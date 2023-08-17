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В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц
В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц
В Крыму исправительные учреждения получат муниципальные заказы на изготовление заборов, ограждений и пошив спецодежды для нужд населенных пунктов республики. Об РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T18:32
2023-08-17T18:32
новости крыма
юрий гоцанюк
совет министров рк
сергей донец
арсен мирзоян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму исправительные учреждения получат муниципальные заказы на изготовление заборов, ограждений и пошив спецодежды для нужд населенных пунктов республики. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министром ЖКХ республики Сергеем Донцом и замначальника УФСИН России по Крыму и Севастополю Арсеном Мирзояном.По его словам, одна из задач - популяризация производственного сектора исправительных учреждений региона. В сообщении также отмечается, что исправительные колонии могут выступать единственными поставщиками товаров, работ или услуг без процедуры аукционов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьХалял и молельная комната в тюрьме: муфтият просит не этапировать крымских татарВ России хотят убрать колонии и СИЗО из городов
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Новости
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новости крыма, юрий гоцанюк, совет министров рк, сергей донец, арсен мирзоян, уфсин
В Крыму осужденные будут делать заборы для городских улиц

Гоцанюк: в Крыму исправительные учреждения получат муниципальные заказы

18:32 17.08.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Крыму исправительные учреждения получат муниципальные заказы на изготовление заборов, ограждений и пошив спецодежды для нужд населенных пунктов республики. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк по итогам совещания с министром ЖКХ республики Сергеем Донцом и замначальника УФСИН России по Крыму и Севастополю Арсеном Мирзояном.
"По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности о дальнейшем сотрудничестве с учреждениями пенитенциарного ведомства, в части размещения заказов на изготовление металлических ограждений и заборов, пошив спецодежды и постельных принадлежностей для обеспечения муниципальных нужд республики", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, одна из задач - популяризация производственного сектора исправительных учреждений региона. В сообщении также отмечается, что исправительные колонии могут выступать единственными поставщиками товаров, работ или услуг без процедуры аукционов.
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Новости КрымаЮрий ГоцанюкСовет министров РКСергей ДонецАрсен МирзоянУФСИН
 
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