосети надо возвратить в госсобственность – Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею о том, что возврат в государственную собственность теплосетей и генераций – один из способов решения проблем в РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T14:31

2024-01-16T14:31

2024-01-16T14:31

вячеслав володин

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государственная дума рф

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поддержал идею о том, что возврат в государственную собственность теплосетей и генераций – один из способов решения проблем в сфере ЖКХ. Об этом он сказал он на пленарном заседании.Также председатель Госдумы поддержал предложение о проведении больших парламентских слушаний по проблемам ЖКХ."Коллеги и сами не должны стоять в стороне", – сказал он на пленарном заседании Госдумы.Спикер добавил, что председатель комитета ГД по контролю Олег Морозов должен также подключиться к подготовке больших парламентских слушаний и дать оценку эффективности законов.Он отметил, что все думские фракции должны внести свои предложения к парламентским слушаниям.

https://crimea.ria.ru/20240116/10-chelovek-poluchili-ozhogi-pri-poryve-truby-s-kipyatkom-v-nizhnem-novgorode-1134227851.html

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2024

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вячеслав володин, новости, россия, государственная дума рф, жкх