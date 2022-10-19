https://crimea.ria.ru/20221019/materinskim-kapitalom-razreshili-oplachivat-uslugi-repetitorov--1124973069.html
Материнским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов
Материнским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Материнским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов
Правительство расширило возможности использования материнского капитала, разрешив родителям использовать деньги на оплату частных преподавателей,... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T21:56
2022-10-19T21:56
2022-10-19T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Правительство расширило возможности использования материнского капитала, разрешив родителям использовать деньги на оплату частных преподавателей, негосударственных детских садов или школ.Документы можно оформить в Пенсионном фонде, МФЦ, через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда.Как сообщалось, в России проиндексируют страховые пенсии и материнский капитал в 2023 году. Так, после индексации размер маткапитала на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, на второго —779 тысяч.
https://crimea.ria.ru/20220920/mintrud-ne-podderzhal-ideyu-o-pokupke-avto-za-sredstva-matkapitala-1124566585.html
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РИА Новости Крым
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соцзащита, общество, российская федерация (россия, рф)
Материнским капиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов
Маткапиталом разрешили оплачивать услуги репетиторов и частных школ