https://crimea.ria.ru/20220812/zachem-bank-rossii-khochet-vvesti-vremennuyu-blokirovku-schetov--ekspert-1124139421.html

Зачем Банк России хочет ввести временную блокировку счетов — эксперт

Зачем Банк России хочет ввести временную блокировку счетов — эксперт - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Зачем Банк России хочет ввести временную блокировку счетов — эксперт

Решение ЦБ об усилении мер защиты от мошенников может усложнить жизнь аферистам, но при этом важно усилить и работу с населением, которое зачастую пренебрегает... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T03:26

2022-08-12T03:26

2022-08-12T03:26

банк россии

экономика

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Решение ЦБ об усилении мер защиты от мошенников может усложнить жизнь аферистам, но при этом важно усилить и работу с населением, которое зачастую пренебрегает правилами безопасности хранения собственных средств. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя новость Банка России о дополнительных мерах борьбы с мошенниками.В среду Банк России предложил ввести промежуточные счета для транзакций на сумму свыше 10 тысяч рублей, чтобы блокировать средства до повторного подтверждения владельцем. Подтверждать перевод или покупку предлагается с помощью дополнительной идентификации или ПИН-кода. По мнению регулятора, это позволит дополнительно защитить банковских пользователей от мошенников"Конечно, это жизнь в известной мере усложняет. Но если речь идет о повседневных покупках, они в пределах предполагаемого лимита в 10 тысяч рублей. Когда вы покупаете более крупные товары — вы тогда на одну чашу весов кладете риск, а на другую — безопасность. И в этом случае, я думаю, что некие неудобства в виде повторного подтверждения операции или временной заморозки транзакции оправдывает минимизацию риска, перевешивая вопрос опасности. Придется отнестись к этому с пониманием", — считает финансовый аналитик.Он отметил что данное решение Центробанка создаст дополнительный фильтр, который больше будет усложнять жизнь мошенникам."Исчерпываются ли этим все меры? Конечно нет. Защитит ли это на 100% от мошенников? Нет. Такого варианта вообще не бывает. Мошенники на то и мошенники. Они неустанно работают над усовершенствованием своих схем. Но это не значит, что ничего не надо делать. Нужно ставить новые препятствия", — уверен эксперт.По его мнению, чем больше степеней защиты выставлено перед мошенником, тем меньше у него желания их преодолевать. Беляев предположил, что аферистам удобнее совершить меньше действий, но на более крупные суммы, чем множество манипуляций с мелкими."В данном случае он тратит больше времени, сил, и, главное, оставляет больше следов, по которым его можно вычислить", — пояснил аналитик.При этом он отметил, что важно усилить и информированность самих граждан о мошеннических схемах, так как по его словам около 4% людей подвержены воздействию и легко поддаются обману.

https://crimea.ria.ru/20220804/bank-rossii-uskorit-devalyutizatsiyu-v-strane-1124066738.html

https://crimea.ria.ru/20220726/krymchane-za-sutki-poteryali-bolee-3-mln-rubley-iz-za-deystviy-moshennikov-1123965324.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

банк россии, экономика, российская федерация (россия, рф), общество