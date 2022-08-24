https://crimea.ria.ru/20220824/v-rossii-banki-obyazhut-vozvraschat-ukradennye-moshennikami-dengi-1124276028.html

В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги

В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги - РИА Новости Крым, 24.08.2022

В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги

Российские банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги клиентов, если подозрительные счет внесен в базу ЦБ. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T20:59

2022-08-24T20:59

2022-08-24T20:59

банк россии

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374711_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_81207cbd0dd87c4c18f035a9c0cc3658.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги клиентов, если подозрительные счет внесен в базу ЦБ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.С такой инициативой выступил Банк России. Поправку могут внести в закон о национальной платежной системе.Также в ЦБ предложили на два дня замораживать перевод средств по счету, если информация о нем есть в базе данных.Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД. Он подразумевает подключение министерства к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, содержащей данные о перевода или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом правоохранители начнут оперативно получать информацию о мошеннических операциях и дополнять базу сведениями о противоправных действиях с целью предотвращения незаконных переводов.Ранее Банк России предложил ввести промежуточные счета для транзакций на сумму свыше 10 тысяч рублей, чтобы блокировать средства до повторного подтверждения владельцем. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, решение ЦБ об усилении мер защиты от мошенников может усложнить жизнь аферистам, но при этом важно усилить и работу с населением, которое зачастую пренебрегает правилами безопасности хранения собственных средств.

https://crimea.ria.ru/20220818/telefonnye-moshenniki-vybirayut-muzhchin-dannye-ot-vtsiom-1124210102.html

https://crimea.ria.ru/20220816/kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov--sovety-psikhologa-1124169443.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, экономика, общество