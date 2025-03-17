https://crimea.ria.ru/20250317/vsu-udarili-po-gruzoviku-na-belgorodchine---ranen-voditel-1144983972.html
ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель
ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель
В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по грузовику ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T11:57
2025-03-17T11:57
2025-03-17T11:57
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144983578_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_63cad96885e3de7bc4f304051192c617.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по грузовику ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшего с минно-взрывной травмой попутным транспортом доставили в Краснояружскую больницу. Далее его транспортируют во вторую городскую больницу Белгорода. Другая информация о последствиях атаки украинских боевиков сейчас уточняется.ВСУ продолжают атаковать мирные российские регионы. 13 марта три мирных жителя Белгородской области получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате очередной террористической атаки ВСУ на регион. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементыДрон гонялся за МЧС после обстрела в Горловке – ранен спасательВ Запорожской области ВСУ ударили по личному авто – ранена женщина
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144983578_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_bd6e6bc72da70b170c28732992897676.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, новости, обстрелы всу
ВСУ ударили по грузовику на Белгородчине - ранен водитель
Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области - Гладков