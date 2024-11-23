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На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29 - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29
На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29 - РИА Новости Крым, 23.11.2024
На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29
Украинский самолет МиГ-29 уничтожен ударами российских сил по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T12:19
2024-11-23T12:21
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Украинский самолет МиГ-29 уничтожен ударами российских сил по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что объекты поражались ударами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о ситуации в зоне СВОВозможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные целиСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, авиация
На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29

Армия России уничтожила украинский МиГ-29 на военном аэродроме

12:19 23.11.2024 (обновлено: 12:21 23.11.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет ВКС России
Самолет ВКС России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Украинский самолет МиГ-29 уничтожен ударами российских сил по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.
Уточняется, что объекты поражались ударами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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