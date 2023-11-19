https://crimea.ria.ru/20231119/mikrokredity-dlya-grazhdan-poydut-li-banki-na-risk-1132829378.html

Микрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск

Микрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Микрокредиты для граждан: пойдут ли банки на риск

Крупные банки вряд ли начнут выдавать микрокредиты россиянам в обозримом будущем, несмотря на колоссальный спрос на этот продукт на рынке микрофинансовых... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T08:27

2023-11-19T08:27

2023-11-19T08:27

радио "спутник в крыму"

экономика

денис калугин

общество

финансы

кредит

микрозайм (микрокредит)

банк россии

мнения

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Крупные банки вряд ли начнут выдавать микрокредиты россиянам в обозримом будущем, несмотря на колоссальный спрос на этот продукт на рынке микрофинансовых организаций и хорошую статистику, которой делится коллекторское сообщество. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель общественной организации "Россия без долгов" Денис Калугин.За год объем микрокредитных займов увеличился на 18%, а число клиентов превысило 20 миллионов. Ставки доходят до 292% годовых, и россияне все равно идут в МФО, где набрали уже около 350 млрд рублей, говорит эксперт.По словам Калугина, эта сумма в соотношении не очень большая: общая задолженность россиян по кредитам и другим банковским продуктам на сегодняшний день составляет порядка 18 триллионов рублей. Тем не менее, динамика на рынке МФО показывает, что "желание сохранить привычный уровень потребления никуда не ушло".Берут микрокредиты в основном те, "кто уже не в состоянии пользоваться банковскими продуктами – обращаться за ссудами и кредитами, – поскольку это не позволяет им кредитная история."МФО с этой точки зрения имеют более свободные условия выдачи займов и потому привлекательны и стимулируют этот рост", – отмечает эксперт."Это значит, что, видимо, уровень доходов чуть вырос и граждане начали погашать те долги, которые у них были", – делает вывод эксперт.Сегодня крупные банки России рассматривают возможность выдавать микрокредиты гражданам, потому что они являются очень популярными и их отдают, сказал Калугин. Однако рисковая политика серьезных игроков рынка "пока ограничивает их в создании и использовании таких продуктов", отметил он.Он добавил, что самим банкам такие кредиты могут быть не выгодны."Мы выясняли и примерно знаем, что за некоторыми банками могут стоять микрофинансовые организации. Банк может учредить МФО, и она по вот таким финансовым условиям будет продолжать свою деятельность. То есть, они это рассматривают как бизнес", – заключил эксперт.Ранее сообщалось, что уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума Читайте также на РИА Новости Крым:Микрокредиты в России: стали мельче и берут их реже Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам Новая схема: мошенники переводят людям деньги и оформляют микрозайм

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, денис калугин, общество, финансы, кредит, микрозайм (микрокредит), банк россии, мнения, россия