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У каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах
У каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах - РИА Новости Крым, 10.10.2024
У каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах
У каждого десятого прошедшего профилактический медосмотр россиянина диагностируют ожирение, у каждого пятого – избыточную массу тела. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-10T11:15
2024-10-10T11:15
2024-10-10T11:15
михаил мурашко
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здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. У каждого десятого прошедшего профилактический медосмотр россиянина диагностируют ожирение, у каждого пятого – избыточную массу тела. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, обращаясь участникам международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения".Мурашко отметил, что на сегодняшний день количество пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, составляет более 1,2 миллиона человек. За последние пять лет этот показатель увеличился на 24%. В целом за этот период число диагнозов в РФ выросло на 10% и составило 2,4 млн человек.По словам министра, в настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов диспансерного наблюдения взрослого населения с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения.II Международный конгресс "Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка" проходит в Москве 10-12 октября. Ведущие эксперты, практикующие врачи и ученые, представители государственной власти и общественных организаций обсуждают актуальные вопросы и обмениваются опытом в области профилактики и лечения метаболических заболеваний и ожирения с акцентом на семейный подход.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму лечат пациентов с гепатитом С: статистика и перспективыОжирение – одна из главных причин смерти от цирроза печениСоветы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова
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михаил мурашко, здоровье, новости, россия, общество, здравоохранение в россии
У каждого десятого россиянина выявляют ожирение при медосмотрах
У каждого десятого россиянина в ходе диспансеризации выявляют ожирение - Мурашко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. У каждого десятого прошедшего профилактический медосмотр россиянина диагностируют ожирение, у каждого пятого – избыточную массу тела. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, обращаясь участникам международного конгресса "Ожирение и метаболические нарушения".
"По данным профосмотров и диспансеризации, у каждого четвертого обратившегося выявлен фактор риска нерационального питания, а у каждого пятого - избыточная масса тела, у каждого десятого - диагноз "ожирение", – приводят слова министра РИА Новости.
Мурашко отметил, что на сегодняшний день количество пациентов с ожирением, состоящих на диспансерном наблюдении, составляет более 1,2 миллиона человек. За последние пять лет этот показатель увеличился на 24%. В целом за этот период число диагнозов в РФ выросло на 10% и составило 2,4 млн человек.
По словам министра, в настоящее время ведутся работы по формированию новых подходов диспансерного наблюдения взрослого населения с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, в том числе ожирения.
II Международный конгресс "Ожирение и метаболические нарушения: Осознанная перезагрузка" проходит в Москве 10-12 октября. Ведущие эксперты, практикующие врачи и ученые, представители государственной власти и общественных организаций обсуждают актуальные вопросы и обмениваются опытом в области профилактики и лечения метаболических заболеваний и ожирения с акцентом на семейный подход.
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