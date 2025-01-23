https://crimea.ria.ru/20250123/zayavleniya-na-rasporyazhenie-matkapitalom-budut-rassmatrivat-vdvoe-bystree-1143593853.html

Заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее

Заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее

В Росси вдвое сократят время рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Михаил... РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T15:20

2025-01-23T15:20

2025-01-23T15:20

михаил мишустин

новости

правительство россии

материнский капитал

общество

семья

пособия и выплаты

соцвыплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Росси вдвое сократят время рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Михаил Мишустин.Он напомнил, что данные средства родители могут направить не только на улучшение жилищных условий, но и на оплату образования детей, вложить в накопительную часть пенсии матери и на другие цели, которые определены действующим законодательством.Чтобы семьи могли осуществить собственные планы, они, по словам председателя правительства, должны оперативно получать такие финансы. Мишустин обратил внимание на необходимость сокращения сроков обработки заявления на распоряжение материнским капиталом.В конце прошлого года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в России продлят до 2030 годаВ России создан совет по демографической и семейной политикеМатеринский капитал: на что его потратили семьи в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новости, правительство россии, материнский капитал, общество, семья, пособия и выплаты, соцвыплаты