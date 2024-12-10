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"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России
"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России - РИА Новости Крым, 10.12.2024
"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России
Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев. Об этом заявил директор... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T10:07
2024-12-10T10:07
новости сво
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
новости
россия
контингент нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Воевать будут, что называется, "до последнего украинца", а когда их не останется, на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе – и немцев. Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются", - сказал глава СВР в интервью ведомственному журналу "Разведчик".По словам Нарышкина, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".При этом директор СВР выразил уверенность, что дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева.Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев "может подумать" над предложением президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине в качестве временной альтернативы членству Украины в НАТО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – ПутинЭксперт оценил возможности Европы вооружать Украину без СШАПри каких условиях Запад передаст ядерное оружие Украине – мнение
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новости сво, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), новости, россия, контингент нато
"До последнего прибалта": Нарышкин раскрыл план Запада в отношении России

Запад намерен заставить прибалтов и восточноевропейцев воевать с Россией – Нарышкин

10:07 10.12.2024
 
© AP Photo Mindaugas KulbisЛитовские военные
Литовские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo Mindaugas Kulbis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Воевать будут, что называется, "до последнего украинца", а когда их не останется, на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе – и немцев. Необходимые для этого технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются", - сказал глава СВР в интервью ведомственному журналу "Разведчик".
По словам Нарышкина, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".
При этом директор СВР выразил уверенность, что дальнейшая эскалация не только не приведет к истощению России, как рассчитывают в Вашингтоне и Лондоне, но приблизит стратегическое поражение самого Запада.
"Все попытки "раскачать" ситуацию в России оказались безуспешными. Люди осознают, что мы боремся не с киевской хунтой, а с коллективным Западом, и цена этого противостояния – наши свобода и суверенитет", - подчеркнул он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительства стран-членов НАТО обсуждают альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, включающий создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева.
Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев "может подумать" над предложением президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине в качестве временной альтернативы членству Украины в НАТО.
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Новости СВОУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки (СВР)НовостиРоссияКонтингент НАТО
 
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