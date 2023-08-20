https://crimea.ria.ru/20230820/vrach-dietolog-veganstvo--eto-sposob-zhestokogo-obrascheniya-s-detmi-1130768699.html

Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми

Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Врач-диетолог: веганство – это способ жестокого обращения с детьми

В России предложили создать пособие для родителей о нормах питания детей и ввести ответственность за пропаганду детского веганства. Без каких продуктов... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T08:16

2023-08-20T08:16

2023-08-20T08:16

радио "спутник в крыму"

елена соломатина

диетология

веганство

дети

мнения

общество

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Врач-диетолог Елена Соломатина Врач-диетолог Елена Соломатина audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России предложили создать пособие для родителей о нормах питания детей и ввести ответственность за пропаганду детского веганства. Без каких продуктов невозможно вырастить здорового ребенка, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-диетолог Елена Соломатина.В последнее время среди родителей набирают популярность идеи экологичного питания детей. Мамы и папы заменяют продукты животного происхождения растительным аналогами, из-за чего дети лишаются полноценной белковой пищи, говорит специалист.По словам диетолога, человеку необходимо определенное количество аминокислот, которые строят организм, как кирпичики. Наш организм состоит не только из мышц и костей, но и из белков иммунной системы, транспортных белков.Ошибочно смотреть в сторону животных, которые едят исключительно растительную пищу. У них совершенно другой желудочно-кишечный тракт, они иначе переваривают, усваивают пищу, объяснила специалист.И подчеркнула, что многие микро и макроэлементы необходимы именно в детстве. Если что-то плохо заложено в юном возрасте, то во взрослой жизни можно столкнуться с определенными заболеваниями: сердечно-сосудистыми, диабетом, лишним весом, онкологией. Проводить корректировку во взрослом возрасте может быть уже поздно. Даже если человек при необходимости попытается сломать свои установки в питании, то его все равно будет тянуть на то, чем его кормили в детстве.За себя, за свои поступки человек отвечает с 18 лет. До этого ответственность за него, его здоровье лежит на родителях, отмечает специалист.При этом диетолог говорит, что, конечно, от недостатка белка умереть сложно. Во многих странах, в том числе в России, были периоды, когда отсутствовало полноценное питание. Заменить животный белок отчасти можно.Но, по ее словам, важно понимать, что каждый организм индивидуален и воспринимает тот или иной компонент пищи по-разному. Из растительных продуктов, например, плохо усваивается железо."Интеллектуальное, физическое благополучие ребенка во многом зависит от питания, – подводит итог эксперт. – Плохая успеваемость в школе, лень? Ищите истоки в питании".Читайте также на РИА Новости Крым:Как уберечь ребенка от кишечной инфекцииУличный общепит: доктор назвала летние гастрономические опасностиОграничения в еде и медитация: что поможет работе ЖКТ

https://crimea.ria.ru/20221129/pochemu-v-krymu-rastet-chislo-priverzhentsev-zdorovogo-pitaniya--eksperty-1125583093.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена соломатина, диетология, веганство, дети, мнения, общество