https://crimea.ria.ru/20240903/v-rossii-stremitelno-rastet-covid-statistika-1140089528.html

В России стремительно растет COVID-статистика

В России стремительно растет COVID-статистика - РИА Новости Крым, 03.09.2024

В России стремительно растет COVID-статистика

В России за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 20%, также специалисты отмечают рост случаев заражения гриппом и ОРВИ, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T14:41

2024-09-03T14:41

2024-09-03T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 20%, также специалисты отмечают рост случаев заражения гриппом и ОРВИ, сообщает во вторник Роспотребнадзор.Кроме того, за неделю в стране отмечен рост числа заболевших гриппом и ОРВИ – на 8,6%. Всего зарегистрировано около 386 тысяч случаев, среди которых преобладают риновриусы негриппозной этиологии. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 39 регионах России, при этом 35% заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.В этой связи в ведомстве настаивают на необходимости соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха, избегать контактов с заболевшими. При первых признаках недомогания Роспотребнадзор рекомендует обращаться к врачу.Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе также имеет тенденцию к росту, в каждом из субъектов за неделю выявлено более 200 случаев, сообщила накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного НилаМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19В России ищут антитела от вирусов-мутантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, новости, россия, здоровье, здравоохранение в россии, грипп, коронавирус