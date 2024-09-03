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В России стремительно растет COVID-статистика - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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В России стремительно растет COVID-статистика
В России стремительно растет COVID-статистика - РИА Новости Крым, 03.09.2024
В России стремительно растет COVID-статистика
В России за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 20%, также специалисты отмечают рост случаев заражения гриппом и ОРВИ, сообщает во вторник... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T14:41
2024-09-03T15:20
роспотребнадзор
новости
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здоровье
здравоохранение в россии
грипп
коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 20%, также специалисты отмечают рост случаев заражения гриппом и ОРВИ, сообщает во вторник Роспотребнадзор.Кроме того, за неделю в стране отмечен рост числа заболевших гриппом и ОРВИ – на 8,6%. Всего зарегистрировано около 386 тысяч случаев, среди которых преобладают риновриусы негриппозной этиологии. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 39 регионах России, при этом 35% заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.В этой связи в ведомстве настаивают на необходимости соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха, избегать контактов с заболевшими. При первых признаках недомогания Роспотребнадзор рекомендует обращаться к врачу.Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе также имеет тенденцию к росту, в каждом из субъектов за неделю выявлено более 200 случаев, сообщила накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного НилаМожно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19В России ищут антитела от вирусов-мутантов
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роспотребнадзор, новости, россия, здоровье, здравоохранение в россии, грипп, коронавирус
В России стремительно растет COVID-статистика

В России COVID-статистика выросла на 20% за неделю – Роспотребнадзор

14:41 03.09.2024 (обновлено: 15:20 03.09.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПЦР диагностика инфекционных заболеваний человека в совместной мобильной лаборатории Франции и Бельгии на Международных учениях мобильных лабораторий быстрого реагирования на территории МВЦ "Казань Экспо"
ПЦР диагностика инфекционных заболеваний человека в совместной мобильной лаборатории Франции и Бельгии на Международных учениях мобильных лабораторий быстрого реагирования на территории МВЦ Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. В России за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилась на 20%, также специалисты отмечают рост случаев заражения гриппом и ОРВИ, сообщает во вторник Роспотребнадзор.

"По итогам 35 недели в России зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев COVID-19, что на 20% выше, чем на прошлой неделе. На территории Российской Федерации доминирующим вариантом остается линии JN.1. Его доминирующими сублиниями являются JN.1, KS.1, и JN.1.16.1", – сказано в сообщении.

Кроме того, за неделю в стране отмечен рост числа заболевших гриппом и ОРВИ – на 8,6%. Всего зарегистрировано около 386 тысяч случаев, среди которых преобладают риновриусы негриппозной этиологии. Превышение среднероссийского показателя зафиксировано в 39 регионах России, при этом 35% заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
В этой связи в ведомстве настаивают на необходимости соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха, избегать контактов с заболевшими. При первых признаках недомогания Роспотребнадзор рекомендует обращаться к врачу.
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе также имеет тенденцию к росту, в каждом из субъектов за неделю выявлено более 200 случаев, сообщила накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора.
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