https://crimea.ria.ru/20230415/rossiya-segodnya-v-krymu-posadila-derevo-dlya-buduschikh-pokoleniy-1128194833.html

"Россия сегодня" в Крыму посадила дерево для будущих поколений

"Россия сегодня" в Крыму посадила дерево для будущих поколений - РИА Новости Крым, 15.04.2023

"Россия сегодня" в Крыму посадила дерево для будущих поколений

Международная медиагруппа "Россия сегодня" начинает новый процветающий проект. РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T12:49

2023-04-15T12:49

2023-04-15T13:14

крым

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ЯЛТА, 15 апр – РИА Новости Крым. Международная медиагруппа "Россия сегодня" начинает новый процветающий проект.Есть известная поговорка, что человеку нужно построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Если первые два дела достаточно сложны, то посадить дерево может любой."Деревья надо сажать, надо думать о будущем точно так же, как нужно рожать детей, их воспитывать. Потому что жизнь дерева длиннее, чем человеческая. И поэтому каждое посаженное дерево – это взгляд в будущее и забота о следующих поколениях", - считает директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.Мы призываем всех жителей России сажать деревья – плодовые или декоративные. А наша редакция совместно с сотрудниками Никитского ботанического сада – крупнейшего и старейшего научного учреждения России – расскажет, как правильно это сделать, и как за ними ухаживать.Юрий Плугатарь предложил неплохой выбор приусадебного дерева для крымчан. Он уверен, что идеальна для памяти поколений была бы олива."Было бы хорошей традицией, если бы оливы сажали на ЮБК каждый у своего дома. Это красиво и полезно, потому что и дети, и внуки будут кушать свое оливковое масло. А для жителей других регионов – Подмосковье, Урал, Дальний Восток – у нас найдется что-то интересное. Например, розы. Мы могли бы рассказать, как нужно за ними ухаживать, как их правильно подобрать. Также у нас большая палитра плодовых культур. Как ухаживать, как посадить, это могут рассказать наши специалисты", - говорит директор Никитского ботанического сада.Сотрудники крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" дали старт акции по высадке декоративных и плодовых деревьев и подали пример: около знаменитой Пальмовой аллеи Никитского ботанического сада высадили дерево магнолии Суланжа. Эта листопадная магнолия вырастает небольшой по размерам (всего до семи метров высотой), она проста в уходе, красиво цветет в апреле-мае целый месяц, а живет минимум сто лет."Недалеко отсюда, в Алупкинском парке, произрастает самая старая в Крыму и в России в целом магнолия Суланжа, посаженная в 1833 году. Выращена она была вторым директором Никитского сада Николаем Гартвисом. Дереву на данный момент 190 лет", - рассказал заведующий лабораторией дендрологии НБС Владимир Герасимчук.Надеемся, что и наша молодая магнолия будет расти на радость крымчанам и гостям полуострова много веков. Соседки нашего молодого дерева посажены в 1929 году и до сих пор прекрасно себя чувствуют.Пусть и ваши высаженные рядом с домом деревья радуют вас и ваших близких.

https://crimea.ria.ru/20230320/olivkovye-roschi-v-krymu--uchenye-dali-prognozy-1127543444.html

https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html

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Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму посадили дерево для будущих поколений Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму посадили дерево для будущих поколений 2023-04-15T12:49 true PT1M48S

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