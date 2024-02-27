Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт
Эксперт оценил последствия поставок на Украину ракет дальностью свыше 500 км
© AP Photo Lewis JolyБританская ракета Storm Shadow
© AP Photo Lewis Joly
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Коалиция европейских стран может поставить на Украину модифицированные ракеты SCALP и STORM SHADOW дальностью более 300 километров, а также немецкие TAURUS. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог и военный волонтер Алексей Живов.
Ранее о создании такой коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия сообщил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. Он также рассказал, что страны НАТО обсуждают вопрос о введении на Украину своего воинского контингента, и призвал "сделать все, чтобы Россия не выиграла эту войну". За это его раскритиковали лидеры французской оппозиции во главе с Марин Ле Пен.
По мнению Живова, на Украину могут поставить более дальнобойные модификации ракет.
"В первую очередь речь идет об увеличении поставок тех же самых SCALP и STORM SHADOW, которые в зависимости от модификации могут достигать дальности свыше трехсот километров. Их поставка запрещена различными международными документами, которые страны НАТО стали в последнее время просто откровенно нарушать", - сказал Живов.
"Второй момент – это немецкие ракеты TAURUS. Они имеют дальность 500 километров и более, то есть, могут наносить удары с приграничных районов Украины далеко вглубь российской территории", - заметил Живов.
По мнению политолога, использование такого вооружения может привести к существенной эскалации конфликта. Особенно если учесть неоднократные заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в альянсе считают законными и обоснованными удары Украины по объектам на территории России. Однако при этом надо учесть, что все это происходит на фоне наступления российских войск, отметил эксперт.
"Макрон, конечно, сильно повысил градус этого конфликта. Но надо понимать, что все это происходит на фоне серьезных успехов наших войск в зоне СВО. Такими заявлениями они стараются в том числе нас запугать, чтобы мы снизили темпы своего наступления и побежали к ним договариваться. Но этого не будет", - резюмировал Живов.
О том, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что это не в интересах альянса и отметил, что целый ряд европейских стран трезво оценивают опасность подобных действий и не заинтересованы в обострении конфликта.
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