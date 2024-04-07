https://crimea.ria.ru/20240407/novaya-skhema-vzloma-gosuslug-kak-uberechsya-ot-moshennikov-1136267979.html

Новая схема взлома "Госуслуг": как уберечься от мошенников

Новая схема взлома "Госуслуг": как уберечься от мошенников - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Новая схема взлома "Госуслуг": как уберечься от мошенников

Мошенники стали использовать новую схему взлома аккаунтов пользователей "Госуслуг", обходя двухфакторную аутентификацию. "Помогают" им в этом сами пользователи, РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T07:01

2024-04-07T07:01

2024-04-07T07:01

радио "спутник в крыму"

цифровая безопасность

юрий артамонов

госуслуги

мошенничество

совет эксперта

безопасность

общество

киберпреступность

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Мошенники стали использовать новую схему взлома аккаунтов пользователей "Госуслуг", обходя двухфакторную аутентификацию. "Помогают" им в этом сами пользователи, откликаясь на push-уведомления от сайта-клона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения Медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.По его словам, многие люди, установив двухфакторную аутентификацию, "живут спокойно, думая, что теперь уж точно никто учетную запись у них не угонит", но, увы, это не так.Мошенники придумали новую схему обмана. Для этого "создают сайт, как три капли воды похожий на Госуслуги", а потом рассылают уведомления пользователям с просьбой подтвердить паспортные данные на ресурсе, рассказал Артамонов.Ими могут быть сообщения в мессенджере или почте. Но чаще это появляющиеся вверху на экране телефона push-уведомления от фейкового сайта Госуслуг со значком приложения, один-в-один похожим на оригинал, уточнил он.Поскольку не доверять "Госуслугам" повода нет, клиент переходит по ссылке и попадает на фальшивый ресурс, где вводит свой пароль, логин и нажимает кнопку "Войти".На другой стороне обмана мошенник видит все данные и тут же вводит их на настоящем сайте Госуслуг. На мошенническом сайте тоже есть окошко с предложением ввести пароль из СМС. Поэтому, как только такой пароль приходит пользователю в сообщении, его так же видит аферист и дублирует на Госуслугах.Если в настройках аккаунта включены уведомления о том, с каких устройств каждый раз производится вход, то о случившемся можно узнать сразу и задуматься, добавил Артамонов. Однако сайт Госуслуг нередко бывает недоступен на определенный период времени, когда обрабатывает сразу очень много запросов, поэтому как правило люди верят сообщениям о том, что все дело в подвисающем интернете.Если подобное уведомление пришло вам, и вы сомневаетесь – проверьте, рекомендует Артамонов."Прежде всего нужно открыть сайт Госуслуг в браузере, связаться с техподдержкой и сообщить, что такое произошло. Можно также скопировать название сайта (на который ведет ссылка в уведомлении – ред.), перейти на страничку любого регистратора доменных имен и там через службу Whois проверить. Если мы видим, что сайт создан два дня назад частным лицом, мы понимаем, что он не может быть государственным", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита Мошенница создала финансовую пирамиду и присвоила 33 млн рублей крымчан В суд Симферополя передано дело группы мошенников: 277 пострадавших

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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