https://crimea.ria.ru/20250317/vsu-udarili-po-gruzoviku-na-belgorodchine---ranen-voditel-1144983972.html

ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель

ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель - РИА Новости Крым, 17.03.2025

ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель

В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по грузовику ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T11:57

2025-03-17T11:57

2025-03-17T11:57

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по грузовику ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую больницу. Далее его транспортируют во вторую городскую больницу Белгорода. Другая информация о последствиях атаки украинских боевиков сейчас уточняется.ВСУ продолжают атаковать мирные российские регионы. 13 марта три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементыДрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасательВ Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, новости, обстрелы всу