https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-osuzhdennye-budut-delat-zabory-dlya-gorodskikh-ulits-1130788059.html

В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц

В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц

В Крыму исправительные учреждения получат муниципальные заказы на изготовление заборов, ограждений и пошив спецодежды для нужд населенных пунктов республики. Об РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T18:32

2023-08-17T18:32

2023-08-17T18:32

новости крыма

юрий гоцанюк

совет министров рк

сергей донец

арсен мирзоян

уфсин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму исправительные учреждения получат муниципальные заказы на изготовление заборов, ограждений и пошив спецодежды для нужд населенных пунктов республики. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министром ЖКХ республики Сергеем Донцом и замначальника УФСИН России по Крыму и Севастополю Арсеном Мирзояном.По его словам, одна из задач - популяризация производственного сектора исправительных учреждений региона. В сообщении также отмечается, что исправительные колонии могут выступать единственными поставщиками товаров, работ или услуг без процедуры аукционов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьХалял и молельная комната в тюрьме: муфтият просит не этапировать крымских татарВ России хотят убрать колонии и СИЗО из городов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, юрий гоцанюк, совет министров рк, сергей донец, арсен мирзоян, уфсин