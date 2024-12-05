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Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Условия для перелома демографической ситуации в России должны быть созданы уже в следующем году, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T15:51
2024-12-05T15:51
2024-12-05T15:51
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владимир путин (политик)
демография
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Условия для перелома демографической ситуации в России должны быть созданы уже в следующем году, заявил президент страны Владимир Путин.Президент признал, что это сложная задача, в решении которой не все зависит от государства. Но "нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост, на позитивный тренд", подчеркнул российский лидер.В этой связи красной нитью через национальные проекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми, указал Путин.Он поручил профильным комиссиям Госсовета держать на постоянном контроле мероприятия всех нацпроектов, которые нацелены на повышение благополучия и качества жизни семей с детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаСтал известен размер материнского капитала в 2025 годуКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала
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новости, владимир путин (политик), демография, россия
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
В 2025 году должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Условия для перелома демографической ситуации в России должны быть созданы уже в следующем году, заявил президент страны Владимир Путин.
"С учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением усилий государства является поддержка семьи, рождаемости. Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент признал, что это сложная задача, в решении которой не все зависит от государства. Но "нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост, на позитивный тренд", подчеркнул российский лидер.
В этой связи красной нитью через национальные проекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми, указал Путин.
Он поручил профильным комиссиям Госсовета держать на постоянном контроле мероприятия всех нацпроектов, которые нацелены на повышение благополучия и качества жизни семей с детьми.
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