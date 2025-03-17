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ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель
ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель
В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по грузовику ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T11:57
2025-03-17T11:57
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по грузовику ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую больницу. Далее его транспортируют во вторую городскую больницу Белгорода. Другая информация о последствиях атаки украинских боевиков сейчас уточняется.ВСУ продолжают атаковать мирные российские регионы. 13 марта три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементыДрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасательВ Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина
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вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, новости, обстрелы всу
ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель

Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области - Гладков

11:57 17.03.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаБеспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по грузовику ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В районе поселка Степное Краснояружского района FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Ранен мужчина", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую больницу. Далее его транспортируют во вторую городскую больницу Белгорода. Другая информация о последствиях атаки украинских боевиков сейчас уточняется.
ВСУ продолжают атаковать мирные российские регионы. 13 марта три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион.
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Вячеслав ГладковПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьНовостиОбстрелы ВСУ
 
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