https://crimea.ria.ru/20231028/zelenyy-festival-ria-novosti-krym-posadili-mindal-v-sudake-1132384385.html
"Зеленый фестиваль": РИА Новости Крым посадили миндаль в Судаке
"Зеленый фестиваль": РИА Новости Крым посадили миндаль в Судаке - РИА Новости Крым, 28.10.2023
"Зеленый фестиваль": РИА Новости Крым посадили миндаль в Судаке
Кедры, кипарисы, миндаль, сосна крымская - полторы тысячи саженцев многолетних деревьев и кустарников появились на территории Академии творческих индустрий... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T19:59
2023-10-28T19:59
2023-10-28T20:39
судак
арт-кластер "таврида"
академия творческих индустрий "меганом"
природа
экология
общество
культура
новости крыма
риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крыма, Ирина Мезенцева. Кедры, кипарисы, миндаль, сосна крымская - полторы тысячи саженцев многолетних деревьев и кустарников появились на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком. Озеленение бухты Капсель и прибрежной зоны рядом с мысом Меганом прошло в рамках "Зеленого фестиваля". Свои именные деревья в Судаке теперь проявились у поп-рок-группы The Hatters, певца Хабиба и редакции РИА Новости Крым.По информации организаторов, в акции приняли участие больше шести тысяч человек. Это и крымские школьники, и артековцы, и представители студенческих отрядов Крыма, известные спортсмены, певцы и музыканты.Так, исполнитель хита "Ягода-малинка" Хабиб собственноручно высадил кипарис пирамидальный, чем очень порадовал своих фанатов."В Крыму, и на территории Академии творческих индустрий "Меганом", я уже не впервые, счастлив приезжать сюда, а теперь возвращаться буду еще чаще, потому что теперь у меня здесь есть "маленький ребенок", – мое дерево, мое дите", - признался Хабиб журналистам. И выразил надежду, что его "детеныша" будут поливать, ухаживать за ним."Высаживаем деревья на береговые линии, потому что, во-первых, это новый виток в развитии Судака. А, во-вторых, у сотрудников арт-кластера будет возможность за ними ухаживать, поливать", - рассказала в комментарии РИА Новости Крым специалист пресс-службы фестиваля Дарья Князева. Также она отметила, что для посадки выбраны те породы деревьев, которые с высокой долей вероятности выживут в этом регионе, поскольку устойчивы к его климатическим особенностям.Основная часть саженцев привезена из крымских питомников, а также из дендрария в Сочи, добавила она. Молодые деревья теперь станут частью новой экосистемы бухты.В рамках фестиваля на территории арт-кластера также прошли мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по территории Академии, ярмарка крымских мастеров. А ближе к вечеру состоялся концерт популярных российских исполнителей.Ранее сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня", начиная новый процветающий проект, высадили в Никитском ботаническом саду магнолию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в КрымуДело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные мирыЭко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом году
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
судак, арт-кластер "таврида", академия творческих индустрий "меганом", природа, экология, общество, культура, новости крыма, риа новости крым
"Зеленый фестиваль": РИА Новости Крым посадили миндаль в Судаке
Под Судаком в рамках "Зеленого фестиваля" появилась новая роща с миндалем РИА Новости Крым
19:59 28.10.2023 (обновлено: 20:39 28.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крыма, Ирина Мезенцева. Кедры, кипарисы, миндаль, сосна крымская - полторы тысячи саженцев многолетних деревьев и кустарников появились на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком. Озеленение бухты Капсель и прибрежной зоны рядом с мысом Меганом прошло в рамках "Зеленого фестиваля". Свои именные деревья в Судаке теперь проявились у поп-рок-группы The Hatters, певца Хабиба и редакции РИА Новости Крым.
По информации организаторов, в акции приняли участие больше шести тысяч человек. Это и крымские школьники, и артековцы, и представители студенческих отрядов Крыма, известные спортсмены, певцы и музыканты.
Так, исполнитель хита "Ягода-малинка" Хабиб собственноручно высадил кипарис пирамидальный, чем очень порадовал своих фанатов.
"В Крыму, и на территории Академии творческих индустрий "Меганом", я уже не впервые, счастлив приезжать сюда, а теперь возвращаться буду еще чаще, потому что теперь у меня здесь есть "маленький ребенок", – мое дерево, мое дите", - признался Хабиб журналистам. И выразил надежду, что его "детеныша" будут поливать, ухаживать за ним.
Свое дерево в живописном уголке Судака теперь есть и у РИА Новости Крым. Оно растет на аллее СМИ, которая насчитывает 42 дерева. Наш миндаль в первом ряду, ближе к морю, третье справа.
"Высаживаем деревья на береговые линии, потому что, во-первых, это новый виток в развитии Судака. А, во-вторых, у сотрудников арт-кластера будет возможность за ними ухаживать, поливать", - рассказала в комментарии РИА Новости Крым
специалист пресс-службы фестиваля Дарья Князева. Также она отметила, что для посадки выбраны те породы деревьев, которые с высокой долей вероятности выживут в этом регионе, поскольку устойчивы к его климатическим особенностям.
Основная часть саженцев привезена из крымских питомников, а также из дендрария в Сочи, добавила она. Молодые деревья теперь станут частью новой экосистемы бухты.
В рамках фестиваля на территории арт-кластера также прошли мастер-классы для детей и взрослых, экскурсии по территории Академии, ярмарка крымских мастеров. А ближе к вечеру состоялся концерт популярных российских исполнителей.
Ранее сотрудники Международной медиагруппы "Россия сегодня"
, начиная новый процветающий проект, высадили в Никитском ботаническом саду магнолию.
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