https://crimea.ria.ru/20240325/distantsionnye-moshenniki-skhemy-profilaktika-zaschita-1135926611.html
Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита
Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита
РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-25T13:00
2024-03-25T13:00
2024-03-22T14:14
пресс-центр
мошенничество
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 марта - 13.00. Пресс-конференция "Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита".Участники:— начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья КАШКАРОВА;— оперуполномоченный по особо важным делам ОБК МВД по РК, майор полиции Алина ТОРБИНА;— член Общественного совета при МВД по Республике Крым Евгений ПИЧУГИН;— заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений ЧЕРНЫЙ.Какая доля всех преступлений приходится на дистанционные? В чем их особенность? Какие наиболее распространенные схемы используют злоумышленники? Можно ли свести этот вид преступлений к минимуму и что для этого необходимо?Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, мошенничество, мвд по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 марта - 13.00. Пресс-конференция "Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита".
— начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья КАШКАРОВА;
— оперуполномоченный по особо важным делам ОБК МВД по РК, майор полиции Алина ТОРБИНА;
— член Общественного совета при МВД по Республике Крым Евгений ПИЧУГИН;
— заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений ЧЕРНЫЙ.
Дистанционное мошенничество стало серьезной проблемой современного мира. Только в 2023 году от этого вида преступлений в Крыму пострадали почти 3,5 тысячи человек. Свыше 700 случаев зафиксировано уже в текущем. И это при том, что сотрудники полиции регулярно проводят профилактическую работу с населением, сотрудничают с финансовыми учреждениями и операторами связи. Но случаев незаконного присвоения средств крымчан меньше не становится. В том числе из-за постоянного совершенствования схем вымогательств.
Какая доля всех преступлений приходится на дистанционные? В чем их особенность? Какие наиболее распространенные схемы используют злоумышленники? Можно ли свести этот вид преступлений к минимуму и что для этого необходимо?
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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