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Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе
Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе
В Севастополе в июле пройдет третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности", в рамках которого на площадках города представят... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T08:26
2023-07-16T08:26
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в июле пройдет третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности", в рамках которого на площадках города представят картины авторов из 10 стран. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. В этом году форум объединит молодых авторов кино из России, Греции, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Сенегала, Словакии, Узбекистана и Хорватии, уточнил он.Показы картин и творческие встречи будут проходить на двух площадках: в кинотеатре "Россия" и Севастопольском центре культуры и искусств (СЦКиИ). Вход для всех желающих – свободный.Кинофорум пройдет с 21 по 24 июля.Первый кинофорум "Глобальные ценности" проходил в Севастополе в марте 2021 года, второй – в 2022-м, в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в КрымуБывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, кино, кинематограф, искусство , культура, общество, новости крыма
Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе

В Севастополе пройдет третий Международный форум молодых кинематографистов

08:26 16.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Алёна ХазинуроваСевастополь Набережная институт океанографии
Севастополь Набережная институт океанографии - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости Крым . Алёна Хазинурова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в июле пройдет третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности", в рамках которого на площадках города представят картины авторов из 10 стран. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Севастополь в третий раз станет местом проведения Международного форума молодых кинематографистов. Искреннее благодарен организаторам форума, которые не стали менять порт приписки фестиваля. Севастополь остается домом для начинающих кинодеятелей", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

В этом году форум объединит молодых авторов кино из России, Греции, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Сенегала, Словакии, Узбекистана и Хорватии, уточнил он.
Показы картин и творческие встречи будут проходить на двух площадках: в кинотеатре "Россия" и Севастопольском центре культуры и искусств (СЦКиИ). Вход для всех желающих – свободный.
Кинофорум пройдет с 21 по 24 июля.
Первый кинофорум "Глобальные ценности" проходил в Севастополе в марте 2021 года, второй – в 2022-м, в августе.
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СевастопольМихаил РазвожаевКиноКинематографИскусствоКультураОбществоНовости Крыма
 
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