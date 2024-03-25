https://crimea.ria.ru/20240325/distantsionnye-moshenniki-skhemy-profilaktika-zaschita-1135926611.html

Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита

Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита

РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-25T13:00

2024-03-25T13:00

2024-03-22T14:14

пресс-центр

мошенничество

мвд по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 марта - 13.00. Пресс-конференция "Дистанционные мошенники: схемы, профилактика, защита".Участники:— начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы Наталья КАШКАРОВА;— оперуполномоченный по особо важным делам ОБК МВД по РК, майор полиции Алина ТОРБИНА;— член Общественного совета при МВД по Республике Крым Евгений ПИЧУГИН;— заведующий кафедрой социальной психологии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор психологических наук Евгений ЧЕРНЫЙ.Какая доля всех преступлений приходится на дистанционные? В чем их особенность? Какие наиболее распространенные схемы используют злоумышленники? Можно ли свести этот вид преступлений к минимуму и что для этого необходимо?Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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