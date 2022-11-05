https://crimea.ria.ru/20221105/novyy-standart-poverki-schetchikov-chto-nuzhno-znat-1125238819.html
Новый стандарт поверки счетчиков: что нужно знать
Новый стандарт поверки счетчиков: что нужно знать - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Новый стандарт поверки счетчиков: что нужно знать
С 1 ноября в России начал действовать новый стандарт поверки приборов учета в жилых помещениях. Меры призваны усилить борьбу с мошенниками и стандартизировать... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T10:34
2022-11-05T10:34
2022-11-05T10:34
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49711/62/497116296_0:186:2894:1814_1920x0_80_0_0_0ccf23b31e80bcafeced6af70cc58ec2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. С 1 ноября в России начал действовать новый стандарт поверки приборов учета в жилых помещениях. Меры призваны усилить борьбу с мошенниками и стандартизировать работу по исследованию оборудования.По новым стандартам, компании по поверке оборудования должны иметь аккредитацию и соответствующую документацию, что автоматически исключает участие мошенников.Специалистов лучше по традиции приглашать из управляющих компаний, не пользуясь сомнительной рекламой. Кроме того, эксперты рекомендуют следить за всей процедурой поверки лично, не отходя от коммунальщиков.Он также напомнил, что управляющая компания перестает принимать показания приборов, если жильцы пропустили межповерочный интервал. Первые три месяца расчет потребления ведут по среднемесячным показаниям, далее начинается расчет по нормативу в зависимости от числа проживающих граждан. А еще через три месяца к нормативу добавляется двойной коэффициент оплаты.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, реализация которой оценивается порядка 150 трлн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220803/kak-ne-pereplachivat-za-uslugi-zhkkh--sovet-eksperta-1124038665.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/49711/62/497116296_114:0:2781:2000_1920x0_80_0_0_f6abf0adb3fee4291d3508c151a7aaab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Новый стандарт поверки счетчиков: что нужно знать
В России начал действовать новый стандарт поверки счетчиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. С 1 ноября в России начал действовать новый стандарт поверки приборов учета в жилых помещениях. Меры призваны усилить борьбу с мошенниками и стандартизировать работу по исследованию оборудования.
По новым стандартам, компании по поверке оборудования должны иметь аккредитацию и соответствующую документацию, что автоматически исключает участие мошенников.
Специалистов лучше по традиции приглашать из управляющих компаний, не пользуясь сомнительной рекламой. Кроме того, эксперты рекомендуют следить за всей процедурой поверки лично, не отходя от коммунальщиков.
"Также перед осмотром нужно самим проверить свои счетчики простым способом. Возьмите пятилитровую емкость, запомните показатель на счетчике и заполните ее водой. Так вы будете уверены, что до прихода проверяющих ваши счетчики были исправны. Они не смогут вас обмануть. Также важно, чтобы все происходило на ваших глазах, внимательно контролируйте их работу", - советует председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, которого цитирует "Вечерняя Москва".
Он также напомнил, что управляющая компания перестает принимать показания приборов, если жильцы пропустили межповерочный интервал. Первые три месяца расчет потребления ведут по среднемесячным показаниям, далее начинается расчет по нормативу в зависимости от числа проживающих граждан. А еще через три месяца к нормативу добавляется двойной коэффициент оплаты.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о деталях стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ
до 2030 года, реализация которой оценивается порядка 150 трлн рублей.