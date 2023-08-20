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Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми
Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми
В России предложили создать пособие для родителей о нормах питания детей и ввести ответственность за пропаганду детского веганства. Без каких продуктов... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T08:16
2023-08-20T08:16
радио "спутник в крыму"
елена соломатина
диетология
веганство
дети
мнения
общество
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Врач-диетолог Елена Соломатина
Врач-диетолог Елена Соломатина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России предложили создать пособие для родителей о нормах питания детей и ввести ответственность за пропаганду детского веганства. Без каких продуктов невозможно вырастить здорового ребенка, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-диетолог Елена Соломатина.В последнее время среди родителей набирают популярность идеи экологичного питания детей. Мамы и папы заменяют продукты животного происхождения растительным аналогами, из-за чего дети лишаются полноценной белковой пищи, говорит специалист.По словам диетолога, человеку необходимо определенное количество аминокислот, которые строят организм, как кирпичики. Наш организм состоит не только из мышц и костей, но и из белков иммунной системы, транспортных белков.Ошибочно смотреть в сторону животных, которые едят исключительно растительную пищу. У них совершенно другой желудочно-кишечный тракт, они иначе переваривают, усваивают пищу, объяснила специалист.И подчеркнула, что многие микро и макроэлементы необходимы именно в детстве. Если что-то плохо заложено в юном возрасте, то во взрослой жизни можно столкнуться с определенными заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, лишним весом, онкологией. Проводить корректировку во взрослом возрасте может быть уже поздно. Даже если человек при необходимости попытается сломать свои установки в питании, то его все равно будет тянуть на то, чем его кормили в детстве.За себя, за свои поступки человек отвечает с 18 лет. До этого ответственность за него, его здоровье лежит на родителях, отмечает специалист.При этом диетолог говорит, что, конечно, от недостатка белка умереть сложно. Во многих странах, в том числе в России, были периоды, когда отсутствовало полноценное питание. Заменить животный белок отчасти можно.Но, по ее словам, важно понимать, что каждый организм индивидуален и воспринимает тот или иной компонент пищи по-разному. Из растительных продуктов, например, плохо усваивается железо."Интеллектуальное, физическое благополучие ребенка во многом зависит от питания, – подводит итог эксперт. – Плохая успеваемость в школе, лень? Ищите истоки в питании".Читайте также на РИА Новости Крым:Как уберечь ребенка от кишечной инфекцииУличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиОграничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ
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елена соломатина, диетология, веганство, дети, мнения, общество
Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми

Диетолог рассказала об опасных последствиях веганства для детей

08:16 20.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России предложили создать пособие для родителей о нормах питания детей и ввести ответственность за пропаганду детского веганства. Без каких продуктов невозможно вырастить здорового ребенка, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-диетолог Елена Соломатина.
Врач-диетолог Елена Соломатина
08:16
В последнее время среди родителей набирают популярность идеи экологичного питания детей. Мамы и папы заменяют продукты животного происхождения растительным аналогами, из-за чего дети лишаются полноценной белковой пищи, говорит специалист.

"Многие родители действительно в силу моды, ложных представлений о питании не только сами уходят в веганство, но и увлекают за собой детей. Я с этим очень часто сталкиваюсь. Они почему-то думают, что исключительно все витамины есть в овощах, фруктах. Я всегда спешу разочаровать, что там их не так много. Основные витамины мы получаем от продуктов животного происхождения", – сказала эксперт.

По словам диетолога, человеку необходимо определенное количество аминокислот, которые строят организм, как кирпичики. Наш организм состоит не только из мышц и костей, но и из белков иммунной системы, транспортных белков.
Ошибочно смотреть в сторону животных, которые едят исключительно растительную пищу. У них совершенно другой желудочно-кишечный тракт, они иначе переваривают, усваивают пищу, объяснила специалист.
И подчеркнула, что многие микро и макроэлементы необходимы именно в детстве. Если что-то плохо заложено в юном возрасте, то во взрослой жизни можно столкнуться с определенными заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, лишним весом, онкологией. Проводить корректировку во взрослом возрасте может быть уже поздно. Даже если человек при необходимости попытается сломать свои установки в питании, то его все равно будет тянуть на то, чем его кормили в детстве.

"У нас обновляются ткани, клетки. Но база закладывается с детства, в том числе с помощью питания. Это касается и органов пищеварения, нервной системы. Недостаточность питания будет отражаться на них соответствующим образом", – поясняет диетолог.

За себя, за свои поступки человек отвечает с 18 лет. До этого ответственность за него, его здоровье лежит на родителях, отмечает специалист.

"Нужно увеличить ответственность родителей. Веганство сродни медленному нанесению вреда здоровью ребенка. Это способ неправильного обращения с детьми, жестокого обращения с ними", – уверена Елена Соломатина.

При этом диетолог говорит, что, конечно, от недостатка белка умереть сложно. Во многих странах, в том числе в России, были периоды, когда отсутствовало полноценное питание. Заменить животный белок отчасти можно.
Но, по ее словам, важно понимать, что каждый организм индивидуален и воспринимает тот или иной компонент пищи по-разному. Из растительных продуктов, например, плохо усваивается железо.
"Интеллектуальное, физическое благополучие ребенка во многом зависит от питания, – подводит итог эксперт. – Плохая успеваемость в школе, лень? Ищите истоки в питании".
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