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Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками - РИА Новости Крым, 14.04.2024
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Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками
Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками - РИА Новости Крым, 14.04.2024
Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками
Почти каждый второй школьник в России сталкивался в той или иной степени со случаями дистанционного мошенничества, примерно аналогичная статистика наблюдается в РИА Новости Крым, 14.04.2024
2024-04-14T21:43
2024-04-14T21:43
мошенничество
радио "спутник в крыму"
дети
школа
интернет
киберпреступность
кибербезопасность
росфинмониторинг
алексей хорунин
безопасность
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В Крыму каждый второй школьник сталкивался с дистанционными мошенниками – Росфинмониторинг
В Крыму каждый второй школьник сталкивался с дистанционными мошенниками – Росфинмониторинг
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Почти каждый второй школьник в России сталкивался в той или иной степени со случаями дистанционного мошенничества, примерно аналогичная статистика наблюдается в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по РК и Севастополю Алексей Хорунин.Также, по информации Хорунина, если брать данные социологических опросов, то каждый второй школьник так или иначе сталкивался с проблематикой и случаями мошенничества в отношении себя либо своих друзей и знакомых. Это статистика в целом по стране, но цифры по Крыму находятся примерно в тех же пределах, уточнил специалист.По словам Хорунина, анализ внутренней статистики финансовой разведки и правоохранительных органов показывает неутешительную динамику роста количества подобных преступлений, несмотря на все предпринимаемые соответствующими органами меры.Самым распространенными методами воздействия дистанционных мошенников на несовершеннолетних по-прежнему являются телефонные звонки и сообщения в социальных сетях. С помощью психологических приемов молодых людей побуждают к определенным действиям, которые в конечном итоге зачастую приводят к тому, что злоумышленники получают доступ к деньгам самого школьника или его родителей, предупреждает специалист.И подчеркивает, что молодые люди в основном не имеют опыта общения с реальными сотрудникам правоохранительных органов. К тому же, в целом они более восприимчивы в плане эмоций, а воздействовать на детей пытаются профессионалы, которые годами обучаются манипулировать людьми.Кроме того, по словам специалиста, очень часто молодые люди попадаются на уловки с предложением легкого заработка. В частности, потенциальным жертвам предлагают поработать "курьером", забирая деньги у обманутых граждан и перечисляя их мошенникам. В этом случае такие "курьеры" становятся соучастниками преступлений. Иногда им удается избежать уголовной ответственности, если в ходе расследования выяснится, что их использовали "втемную", и преступного умысла у них не было, рассказал Хорунин. Однако это не отменяет вероятности привлечения их к административной и материальной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема взлома "Госуслуг": как уберечься от мошенниковДвойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамидУчастились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД
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мошенничество, дети, школа, интернет, киберпреступность, кибербезопасность, росфинмониторинг, алексей хорунин, безопасность
Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками

В Крыму каждый второй школьник сталкивался с дистанционными мошенниками – Росфинмониторинг

21:43 14.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Почти каждый второй школьник в России сталкивался в той или иной степени со случаями дистанционного мошенничества, примерно аналогичная статистика наблюдается в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по РК и Севастополю Алексей Хорунин.
В Крыму каждый второй школьник сталкивался с дистанционными мошенниками – Росфинмониторинг
Вчера, 21:43
"Есть такое понятие как "сомнительные финансовые операции", которые зачастую связаны с теневой деятельностью, легализацией преступных доходов и даже финансированием терроризма и экстремизма. Порядка 50% таких финансовых операций совершается по счетам физических лиц, и около 40% из них – это молодежь", – сказал руководитель ведомства.
Также, по информации Хорунина, если брать данные социологических опросов, то каждый второй школьник так или иначе сталкивался с проблематикой и случаями мошенничества в отношении себя либо своих друзей и знакомых. Это статистика в целом по стране, но цифры по Крыму находятся примерно в тех же пределах, уточнил специалист.
По словам Хорунина, анализ внутренней статистики финансовой разведки и правоохранительных органов показывает неутешительную динамику роста количества подобных преступлений, несмотря на все предпринимаемые соответствующими органами меры.
Самым распространенными методами воздействия дистанционных мошенников на несовершеннолетних по-прежнему являются телефонные звонки и сообщения в социальных сетях. С помощью психологических приемов молодых людей побуждают к определенным действиям, которые в конечном итоге зачастую приводят к тому, что злоумышленники получают доступ к деньгам самого школьника или его родителей, предупреждает специалист.

"Есть множество сценариев, но базовый всегда начинается с элемента неожиданности. Жертве звонят и далее пытаются вызвать отрицательные или положительные эмоции. Например, говорят, что родственник попал в аварию и нужно перечислить средства на лечение или на то, чтобы решить вопрос с сотрудником ГИБДД", – рассказывает глава крымского управления Росфинмониторинга.

И подчеркивает, что молодые люди в основном не имеют опыта общения с реальными сотрудникам правоохранительных органов. К тому же, в целом они более восприимчивы в плане эмоций, а воздействовать на детей пытаются профессионалы, которые годами обучаются манипулировать людьми.
Кроме того, по словам специалиста, очень часто молодые люди попадаются на уловки с предложением легкого заработка. В частности, потенциальным жертвам предлагают поработать "курьером", забирая деньги у обманутых граждан и перечисляя их мошенникам. В этом случае такие "курьеры" становятся соучастниками преступлений. Иногда им удается избежать уголовной ответственности, если в ходе расследования выяснится, что их использовали "втемную", и преступного умысла у них не было, рассказал Хорунин. Однако это не отменяет вероятности привлечения их к административной и материальной ответственности.
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Радио "Спутник в Крыму"МошенничестводетиШколаИнтернетКиберпреступностьКибербезопасностьРосфинмониторингАлексей ХорунинБезопасность
 
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