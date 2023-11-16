https://crimea.ria.ru/20231116/psb-uroven-kreditovaniya-biznesa-v-krymu-dostig-istoricheskogo-maksimuma-1132825596.html

ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума

ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума - РИА Новости Крым, 16.11.2023

ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума

Показатель доступности финансирования для малого и среднего бизнеса в Республике Крым в III квартале 2023 года вырос на 38,2% и достиг исторического максимума с РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T12:43

2023-11-16T12:43

2023-11-16T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Показатель доступности финансирования для малого и среднего бизнеса в Республике Крым в III квартале 2023 года вырос на 38,2% и достиг исторического максимума с 2020 года, говорится в ежеквартальном исследовании индекса RSBI, которое проводит ПСБ совместно с "Опорой России".Аналитика составлена на основе опроса владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса в Крыму. Индекс RSBI (Russia Small Business Index) рассчитывается по четырем компонентам: продажи, кадры, доступность финансирования и инвестиции. Его значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о ее снижении.Вместе с компонентом "Кредиты" хорошую динамику показали "Инвестиции" – 37% опрошенных планирует расширять бизнес за счет дополнительных вложений. Оптимизм крымских предпринимателей существенно выше среднего показателя по стране, который в III квартале составил 27%.При этом главным бенефициаром льготного кредитования за последние три месяца стал средний бизнес. Почти две трети опрошенных в сегменте подтвердили получение финансирования на льготных условиях.Как отметили в ПСБ, рост индекса в Республике Крым сдерживают компоненты "Продажи" и "Кадры". "Более половины предпринимателей заявили о снижении выручки. Проблемы со сбытом эксперты ПСБ связывают с курсовой неопределенностью и опасениями ослабления спроса в ближайшие месяцы", - указывается в сообщении.В компоненте "Кадры" 27% опрошенных заявили о сокращении числа сотрудников. Только 18% (-7 процентных пунктов за квартал) рассчитывают на расширение штата в ближайшие месяцы, что ниже среднего по России (27%). При этом ситуация с фактическим наймом в регионе остается стабильной. В III квартале доля крымских компаний, принявших на работу новых сотрудников, повысилась до 18% (+15 процентных пунктов за месяц), что выше общероссийского показателя.

https://crimea.ria.ru/20231031/psb-povyshaet-protsent-na-ostatok-po-pensionnym-kartam-1132450286.html

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2023

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промсвязьбанк (псб), крым, банк, кредит, бизнес, крымский бизнес