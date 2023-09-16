https://crimea.ria.ru/20230916/sovety-dietologa-kak-pravilno-khudet-i-ne-nabirat-ves-snova-1131454355.html

Советы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова

Советы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Советы диетолога: как правильно худеть и не набирать вес снова

Почему человек набирает лишние килограммы, как от них избавиться и не набрать вес снова, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-диетолог Елена... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T10:31

2023-09-16T10:31

2023-09-16T10:31

диетология

радио "спутник в крыму"

зож

здоровье

красота и здоровье

совет эксперта

елена соломатина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110052/09/1100520944_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_4881ab7bc4599da642a02a2f140d9444.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Почему человек набирает лишние килограммы, как от них избавиться и не набрать вес снова, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.Причина лишнего веса"Сначала нужно понять причину, почему человек полнеет. Допустим, он уже убрал вредные продукты, которые не дают ничего ценного организму, а только способствуют набору веса: конфеты, печенье, чипсы, газировка. Но вес и ныне там. Может быть много причин. Это и уровень кортизола, и гормоны щитовидной железы и прочее", - говорит эксперт.Татьяна Соломатина обращает внимание на важность правильно выстроенного, полноценного рациона. По ее словам, если в организме человека чего-то не хватает, то многое в нем начнет работать неправильно, и будет постоянно хотеться есть.Например, у чрезмерно полных людей, с большим количеством жира может быть нечувствительность клеток к инсулину, люди чувствуют себя уставшими.На вес влияет также, по словам эксперта, гипотиреоз, недосып, постоянный стресс. Нехватка витамина D, хрома тоже может способствовать набору лишних килограммов.По словам Соломатиной, лишний вес признали уже государственной проблемой. Ожирение приводит к потере трудоспособности, а также опасно осложнениями: сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, которые могут привести и к инвалидности и даже смерти.Как правильно худеть"Первое, что рекомендуют диетологи, это вести дневник питания. И честно все туда записывать: каждое съеденное яблоко, каждую конфету, горстку семечек, орешков, мороженое. Зашли чаю попить к коллегам – записали. В итоге, получается, что человек может мало съесть за обедом, но при этом было много перекусов", - объясняет диетолог.По ее словам, схему питания нужно выстраивать конкретно под каждого человека. Есть лечебные программы. Но это обычно делается под присмотром специалистов в клиниках.В итоге, человек похудел, ест значительно меньше, но вес у него вдруг начинает идти вверх с бешеной скоростью: организм набирает его про запас. И чем чаще повторяется такая история, по словам эксперта, тем сложнее в дальнейшем, потому что организм снижает обменные процессы."Если человек голодает, организм питается собственными резервами, но не всегда жиром. У него нет строительного материала – белка, в том числе речь идет и белках иммунной системы, транспортных белках. Откуда их брать? Значит будет разрушаться собственный организм, в том числе мышцы. Сердце – это тоже мышца. Поэтому нельзя бездумно голодать", - объясняет диетолог.По мнению специалиста, в неделю нормально терять полкило, в месяц – до двух килограммов. При очень большом весе, например, до 200 кг, похудение идет быстрее: в первую очередь за счет воды, которую удерживает жир.Диетолог советует обратить внимание на потребление воды. Когда человек начинает достаточно ее пить, то примерно через месяц организм начинает запускать более интенсивно обменные процессы."Главное – организм не "пугать". Задача не просто сбросить вес, а удержать его. Поэтому действовать нужно постепенно, чтобы вес не вернулся", - советует Елена Соломатина.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьмиПочему стресс заедают и как это прекратить: советы ГинзбургаКак сделать бутерброд полезным завтраком – диетолог

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диетология, зож, здоровье, красота и здоровье, совет эксперта, елена соломатина