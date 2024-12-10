https://crimea.ria.ru/20241210/do-poslednego-pribalta-naryshkin-raskryl-plan-zapada-v-otnoshenii-rossii-1142510659.html

"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России

"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России - РИА Новости Крым, 10.12.2024

"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России

Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев. Об этом заявил директор... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T10:07

2024-12-10T10:07

2024-12-10T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Воевать будут, что называется, "до последнего украинца", а когда их не останется, на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе – и немцев. Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются", - сказал глава СВР в интервью ведомственному журналу "Разведчик".По словам Нарышкина, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".При этом директор СВР выразил уверенность, что дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева.Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев "может подумать" над предложением президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине в качестве временной альтернативы членству Украины в НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – ПутинЭксперт оценил возможности Европы вооружать Украину без СШАПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), новости, россия, контингент нато