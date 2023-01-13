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Более 8 миллионов семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Более 8 миллионов семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
Более 8 миллионов семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Более 8 миллионов семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
Более 8 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия за счет использования материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T07:02
2023-01-13T07:02
россия
соцзащита
минтруд рф
общество
материнский капитал
ипотека
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Более 8 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия за счет использования материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.Уточняется, что с начала действия программы на выплату ипотечных кредитов, покупку и строительство жилья направлено более 3 триллионов рублей.Еще 2,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения заемных средств.За счет материнского капитала с первых дней рождения ребенка можно оплатить первый взнос по ипотеке, погасить основной долг или проценты по жилищному кредиту. Через три года сертификат может быть использован для покупки жилья без привлечения кредита, а также на образование ребенка, накопительную пенсию матери и оплату реабилитационных услуг для детей с инвалидностью.С начала этого года полномочия по выдаче сертификатов маткапитала переданы Социальному фонду России. Организация обеспечивает все меры поддержки и страховые выплаты, за которые ранее отвечали Пенсионный фонд и Фонд соцзащиты.С 1 января 2020 года это мера поддержки стала доступна семьям, в которых родился один ребенок. С 15 апреля 2020 года сертификаты на начали оформлять по факту рождения в беззаявительном порядке.С начала 2023 года при рождении первого ребенка родители получат 589 500 рублей. При рождении второго и последующих детей - 779 тыс. рублей. Программа маткапитала продлена до 2026 года.Читайте также:Как изменятся соцвыплаты в 2023 годуЕдиное пособие: кому, сколько и когда будут платить — ГоликоваМатеринским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов
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россия, соцзащита, минтруд рф, общество, материнский капитал, ипотека, жилье
Более 8 миллионов семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Минтруд РФ: материнский капитал чаще всего используют на покупку жилья или оплату ипотеки

07:02 13.01.2023
 
© Depositphotos.com LacheevЖенщина убирает квартиру
Женщина убирает квартиру - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Depositphotos.com Lacheev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Более 8 миллионов российских семей смогли улучшить жилищные условия за счет использования материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
Уточняется, что с начала действия программы на выплату ипотечных кредитов, покупку и строительство жилья направлено более 3 триллионов рублей.
"За 16 лет действия программы более 8,2 миллионов семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий. Около 5,4 миллионов семей частично или полностью погасили кредит либо первоначальный взнос при получении ипотеки на приобретение или строительство жилья", – цитирует ведомство министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.
Еще 2,8 млн семей улучшили жилищные условия без привлечения заемных средств.
За счет материнского капитала с первых дней рождения ребенка можно оплатить первый взнос по ипотеке, погасить основной долг или проценты по жилищному кредиту. Через три года сертификат может быть использован для покупки жилья без привлечения кредита, а также на образование ребенка, накопительную пенсию матери и оплату реабилитационных услуг для детей с инвалидностью.
С начала этого года полномочия по выдаче сертификатов маткапитала переданы Социальному фонду России. Организация обеспечивает все меры поддержки и страховые выплаты, за которые ранее отвечали Пенсионный фонд и Фонд соцзащиты.
С 1 января 2020 года это мера поддержки стала доступна семьям, в которых родился один ребенок. С 15 апреля 2020 года сертификаты на начали оформлять по факту рождения в беззаявительном порядке.
С начала 2023 года при рождении первого ребенка родители получат 589 500 рублей. При рождении второго и последующих детей - 779 тыс. рублей. Программа маткапитала продлена до 2026 года.
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РоссияСоцзащитаМинтруд РФОбществоМатеринский капиталИпотекаЖилье
 
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