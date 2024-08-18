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Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240818/chto-posetit-turistam-v-balaklave--infografika-1139539441.html
Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика
Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика
Балаклава раскинулась в уютной и тихой бухте. Она встречает своих гостей аристократичной набережной и множеством достопримечательностей, собранных на маленькой... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T16:55
2024-08-18T16:55
балаклава
инфографика
севастополь
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туризм в крыму
памятники крыма
памятники севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Балаклава раскинулась в уютной и тихой бухте. Она встречает своих гостей аристократичной набережной и множеством достопримечательностей, собранных на маленькой площади. Здесь расположились десятки памятников архитектуры и истории, уникальный военный музей и множество вариантов отдыха – от дикого до винного туризма.Чембало – генуэзская крепость. Этот ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной.Подземный музейный комплекс расположен на бывшей подземной базе подводных лодок. Сейчас в музее есть интерактивные площадки, мультимедийные зоны со световыми и звуковыми спецэффектами.Набережная Назукина – главная набережная Балаклавы. Является самой посещаемой улицей. Вдоль нее расположены причалы с яхтами и катерами.Южный форт – незавершенный комплекс военных сооружений на горе Аскети. В 1941 году по этой высоте проходила линия обороны Севастополя. Кульминацией Южного форта является "Бочка смерти", которая висит на скале над пропастью.Шампанерия "Золотая балка" – одна из точек в маршрутах винно-гастрономического и культурного туризма. На винодельне проводят экскурсии, туры, мастер-классы и дегустации крымских вин.Серебряный пляж – известен своей чистой водой, красивым видом на скалы и возможностью наблюдать за дельфинами. Расположен в 20 минутах ходьбы от Балаклавской бухты.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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балаклава, инфографика, севастополь, туризм, туризм в крыму, памятники крыма, памятники севастополя, общество
Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика

Какие достопримечательности можно посмотреть в Балаклаве

16:55 18.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Балаклава раскинулась в уютной и тихой бухте. Она встречает своих гостей аристократичной набережной и множеством достопримечательностей, собранных на маленькой площади. Здесь расположились десятки памятников архитектуры и истории, уникальный военный музей и множество вариантов отдыха – от дикого до винного туризма.
Чембало – генуэзская крепость. Этот ансамбль крепостных сооружений расположен на вершине и склонах горы Крепостной.
Подземный музейный комплекс расположен на бывшей подземной базе подводных лодок. Сейчас в музее есть интерактивные площадки, мультимедийные зоны со световыми и звуковыми спецэффектами.
Набережная Назукина – главная набережная Балаклавы. Является самой посещаемой улицей. Вдоль нее расположены причалы с яхтами и катерами.
Южный форт – незавершенный комплекс военных сооружений на горе Аскети. В 1941 году по этой высоте проходила линия обороны Севастополя. Кульминацией Южного форта является "Бочка смерти", которая висит на скале над пропастью.
Шампанерия "Золотая балка" – одна из точек в маршрутах винно-гастрономического и культурного туризма. На винодельне проводят экскурсии, туры, мастер-классы и дегустации крымских вин.
Серебряный пляж – известен своей чистой водой, красивым видом на скалы и возможностью наблюдать за дельфинами. Расположен в 20 минутах ходьбы от Балаклавской бухты.
Достопримечательности БалаклавыДостопримечательности Балаклавы
 
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