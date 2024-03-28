https://crimea.ria.ru/20240328/kleschi-atakuyut-vyyavlen-sluchay-zarazheniya-boleznyu-layma-1136116399.html

Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма

Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Клещи атакуют: выявлен случай заражения болезнью Лайма

В Крыму активизировались клещи, подтвержден случай заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T17:51

2024-03-28T17:51

2024-03-28T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. В Крыму активизировались клещи, подтвержден случай заражения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.В Крыму наблюдается два пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик приходится на майские праздники и заканчивается в июне. Из-за погодных условий уже регистрируются первые укусы, отметили специалисты.По данным Роспотребнадзора, результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 11 % случаев, гранулоцитарным анаплазмозом - 1,9%. В целях профилактики специалисты проводят акарицидные обработки в местах массового посещения и пребывания людей. На данный момент обработано 9,1 га территорий полуострова.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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