"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России
Запад намерен заставить прибалтов и восточноевропейцев воевать с Россией – Нарышкин
© AP Photo Mindaugas KulbisЛитовские военные
© AP Photo Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Воевать будут, что называется, "до последнего украинца", а когда их не останется, на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе – и немцев. Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются", - сказал глава СВР в интервью ведомственному журналу "Разведчик".
По словам Нарышкина, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".
При этом директор СВР выразил уверенность, что дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада.
"Все попытки "раскачать" ситуацию в России оказались безуспешными. Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния – наши свобода и суверенитет", - подчеркнул он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева.
Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев "может подумать" над предложением президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине в качестве временной альтернативы членству Украины в НАТО.
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