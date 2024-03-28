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Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма
Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма
В Крыму активизировались клещи, подтвержден случай заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления... РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T17:51
2024-03-28T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму активизировались клещи, подтвержден случай заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Из-за погодных условий уже регистрируются первые укусы, отметили специалисты.По данным Роспотребнадзора, результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 11 % случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,9%. В целях профилактики специалисты проводят акарицидные обработки в местах массового посещения и пребывания людей. На данный момент обработано 9,1 га территорий полуострова.
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крым, новости, новости крыма, роспотребнадзор, клещи, здоровье, общество
Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма

В Крыму выявлен случай заражения болезнью Лайма

17:51 28.03.2024 (обновлено: 17:56 28.03.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПротивоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде
Противоклещевая обработка лесопарковых территорий в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму активизировались клещи, подтвержден случай заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

"Обращаемость населения в медорганизации полуострова из-за присасывания клещей с начала года не превышает среднемноголетние показатели. Наиболее высокий процент укушенных клещами отмечается при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густой растительностью. С начала года на полуострове зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом", - говорится в сообщении.

В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Из-за погодных условий уже регистрируются первые укусы, отметили специалисты.
По данным Роспотребнадзора, результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 11 % случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,9%.
В целях профилактики специалисты проводят акарицидные обработки в местах массового посещения и пребывания людей. На данный момент обработано 9,1 га территорий полуострова.
 
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