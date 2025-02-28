https://crimea.ria.ru/20250228/dva-mobilnykh-operatora-otmenili-rouming-v-krymu-i-sevastopole-1144546148.html

Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 28.02.2025

Два мобильных оператора отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ФАС. РИА Новости Крым, 28.02.2025

2025-02-28T10:20

2025-02-28T10:20

2025-02-28T10:20

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связь в крыму

фас (федеральная антимонопольная служба)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Мобильные операторы Мегафон и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает ФАС.Компания Мегафон ранее представила в Федеральную антимонопольную службу письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе, установленный срок был - не позднее 28 февраля 2025 года. Служба посчитала срок реализации технически обусловленным.Компания Yota также сообщила о добровольной отмене роуминга на полуострове в аналогичный срок. "Ведомство продолжает работу по поэтапному приведению тарифов на услуги связи в поездках по России к уровню домашнего региона", - заключили в ФАС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один мобильный оператор отменяет роуминг в Крыму"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и СевастополеДва мобильных оператора отключат роуминг в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости крыма, роуминг, мобильная связь, связь в крыму, фас (федеральная антимонопольная служба)