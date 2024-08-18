https://crimea.ria.ru/20240818/chto-posetit-turistam-v-balaklave--infografika-1139539441.html

Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика

Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика

Балаклава раскинулась в уютной и тихой бухте. Она встречает своих гостей аристократичной набережной и множеством достопримечательностей, собранных на маленькой... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T16:55

2024-08-18T16:55

2024-08-18T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Балаклава раскинулась в уютной и тихой бухте. Она встречает своих гостей аристократичной набережной и множеством достопримечательностей, собранных на маленькой площади. Здесь расположились десятки памятников архитектуры и истории, уникальный военный музей и множество вариантов отдыха – от дикого до винного туризма.Чембало – генуэзская крепость. Этот ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной.Подземный музейный комплекс расположен на бывшей подземной базе подводных лодок. Сейчас в музее есть интерактивные площадки, мультимедийные зоны со световыми и звуковыми спецэффектами.Набережная Назукина – главная набережная Балаклавы. Является самой посещаемой улицей. Вдоль нее расположены причалы с яхтами и катерами.Южный форт – незавершенный комплекс военных сооружений на горе Аскети. В 1941 году по этой высоте проходила линия обороны Севастополя. Кульминацией Южного форта является "Бочка смерти", которая висит на скале над пропастью.Шампанерия "Золотая балка" – одна из точек в маршрутах винно-гастрономического и культурного туризма. На винодельне проводят экскурсии, туры, мастер-классы и дегустации крымских вин.Серебряный пляж – известен своей чистой водой, красивым видом на скалы и возможностью наблюдать за дельфинами. Расположен в 20 минутах ходьбы от Балаклавской бухты.

балаклава

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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