https://crimea.ria.ru/20250317/advokat-iz-simferopolya-poydet-v-koloniyu-za-pyatimillionnuyu-aferu-1144984412.html

Адвокат из Симферополя пойдет в колонию за пятимиллионную аферу

Адвокат из Симферополя пойдет в колонию за пятимиллионную аферу - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Адвокат из Симферополя пойдет в колонию за пятимиллионную аферу

Адвокат из Симферополя отправится в колонию за мошенничество на 5 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T12:14

2025-03-17T12:14

2025-03-17T12:14

прокуратура республики крым

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

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правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Адвокат из Симферополя отправится в колонию за мошенничество на 5 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в мае 2024 года фигурант защищал по уголовному делу одного из жителей региона. Он сообщил подзащитному ложные сведения о намерении суда лишить его свободы, а также о возможности передать должностным лицам суда взятку за избежание такого вида наказания.Как сообщает пресс-служа Следкома по Крыму и Севастополю, клиент заподозрил адвоката и обратился к правоохранителям. Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ совместно с полицейскими."Денежные средства фигурант хранил у себя в гараже, где они и были изъяты. Под тяжестью собранных следствием доказательств вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью", - сообщили в Следкоме.За совершение мошенничества в особо крупном размере суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима и на два года лишил его права заниматься адвокатской деятельностью .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-адвокат и его сообщница получили 11 лет на двоих за аферу на 1,8 млнВыманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенникВ Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, закон и право, мошенничество, приговор, правосудие, симферополь, новости крыма