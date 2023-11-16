Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231116/psb-uroven-kreditovaniya-biznesa-v-krymu-dostig-istoricheskogo-maksimuma-1132825596.html
ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума
ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума - РИА Новости Крым, 16.11.2023
ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума
Показатель доступности финансирования для малого и среднего бизнеса в Республике Крым в III квартале 2023 года вырос на 38,2% и достиг исторического максимума с РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T12:43
2023-11-16T12:43
промсвязьбанк (псб)
крым
банк
кредит
бизнес
крымский бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132825476_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_855153746f95e80f9fcc4f3747a376cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Показатель доступности финансирования для малого и среднего бизнеса в Республике Крым в III квартале 2023 года вырос на 38,2% и достиг исторического максимума с 2020 года, говорится в ежеквартальном исследовании индекса RSBI, которое проводит ПСБ совместно с "Опорой России".Аналитика составлена на основе опроса владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса в Крыму. Индекс RSBI (Russia Small Business Index) рассчитывается по четырем компонентам: продажи, кадры, доступность финансирования и инвестиции. Его значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о ее снижении.Вместе с компонентом "Кредиты" хорошую динамику показали "Инвестиции" – 37% опрошенных планирует расширять бизнес за счет дополнительных вложений. Оптимизм крымских предпринимателей существенно выше среднего показателя по стране, который в III квартале составил 27%.При этом главным бенефициаром льготного кредитования за последние три месяца стал средний бизнес. Почти две трети опрошенных в сегменте подтвердили получение финансирования на льготных условиях.Как отметили в ПСБ, рост индекса в Республике Крым сдерживают компоненты "Продажи" и "Кадры". "Более половины предпринимателей заявили о снижении выручки. Проблемы со сбытом эксперты ПСБ связывают с курсовой неопределенностью и опасениями ослабления спроса в ближайшие месяцы", - указывается в сообщении.В компоненте "Кадры" 27% опрошенных заявили о сокращении числа сотрудников. Только 18% (-7 процентных пунктов за квартал) рассчитывают на расширение штата в ближайшие месяцы, что ниже среднего по России (27%). При этом ситуация с фактическим наймом в регионе остается стабильной. В III квартале доля крымских компаний, принявших на работу новых сотрудников, повысилась до 18% (+15 процентных пунктов за месяц), что выше общероссийского показателя.
https://crimea.ria.ru/20231031/psb-povyshaet-protsent-na-ostatok-po-pensionnym-kartam-1132450286.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132825476_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_bfc8dfacc4e9af372e52834572d065fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промсвязьбанк (псб), крым, банк, кредит, бизнес, крымский бизнес
ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума

ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума

12:43 16.11.2023
 
© Фото: Пресс-служба ПСБПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума
ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума
© Фото: Пресс-служба ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Показатель доступности финансирования для малого и среднего бизнеса в Республике Крым в III квартале 2023 года вырос на 38,2% и достиг исторического максимума с 2020 года, говорится в ежеквартальном исследовании индекса RSBI, которое проводит ПСБ совместно с "Опорой России".
Аналитика составлена на основе опроса владельцев и руководителей малого и среднего бизнеса в Крыму. Индекс RSBI (Russia Small Business Index) рассчитывается по четырем компонентам: продажи, кадры, доступность финансирования и инвестиции. Его значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о ее снижении.
"В III квартале 2023 года индекс RSBI Республики Крым составил 50,7 пунктов против 49,9 во II квартале. Таким образом, деловая активность региона вышла в зону роста и приблизилась к общероссийским показателям", - говорится в сообщении ПСБ.
Вместе с компонентом "Кредиты" хорошую динамику показали "Инвестиции" – 37% опрошенных планирует расширять бизнес за счет дополнительных вложений. Оптимизм крымских предпринимателей существенно выше среднего показателя по стране, который в III квартале составил 27%.
При этом главным бенефициаром льготного кредитования за последние три месяца стал средний бизнес. Почти две трети опрошенных в сегменте подтвердили получение финансирования на льготных условиях.
Как отметили в ПСБ, рост индекса в Республике Крым сдерживают компоненты "Продажи" и "Кадры". "Более половины предпринимателей заявили о снижении выручки. Проблемы со сбытом эксперты ПСБ связывают с курсовой неопределенностью и опасениями ослабления спроса в ближайшие месяцы", - указывается в сообщении.
В компоненте "Кадры" 27% опрошенных заявили о сокращении числа сотрудников. Только 18% (-7 процентных пунктов за квартал) рассчитывают на расширение штата в ближайшие месяцы, что ниже среднего по России (27%). При этом ситуация с фактическим наймом в регионе остается стабильной. В III квартале доля крымских компаний, принявших на работу новых сотрудников, повысилась до 18% (+15 процентных пунктов за месяц), что выше общероссийского показателя.
"Индекс RSBI называют индикатором самочувствия малого и среднего бизнеса. Результаты ежеквартальных исследований дают банку, экспертному сообществу, самим предпринимателя актуальную и достоверную информацию о настроениях в предпринимательской среде. По итогам III квартала индекс Республики Крым находится в зоне роста – это говорит об устойчивости бизнеса в регионе. Уверенный рост кредитования оказался выше среднероссийского, подтверждая существенное улучшение доступности финансирования в регионе. Кроме того, число субъектов МСБ, участвующих в программах господдержки, увеличилось практически вдвое. Это хорошая тенденция, над укреплением которой мы будем работать и дальше", – приводится в сообщении комментарий управляющего Крымским филиалом ПСБ Светланы Сидоровой.
ПСБ повышает процент на остаток по пенсионным картам
31 октября, 16:02
ПСБ повышает процент на остаток по пенсионным картам
 
Промсвязьбанк (ПСБ)КрымБанкКредитБизнесКрымский бизнес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Российские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом
14:15Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго"
13:37Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест
13:32Водитель Lada слетел в кювет и врезался в дерево в Коктебеле
13:21Клиенты РНКБ воспользовались "цифровыми офисами" около 10 тысяч раз
13:13Огненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУ
13:02УФНС: в Крыму за десять месяцев собрали более 57 млрд рублей налогов
12:43ПСБ: уровень кредитования бизнеса в Крыму достиг исторического максимума
12:31Эксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и США
12:14Как выбрать зимнюю резину
11:23Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа
11:18Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал - Аксенов
11:096,5 лет "строгача": ялтинец отправится в колонию за смертельное избиение
10:57Грипп, ОРВИ и COVID в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
10:48Полцентнера наркотиков: ФСБ выявила курируемые с Украины нарколаборатории
10:41Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
10:35Байден и Си Цзиньпин - главные итоги встречи лидеров США и Китая
09:57Двухлетний ребенок пострадал в ДТП с автобусом под Симферополем
09:343,6 кг марихуаны: в Феодосии задержан подозреваемый в сбыте наркотиков
09:30В проливе метровые волны: как работает Керченская переправа в четверг
Лента новостейМолния