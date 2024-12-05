Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241205/putin-poruchil-sozdat-usloviya-dlya-pereloma-demograficheskoy-situatsii-v-rf-1142408138.html
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Условия для перелома демографической ситуации в России должны быть созданы уже в следующем году, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T15:51
2024-12-05T15:51
новости
владимир путин (политик)
демография
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1d/1125154700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_125bbb2315c65e23f86b66e342e2568a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Условия для перелома демографической ситуации в России должны быть созданы уже в следующем году, заявил президент страны Владимир Путин.Президент признал, что это сложная задача, в решении которой не все зависит от государства. Но "нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост, на позитивный тренд", подчеркнул российский лидер.В этой связи красной нитью через национальные проекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми, указал Путин.Он поручил профильным комиссиям Госсовета держать на постоянном контроле мероприятия всех нацпроектов, которые нацелены на повышение благополучия и качества жизни семей с детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаСтал известен размер материнского капитала в 2025 годуКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1d/1125154700_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78d7ea54735b7a2573652ae480fde25b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), демография, россия
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ

В 2025 году должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации – Путин

15:51 05.12.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРегистрация детей-тройняшек
Регистрация детей-тройняшек - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Условия для перелома демографической ситуации в России должны быть созданы уже в следующем году, заявил президент страны Владимир Путин.
"С учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением усилий государства является поддержка семьи, рождаемости. Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент признал, что это сложная задача, в решении которой не все зависит от государства. Но "нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост, на позитивный тренд", подчеркнул российский лидер.
В этой связи красной нитью через национальные проекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми, указал Путин.
Он поручил профильным комиссиям Госсовета держать на постоянном контроле мероприятия всех нацпроектов, которые нацелены на повышение благополучия и качества жизни семей с детьми.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года
Стал известен размер материнского капитала в 2025 году
Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапитала
 
НовостиВладимир Путин (политик)ДемографияРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:23В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей
16:17Уничтожены 300 боевиков и танки: ситуация в Курской области за сутки
16:02Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы
15:51Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
15:41На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей
15:29Кабмин подготовил документы для запуска новых нацпроектов – Путин
15:27Глава Генштаба Герасимов поговорил с начальником штабов ВС США
15:18В России построено порядка 1400 школ по нацпроекту "Демография"
15:13В Севастополе восстановили движение катеров и паромов
15:03Почему Зеленский ввел санкции против властей Грузии – мнение
14:53В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренера
14:32Затаились: когда Германия может передать Украине ракеты Taurus
14:15Новые портреты героев СВО дополнили памятный стенд в Керчи
14:09В Севастополе перекрыли рейд
14:07Крымский мост открыт после временной остановки движения
14:05Путин поручил подписать с Белоруссией договор о гарантиях безопасности
14:02Крымский мост перекрыт
13:57В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
13:44Крым лучше и безопаснее экзотических курортов планеты – Онищенко
13:36В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы
Лента новостейМолния