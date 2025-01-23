https://crimea.ria.ru/20250123/zayavleniya-na-rasporyazhenie-matkapitalom-budut-rassmatrivat-vdvoe-bystree-1143593853.html
Заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее
Заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее
В Росси вдвое сократят время рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Михаил... РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T15:20
2025-01-23T15:20
2025-01-23T15:20
михаил мишустин
новости
правительство россии
материнский капитал
общество
семья
пособия и выплаты
соцвыплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124321883_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_85f33fb881cbc83ab033322972704108.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Росси вдвое сократят время рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Михаил Мишустин.Он напомнил, что данные средства родители могут направить не только на улучшение жилищных условий, но и на оплату образования детей, вложить в накопительную часть пенсии матери и на другие цели, которые определены действующим законодательством.Чтобы семьи могли осуществить собственные планы, они, по словам председателя правительства, должны оперативно получать такие финансы. Мишустин обратил внимание на необходимость сокращения сроков обработки заявления на распоряжение материнским капиталом.В конце прошлого года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты произойдет в феврале следующего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал в России продлят до 2030 годаВ России создан совет по демографической и семейной политикеМатеринский капитал: на что его потратили семьи в Крыму
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124321883_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_533a603a49170e4af942ed54576f841a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, новости, правительство россии, материнский капитал, общество, семья, пособия и выплаты, соцвыплаты
Заявления на распоряжение маткапиталом будут рассматривать вдвое быстрее
Заявление на распоряжение маткапиталом будет рассматриваться пять рабочих дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Росси вдвое сократят время рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом. Об этом на заседании правительства заявил его председатель Михаил Мишустин.
"Президент подчеркивал, что очень важно повышать качество жизни семей с детьми, создавать необходимые условия для роста рождаемости. Для этого правительство реализует широкий комплекс мер, прежде всего, это программа материнского капитала", - заявил Мишустин.
Он напомнил, что данные средства родители могут направить не только на улучшение жилищных условий, но и на оплату образования детей, вложить в накопительную часть пенсии матери и на другие цели, которые определены действующим законодательством.
Чтобы семьи могли осуществить собственные планы, они, по словам председателя правительства, должны оперативно получать такие финансы. Мишустин обратил внимание на необходимость сокращения сроков обработки заявления на распоряжение материнским капиталом.
"Время реагирования ведомств на запрос граждан по материнскому капталу уменьшится вдвое: с 10 до пяти рабочих дней. Благодаря чему родители смогут быстрее воспользоваться государственной поддержкой и решить свои первоочередные задачи", - заключил Михаил Мишустин.
В конце прошлого года премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что продление программы маткапитала в России до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей, очередная индексация выплаты
произойдет в феврале следующего года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: