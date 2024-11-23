https://crimea.ria.ru/20241123/na-ukraine-porazheny-voennye-aerodromy--unichtozhen-mig-29-1142078585.html

На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29

На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29 - РИА Новости Крым, 23.11.2024

На Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29

Украинский самолет МиГ-29 уничтожен ударами российских сил по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T12:19

2024-11-23T12:19

2024-11-23T12:21

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

пво

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139428487_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44cba727ea07712c0e307c2a978be3d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Украинский самолет МиГ-29 уничтожен ударами российских сил по военным аэродромам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что объекты поражались ударами оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам на Украине. Были поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о ситуации в зоне СВОВозможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные целиСрочное заявление Путина по ракетным ударам взбудоражило Запад

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, авиация