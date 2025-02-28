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Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2025
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Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе
Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2025
Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе
Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ФАС. РИА Новости Крым, 28.02.2025
2025-02-28T10:20
2025-02-28T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ФАС.Компания Мегафон ранее представила в Федеральную антимонопольную службу письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе, установленный срок был - не позднее 28 февраля 2025 года. Служба посчитала срок реализации технически обусловленным.Компания Yota также сообщила о добровольной отмене роуминга на полуострове в аналогичный срок. "Ведомство продолжает работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона", - заключили в ФАС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один мобильный оператор отменяет роуминг в Крыму"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и СевастополеДва мобильных оператора отключат роуминг в Крыму
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россия, крым, новости крыма, роуминг, мобильная связь, связь в крыму, фас (федеральная антимонопольная служба)
Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Сотовые операторы Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

10:20 28.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ФАС.
"С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана", - говорится в сообщении.
Компания Мегафон ранее представила в Федеральную антимонопольную службу письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе, установленный срок был - не позднее 28 февраля 2025 года. Служба посчитала срок реализации технически обусловленным.
Компания Yota также сообщила о добровольной отмене роуминга на полуострове в аналогичный срок.
"Ведомство продолжает работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона", - заключили в ФАС.
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