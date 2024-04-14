https://crimea.ria.ru/20240414/kazhdyy-vtoroy-shkolnik-v-krymu-stalkivalsya-s-distantsionnymi-moshennikami-1136407277.html

Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками

Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Каждый второй школьник в Крыму сталкивался с дистанционными мошенниками

Почти каждый второй школьник в России сталкивался в той или иной степени со случаями дистанционного мошенничества, примерно аналогичная статистика наблюдается в РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T21:43

2024-04-14T21:43

2024-04-14T21:43

мошенничество

радио "спутник в крыму"

дети

школа

интернет

киберпреступность

кибербезопасность

росфинмониторинг

алексей хорунин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/16/1133726534_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73c14889c40333b85f3f3740fe7b907d.jpg

В Крыму каждый второй школьник сталкивался с дистанционными мошенниками – Росфинмониторинг В Крыму каждый второй школьник сталкивался с дистанционными мошенниками – Росфинмониторинг audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Почти каждый второй школьник в России сталкивался в той или иной степени со случаями дистанционного мошенничества, примерно аналогичная статистика наблюдается в Крыму. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по РК и Севастополю Алексей Хорунин.Также, по информации Хорунина, если брать данные социологических опросов, то каждый второй школьник так или иначе сталкивался с проблематикой и случаями мошенничества в отношении себя либо своих друзей и знакомых. Это статистика в целом по стране, но цифры по Крыму находятся примерно в тех же пределах, уточнил специалист.По словам Хорунина, анализ внутренней статистики финансовой разведки и правоохранительных органов показывает неутешительную динамику роста количества подобных преступлений, несмотря на все предпринимаемые соответствующими органами меры.Самым распространенными методами воздействия дистанционных мошенников на несовершеннолетних по-прежнему являются телефонные звонки и сообщения в социальных сетях. С помощью психологических приемов молодых людей побуждают к определенным действиям, которые в конечном итоге зачастую приводят к тому, что злоумышленники получают доступ к деньгам самого школьника или его родителей, предупреждает специалист.И подчеркивает, что молодые люди в основном не имеют опыта общения с реальными сотрудникам правоохранительных органов. К тому же, в целом они более восприимчивы в плане эмоций, а воздействовать на детей пытаются профессионалы, которые годами обучаются манипулировать людьми.Кроме того, по словам специалиста, очень часто молодые люди попадаются на уловки с предложением легкого заработка. В частности, потенциальным жертвам предлагают поработать "курьером", забирая деньги у обманутых граждан и перечисляя их мошенникам. В этом случае такие "курьеры" становятся соучастниками преступлений. Иногда им удается избежать уголовной ответственности, если в ходе расследования выяснится, что их использовали "втемную", и преступного умысла у них не было, рассказал Хорунин. Однако это не отменяет вероятности привлечения их к административной и материальной ответственности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема взлома "Госуслуг": как уберечься от мошенниковДвойной обман: телефонные аферисты взялись за жертв финансовых пирамидУчастились случаи вербовки подростков для совершения терактов – МВД

https://crimea.ria.ru/20240410/kak-raspoznat-telefonnykh-moshennikov-1136429134.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, дети, школа, интернет, киберпреступность, кибербезопасность, росфинмониторинг, алексей хорунин, безопасность