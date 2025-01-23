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Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале
Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале
Общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T17:42
2025-01-23T17:55
материнский капитал
россия
семья
пособия и выплаты
соцвыплаты
антон котяков
минтруд рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он отметил, что 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч, составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России вдвое сократят время рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом.В конце прошлого года он заявлял, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в России продлят до 2030 годаВ России создан совет по демографической и семейной политикеМатеринский капитал: на что его потратили семьи в Крыму
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материнский капитал, россия, семья, пособия и выплаты, соцвыплаты, антон котяков, минтруд рф
Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале

Размер маткапитала составит 912 тысяч рублей после индексации в феврале

17:42 23.01.2025 (обновлено: 17:55 23.01.2025)
 
© Fotolia/ Photocreo BednarekСемья
Семья
© Fotolia/ Photocreo Bednarek
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Общий размер материнского капитала составит 912 тыс рублей в 2025 году, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Повысится и материнский капитал. Его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Он отметил, что 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч, составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России вдвое сократят время рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом.
В конце прошлого года он заявлял, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей.
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Материнский капиталРоссиясемьяПособия и выплатыСоцвыплатыАнтон КотяковМинтруд РФ
 
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