https://crimea.ria.ru/20231119/mikrokredity-dlya-grazhdan-poydut-li-banki-na-risk-1132829378.html
Микрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск
Микрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Микрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск
Крупные банки вряд ли начнут выдавать микрокредиты россиянам в обозримом будущем, несмотря на колоссальный спрос на этот продукт на рынке микрофинансовых... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T08:27
2023-11-19T08:27
2023-11-19T08:27
радио "спутник в крыму"
экономика
денис калугин
общество
финансы
кредит
микрозайм (микрокредит)
банк россии
мнения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123328412_0:254:3067:1979_1920x0_80_0_0_b96eb2b6f82468c8f29457a0eda48523.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Крупные банки вряд ли начнут выдавать микрокредиты россиянам в обозримом будущем, несмотря на колоссальный спрос на этот продукт на рынке микрофинансовых организаций и хорошую статистику, которой делится коллекторское сообщество. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель общественной организации "Россия без долгов" Денис Калугин.За год объем микрокредитных займов увеличился на 18%, а число клиентов превысило 20 миллионов. Ставки доходят до 292% годовых, и россияне все равно идут в МФО, где набрали уже около 350 млрд рублей, говорит эксперт.По словам Калугина, эта сумма в соотношении не очень большая: общая задолженность россиян по кредитам и другим банковским продуктам на сегодняшний день составляет порядка 18 триллионов рублей. Тем не менее, динамика на рынке МФО показывает, что "желание сохранить привычный уровень потребления никуда не ушло".Берут микрокредиты в основном те, "кто уже не в состоянии пользоваться банковскими продуктами – обращаться за ссудами и кредитами, – поскольку это не позволяет им кредитная история."МФО с этой точки зрения имеют более свободные условия выдачи займов и потому привлекательны и стимулируют этот рост", – отмечает эксперт."Это значит, что, видимо, уровень доходов чуть вырос и граждане начали погашать те долги, которые у них были", – делает вывод эксперт.Сегодня крупные банки России рассматривают возможность выдавать микрокредиты гражданам, потому что они являются очень популярными и их отдают, сказал Калугин. Однако рисковая политика серьезных игроков рынка "пока ограничивает их в создании и использовании таких продуктов", отметил он.Он добавил, что самим банкам такие кредиты могут быть не выгодны."Мы выясняли и примерно знаем, что за некоторыми банками могут стоять микрофинансовые организации. Банк может учредить МФО, и она по вот таким финансовым условиям будет продолжать свою деятельность. То есть, они это рассматривают как бизнес", – заключил эксперт.Ранее сообщалось, что уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума Читайте также на РИА Новости Крым:Микрокредиты в России: стали мельче и берут их реже Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозайм
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123328412_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_0ed360540f2ba20852993ff8bd4960a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, денис калугин, общество, финансы, кредит, микрозайм (микрокредит), банк россии, мнения, россия
Микрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск
Крупные банки России вряд ли станут выдавать микрокредиты в ближайшее время - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым.
Крупные банки вряд ли начнут выдавать микрокредиты россиянам в обозримом будущем, несмотря на колоссальный спрос на этот продукт на рынке микрофинансовых организаций и хорошую статистику, которой делится коллекторское сообщество. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил председатель общественной организации "Россия без долгов" Денис Калугин.
За год объем микрокредитных займов увеличился на 18%, а число клиентов превысило 20 миллионов. Ставки доходят до 292% годовых, и россияне все равно идут в МФО, где набрали уже около 350 млрд рублей, говорит эксперт.
По словам Калугина, эта сумма в соотношении не очень большая: общая задолженность россиян по кредитам и другим банковским продуктам на сегодняшний день составляет порядка 18 триллионов рублей. Тем не менее, динамика на рынке МФО показывает, что "желание сохранить привычный уровень потребления никуда не ушло".
Берут микрокредиты в основном те, "кто уже не в состоянии пользоваться банковскими продуктами – обращаться за ссудами и кредитами, – поскольку это не позволяет им кредитная история.
"МФО с этой точки зрения имеют более свободные условия выдачи займов и потому привлекательны и стимулируют этот рост", – отмечает эксперт.
Тем не менее "коллекторское сообщество, которое является частью финансового рынка, констатирует необычную статистику: доля просроченных кредитов неуклонно снижается", подчеркнул Калугин.
"Это значит, что, видимо, уровень доходов чуть вырос и граждане начали погашать те долги, которые у них были", – делает вывод эксперт.
Сегодня крупные банки России рассматривают возможность выдавать микрокредиты гражданам, потому что они являются очень популярными и их отдают, сказал Калугин. Однако рисковая политика серьезных игроков рынка "пока ограничивает их в создании и использовании таких продуктов", отметил он.
"Регулятор в лице Центрального Банка ужесточил требования по выдаче таких кредитов, они у нас признаны необеспеченными: залога у граждан практически нет. Кроме того, часто происходят изменения в части определения предельного уровня долговой нагрузки. И на данный момент рассуждать, что эта политика банковских институтов изменится, я бы не стал. Нужно смотреть, как ситуация будет развиваться в следующем году и потом принимать какие-то структурные решения", – сказал Калугин.
Он добавил, что самим банкам такие кредиты могут быть не выгодны.
"Мы выясняли и примерно знаем, что за некоторыми банками могут стоять микрофинансовые организации. Банк может учредить МФО, и она по вот таким финансовым условиям будет продолжать свою деятельность. То есть, они это рассматривают как бизнес", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что уровень кредитования бизнеса в Крыму
достиг исторического максимума
Читайте также на РИА Новости Крым: