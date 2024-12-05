https://crimea.ria.ru/20241205/putin-poruchil-sozdat-usloviya-dlya-pereloma-demograficheskoy-situatsii-v-rf-1142408138.html

Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ

Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ

Условия для перелома демографической ситуации в России должны быть созданы уже в следующем году, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T15:51

2024-12-05T15:51

2024-12-05T15:51

новости

владимир путин (политик)

демография

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Условия для перелома демографической ситуации в России должны быть созданы уже в следующем году, заявил президент страны Владимир Путин.Президент признал, что это сложная задача, в решении которой не все зависит от государства. Но "нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост, на позитивный тренд", подчеркнул российский лидер.В этой связи красной нитью через национальные проекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми, указал Путин.Он поручил профильным комиссиям Госсовета держать на постоянном контроле мероприятия всех нацпроектов, которые нацелены на повышение благополучия и качества жизни семей с детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаСтал известен размер материнского капитала в 2025 годуКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости, владимир путин (политик), демография, россия