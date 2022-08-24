https://crimea.ria.ru/20220824/v-rossii-banki-obyazhut-vozvraschat-ukradennye-moshennikami-dengi-1124276028.html
В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги
В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги - РИА Новости Крым, 24.08.2022
В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги
Российские банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги клиентов, если подозрительные счет внесен в базу ЦБ. Об этом в интервью РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T20:59
2022-08-24T20:59
2022-08-24T20:59
банк россии
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги клиентов, если подозрительные счет внесен в базу ЦБ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.С такой инициативой выступил Банк России. Поправку могут внести в закон о национальной платежной системе.Также в ЦБ предложили на два дня замораживать перевод средств по счету, если информация о нем есть в базе данных.Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД. Он подразумевает подключение министерства к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, содержащей данные о перевода или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом правоохранители начнут оперативно получать информацию о мошеннических операциях и дополнять базу сведениями о противоправных действиях с целью предотвращения незаконных переводов.Ранее Банк России предложил ввести промежуточные счета для транзакций на сумму свыше 10 тысяч рублей, чтобы блокировать средства до повторного подтверждения владельцем. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, решение ЦБ об усилении мер защиты от мошенников может усложнить жизнь аферистам, но при этом важно усилить и работу с населением, которое зачастую пренебрегает правилами безопасности хранения собственных средств.
https://crimea.ria.ru/20220818/telefonnye-moshenniki-vybirayut-muzhchin-dannye-ot-vtsiom-1124210102.html
https://crimea.ria.ru/20220816/kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov--sovety-psikhologa-1124169443.html
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банк россии, экономика, общество
В России банки обяжут возвращать украденные мошенниками деньги
В Банке России предложили обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги клиентам
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Российские банки могут обязать возвращать переведенные мошенникам деньги клиентов, если подозрительные счет внесен в базу ЦБ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
С такой инициативой выступил Банк России. Поправку могут внести в закон о национальной платежной системе.
"Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней", – цитирует Уварова информагентство.
Также в ЦБ предложили на два дня замораживать перевод средств по счету, если информация о нем есть в базе данных.
Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД. Он подразумевает подключение министерства к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, содержащей данные о перевода или попытках перевода денег мошенникам. Таким образом правоохранители начнут оперативно получать информацию о мошеннических операциях и дополнять базу сведениями о противоправных действиях с целью предотвращения незаконных переводов.
Ранее Банк России предложил
ввести промежуточные счета для транзакций на сумму свыше 10 тысяч рублей, чтобы блокировать средства до повторного подтверждения владельцем. По мнению финансового
аналитика Михаила Беляева, решение ЦБ об усилении мер защиты от мошенников может усложнить жизнь аферистам, но при этом важно усилить и работу с населением, которое зачастую пренебрегает правилами безопасности хранения собственных средств.