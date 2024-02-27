https://crimea.ria.ru/20240227/kakie-dalnoboynye-rakety-nachnut-postavlyat-na-ukrainu--ekspert-1135249206.html

Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт

Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Какие дальнобойные ракеты начнут поставлять на Украину – эксперт

Коалиция европейских стран может поставить на Украину модифицированные ракеты SCALP и STORM SHADOW дальностью более 300 километров, а также немецкие TAURUS... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T21:48

2024-02-27T21:48

2024-02-27T21:48

алексей живов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Коалиция европейских стран может поставить на Украину модифицированные ракеты SCALP и STORM SHADOW дальностью более 300 километров, а также немецкие TAURUS. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог и военный волонтер Алексей Живов.Ранее о создании такой коалиции для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия сообщил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон. Он также рассказал, что страны НАТО обсуждают вопрос о введении на Украину своего воинского контингента, и призвал "сделать все, чтобы Россия не выиграла эту войну". За это его раскритиковали лидеры французской оппозиции во главе с Марин Ле Пен.По мнению Живова, на Украину могут поставить более дальнобойные модификации ракет."Второй момент – это немецкие ракеты TAURUS. Они имеют дальность 500 километров и более, то есть, могут наносить удары с приграничных районов Украины далеко вглубь российской территории", - заметил Живов.По мнению политолога, использование такого вооружения может привести к существенной эскалации конфликта. Особенно если учесть неоднократные заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что в альянсе считают законными и обоснованными удары Украины по объектам на территории России. Однако при этом надо учесть, что все это происходит на фоне наступления российских войск, отметил эксперт.О том, что отправка западных контингентов на Украину приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО, заявил во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что это не в интересах альянса и отметил, что целый ряд европейских стран трезво оценивают опасность подобных действий и не заинтересованы в обострении конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по передаче Киеву истребителей Mirage: заявление МакронаКак Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертЗаводы ФРГ станут законными целями: Медведев о поставках Taurus Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей живов, политика, украина, поставки западного оружия украине, мнения, нато