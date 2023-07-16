https://crimea.ria.ru/20230716/kinematografisty-iz-10-stran-predstavyat-svoi-kartiny-v-sevastopole-1129973137.html

Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе

Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Кинематографисты из 10 стран представят свои картины в Севастополе

В Севастополе в июле пройдет третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности", в рамках которого на площадках города представят... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T08:26

2023-07-16T08:26

2023-07-16T08:26

севастополь

михаил развожаев

кино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в июле пройдет третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности", в рамках которого на площадках города представят картины авторов из 10 стран. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. В этом году форум объединит молодых авторов кино из России, Греции, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Сенегала, Словакии, Узбекистана и Хорватии, уточнил он.Показы картин и творческие встречи будут проходить на двух площадках: в кинотеатре "Россия" и Севастопольском центре культуры и искусств (СЦКиИ). Вход для всех желающих – свободный.Кинофорум пройдет с 21 по 24 июля.Первый кинофорум "Глобальные ценности" проходил в Севастополе в марте 2021 года, второй – в 2022-м, в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в КрымуБывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, кино, кинематограф, искусство , культура, общество, новости крыма