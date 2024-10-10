https://crimea.ria.ru/20241010/u-kazhdogo-desyatogo-rossiyanina-vyyavlyayut-ozhirenie-pri-medosmotrakh-1140981688.html

У каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах

У каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах - РИА Новости Крым, 10.10.2024

У каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах

У каждого десятого прошедшего профилактический медосмотр россиянина диагностируют ожирение, у каждого пятого – избыточную массу тела. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T11:15

2024-10-10T11:15

2024-10-10T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. У каждого десятого прошедшего профилактический медосмотр россиянина диагностируют ожирение, у каждого пятого – избыточную массу тела. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, обращаясь участникам международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения".Мурашко отметил, что на сегодняшний день количество пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, составляет более 1,2 миллиона человек. За последние пять лет этот показатель увеличился на 24%. В целом за этот период число диагнозов в РФ выросло на 10% и составило 2,4 млн человек.По словам министра, в настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов диспансерного наблюдения взрослого населения с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения.II Международный конгресс "Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка" проходит в Москве 10-12 октября. Ведущие эксперты, практикующие врачи и ученые, представители государственной власти и общественных организаций обсуждают актуальные вопросы и обмениваются опытом в области профилактики и лечения метаболических заболеваний и ожирения с акцентом на семейный подход.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективыОжирение – одна из главных причин смерти от цирроза печениСоветы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, здоровье, новости, россия, общество, здравоохранение в россии