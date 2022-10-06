https://crimea.ria.ru/20221006/kak-vernut-ukradennye-moshennikami-dengi--ekspert-1124739153.html

Как вернуть украденные мошенниками деньги – эксперт

Как вернуть украденные мошенниками деньги – эксперт - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Как вернуть украденные мошенниками деньги – эксперт

Финансовые организации возвращают средства, которые были похищены или выведены со счетов клиентов при помощи мошеннических схем. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T21:02

2022-10-06T21:02

2022-10-06T21:02

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Финансовые организации возвращают средства, которые были похищены или выведены со счетов клиентов при помощи мошеннических схем. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.По словам эксперта, банки постоянно работают над усилением системы безопасности, чтобы снизить число инцидентов, когда их клиенты становятся жертвами мошенников.Он отметил, что антифродовые процедуры включают целый комплекс мероприятий, которые помогают в автоматическом режиме определить насколько законна инициированная клиентом транзакция. Однако раскрывать подробности не стал, чтобы не облегчать работу мошенникам.Если же клиент все же стал жертвой мошенников, начальник отдела защиты информации и информационно-технического обеспечения настоятельно порекомендовал не стесняться немедленно обращаться в полицию и ставить банк в известность."Высока вероятность, что банк-отправитель или банк-получатель вернут потерянные средства на счет клиента", – заверил он.Кроме того, после обращения в правоохранительные органы, станет известен счет, на который были переведены деньги. Через час данные о нем будут в Центробанке, еще через час он будет заблокирован, а данные о нем окажутся в черном списке. Это позволить обезопасить других вероятных жертв мошенников, кроме того, увеличивает шансы, что преступники предстанут перед законом. Кстати, максимальный срок за подобные преступления – 10 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20221005/chto-mozhno-uznat-o-cheloveke-po-nomeru-telefona-1124728567.html

https://crimea.ria.ru/20220920/o-chem-nelzya-shutit-s-bankom--sovety-eksperta-nifi-1124558234.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика